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Зеленский о трех годах в политике: Большие изменения ценностей точно не произошли

инаугурация,зеленский,зеленський,інавгурація

Сегодня, как и три года назад во время инаугурации, ценности президента Владимира Зеленского не изменились – он также верит в Украину и готов бороться за ее место на мировой арене.

Об этом Зеленский сказал в интервью в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

"Для меня сегодня, я думаю, больших изменений относительно ценностей точно не произошло. Большая мировая политика для меня – это, прежде всего, место Украины в ней. И это правда", – отметил Зеленский.

По его словам, единственное, что изменилось за три года – это его опыт. Если во время интервью три года назад его тезисы были в большинстве своем мечтами, то сейчас это все подкреплено реальным пониманием ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение к границам 24 февраля уже будет победой, - Зеленский

"Тогда это была мечта. Опыта политического, а тем более опыта дипломатического у меня не было. И на сегодняшний день я понимаю, где место Украины, я честно борюсь за него вместе с нашим народом и вместе с нашей армией", – рассказал президент.

Сейчас курс нашей дипломатии – это борьба за место Украины среди равных, что потом проявится в Евросоюзе, альянсах и оборонных объединениях. То, захотят ли с нами работать другие государства, по мнению Зеленского, является результатом последовательных политических изменений. Президент добавил, что, несмотря на войну, изменения в стране есть и мир их видит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победа Украины будет точно в бою, а конец войны - за столом переговоров, - Зеленский

Зеленский Владимир (20232) политика (6916) Президент (4424)


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Топ комментарии
+45
як був квартальним бидлом, так і залишився.
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21.05.2022 11:46
+44
А він чесний, млять: переоцінка корупційних цінностей не відбулась
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21.05.2022 11:46
+37
точно. зміна цінностей не відбулася - був малоросом - ним і здохне
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21.05.2022 11:46
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А він чесний, млять: переоцінка корупційних цінностей не відбулась
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21.05.2022 11:46 Ответить
Бреше. БІЛЬШЕ стали красти. Набагато.
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21.05.2022 11:50 Ответить
Стало значно гірше !
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21.05.2022 11:57 Ответить
Так, вже майже рік минув як західний світ питає у президента, а коли ж нарешті заступить на свою посаду антикорупційний прокурор, який був обраний міжнародним жюрі та почнуть саджати корупціонерів у вищих щаблях влади
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21.05.2022 12:11 Ответить
Неужели есть такие идиоты, которые верят этой марионетке?
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21.05.2022 12:27 Ответить
Авжеж, горбатого і могила не відрехтує - "какая разніца..." його цінності
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21.05.2022 21:52 Ответить
Херово, що не відбулися.
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21.05.2022 11:46 Ответить
Отож бо! "Пєрєстать стрєлять", "Какая разніца", "Я вам нє лох какой то" так і залишились у тренді. Усвідомлення "армії, мови, віри" не прийшло, як і усвідомлення того, що красти - не допустимо (плагіат Шкарлету - та ж крадіжка). Тому при цьому президенту очікувати на якийсь позитивний результат не доводиться.
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21.05.2022 12:10 Ответить
точно. зміна цінностей не відбулася - був малоросом - ним і здохне
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21.05.2022 11:46 Ответить
як був квартальним бидлом, так і залишився.
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21.05.2022 11:46 Ответить
Він з 95й окремой шампурно-шашличной асфальтной бригади. Худі із нього взять. До людей питання, навіщо таке бкло робить?!
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21.05.2022 11:51 Ответить
у долбойобів і на це є відповідь : "абинепорох,хотьпаржом,паприколу,свойпарєнь"...
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21.05.2022 12:01 Ответить
Буває, що від неосвідченного блазня, шкоди більше ніж від ворога...
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21.05.2022 11:47 Ответить
нажаль, тільки через 3 роки мало хто це усвідомлює... бо інше велике горе-потрясіння - війна, тепер значуще болючише і смертельніше за той паприкольно-веселий-абинеПорох горе-вибір...
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21.05.2022 12:23 Ответить
а як вони могли відбутися з пришарашеним криворогатим клованом?
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21.05.2022 11:49 Ответить
"Для мене на сьогодні, я думаю, великих змін щодо цінностей точно не відбулося. Велика світова політика для мене - це, перш за все, місце України у ній. І це правда", - зазначив Зеленський.

И вот эта добавочка и выдает патологического лжеца без ценностей кроме личной выгоды.
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21.05.2022 11:51 Ответить
Я теж еенавиджу коли він додає "і це правда"
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21.05.2022 12:58 Ответить
А ще оте "чесно виборюю "
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21.05.2022 13:33 Ответить
С зебуинами за три года уже столько потрясений произошло, уже незнаеш что еще может случится
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21.05.2022 11:51 Ответить
Як шо, ядерна війна! Це буде логічним завершенням ланцюга катастроф, початком якому стало обрання цього телепня президентом!
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21.05.2022 12:15 Ответить
Пустопорожня пафосна базіканина...

"Дякую, дуже дякую"©
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21.05.2022 11:52 Ответить
як був фігляром так і залишився, ні цінностей, ні принципів, ні гідності. гундявий малорос, телевізійна кукла олігархату і агентів впливу.
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21.05.2022 11:54 Ответить
Во блин.... Каким был - таким г... и остался. Хоть честно признался.
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21.05.2022 11:54 Ответить
Цей виродок ще варнякає про якісь "цінності"??!!! Ти, мерзота ватроголова ще за образи України та українців у своїх антиукраїнських шоу не вибачився, а вже вчиш когось "цінностям"... Так само повія з обїіздної може вчити монашку "цінностям"...
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21.05.2022 11:55 Ответить
Пожартуй ще про сіньйора,підар жидівський
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21.05.2022 11:57 Ответить
Провал зеполітики (особливо дипломатичої) призвів до того, що )(уйло відчув слабкість України і поліз сюди війною!
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21.05.2022 11:57 Ответить
Зедибільність не мине просто так. З таких зедовбнів її треба або вибивати, або прибироти разом з земудаками.
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21.05.2022 11:57 Ответить
Якщо же почав мемуари писати. То починай з бабці Бені і Їрмака, а решту просто перепиши з Буратіно і ухиляння від повістки не забудь.
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21.05.2022 11:59 Ответить
вимаґай, звинувачуй всіх, тоба зелена - всі навкруґи вінувати тільки не ти "Для мене на "сьогодні, я думаю, великих змін щодо цінностей точно не відбулося"
ми вже звикли....
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21.05.2022 12:00 Ответить
заібашете міст і пару тройку кацапських посуден і буде те що треба..
саме на разі і вчасно//
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21.05.2022 12:28 Ответить
Брехлива влада робить в нас чисту кацапщину - церква-домовина-диверсант тут робить, що хоче, проукраїнські канали виключають з мовлення Т2, кремлівській медіахвойди ведуть Єдині телевізійні помиї, абдрістович - герой, замовчування ролі ЗСУ і т.д. Виграємо війну а отримаємо кацапщину? Не хочеш кацапщини після перемоги?

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
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21.05.2022 12:02 Ответить
Нагадую! От його "цінності".
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21.05.2022 12:07 Ответить
Доба тому: "великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші"

Сьогодні: "великих змін щодо цінностей точно не відбулося" 🤨
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21.05.2022 12:08 Ответить
зброя буде надана, і вже да..
хера собі ви долбойба знайшли....
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21.05.2022 12:11 Ответить
три года. итог :
1. чума (ковид)
2. война (полномасштабная)
3. разруха и дефицит (и разбитые в хлам дороги - гордость преЗЕ и откаты шобелке)
4. зеленая футболка цвета хаки и борода ...
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21.05.2022 12:19 Ответить
"Євросоюзі, альянсах та оборонних об'єднаннях"...це не помилка? якщо ми будемо у багатьох альянсах та оборонних об'єднаннях, то тоді ми вже мали би бути і у багатьох Євросоюзах!
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21.05.2022 12:25 Ответить
Звідки тим цінностям взятися.
Був дурнем так і залишився.
Тільки для написання текстів взяли професіоналів, а не квартальне бидло.
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21.05.2022 12:25 Ответить
З Абрамовічя санкції зняли?
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21.05.2022 12:42 Ответить
Ні народ а населення і зробив це телеящик коломойского . А якби вибрали Порошенко війни б зовсім небуло бо при порошенко держава зробила сильну армію а за три роки котрі бенін слуга просрав на велике крадівнвцтво вона була б ще сильнишою і ***** б точнозассав розпочинату війну. А так дурнику під беніним наглядом остановив всі военні програми гроші з арміі відправляв беніним фірмам на крадивництво, війска відводів, генералов сажав в тюрми,армію сокращав, мінни поля на кордонах размініував і все дурням яки його вибрали розказував сказку що треба в жопу ***** заглянуть і все - буде "какая разніца", Цей перелик можно продовжувати ще і ще і це все дуже схоже на предательство.
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21.05.2022 12:53 Ответить
Цінность голохфастова 40 мілліонів які вивів беня на його рахунок в офшор він так і не повернув державі на потреби арміі. Його цінность та кредо життя це собі та жінці
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21.05.2022 12:34 Ответить
Там з тих пір вже під мільярд!
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21.05.2022 17:51 Ответить
Горбатого лише могила вирівняє....І Томос - це не термос....
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21.05.2022 12:36 Ответить
Шось до війни Зеля не дуже боровся
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21.05.2022 12:36 Ответить
Був популістським піздуном, таким і залишився, і залишиться. Реформ як не було, так і нема. Просто олігархічна собачка.
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21.05.2022 12:46 Ответить
Гаржусь сабой, прекрасным зе !!!
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21.05.2022 12:46 Ответить
А я вже якось був надіявся, що в нього відбулася зміна цінностей, а виявляється, що ніт! І це правда..
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21.05.2022 13:01 Ответить
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21.05.2022 13:08 Ответить
Був малоросом і залишився малоросом - "какая разніца", "шаурма", "8-є марта", "майскіє празнікі", ...
Я мене нудить від НайзеленішогоБоневтікаОманського.
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21.05.2022 13:11 Ответить
Ціна обрання преZEдентом зеленського - життя понад 100 тис громадян України, які померли не своєю смертю за останні 2 роки! Спочатку люди масово померали від ковіду, бо якомусь виродку потрібні були дєрібани на дорогах за рахунок ковідного фонду, а з 24.02 більше 30 тисяч загинули, бо якийсь дегенерат ржав над данними американської розвідки з приводу майбутнього рашистського вторгення. Тому в історію України, ZE увійде, як президент- катафалк чи вовочка-цвитар. презедент - вбивця власних громадян.
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21.05.2022 13:20 Ответить
Краще б ти втік...
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21.05.2022 13:30 Ответить
Це точно - тупорилу совкову вату "виправить" лише могила
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21.05.2022 13:47 Ответить
То помінялись цінності ( в Могилянці розпинався ) , тепер вже не помінялись. Роздвоєння особистості, якщо там є особистість. Якась лялька на нитках, які смикають дві різні людини. Людиною керує бажання уникнути відповідальності за "********" і жага до піару.
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21.05.2022 13:49 Ответить
Ігор Валерійович на першому місці.
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21.05.2022 14:12 Ответить
Мечтатель, мечты которого привели к войне. Опыт он получает не со словами умных людей, убеждавших его, что путин - *****, который обманет, а с кровью убитых *****м детей. И что теперь? Опыт получил, что дальше?
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21.05.2022 14:17 Ответить
Зеленский студенту Могилянки: Я не услышал взрослых людей. Украина уже переросла проблему плагиата Шкарлета
Herman Aksom:
От і посипався наш "черчиль" на питанні про шкарлета. Відповіді ж на бумажечці не було. Корочше, все ок, плагіатори залишаться на посадах, а"студент думає про минуле, а не про майбутне". Хоча цей студент і є нашим майбутнім, а не лизоблюди з ОП.
Hoꑭ. Judge Dredd:
Україна переросла проблему плагіату Шкарлета.
Україна переросла проблему переслідування опозиції.
Україна переросла проблему астрономічних розкрадань бюджету, зниження обороноздатності і знищення верховенства права.
Не переросла тільки Володимира Найвеличнішого. Але чи переживе?
5 років кожен активізд захлинався слиною в ефірах та статтях, доводячи, що війна херня, а головна біда України - корупція.
Вчора дехто прямо заявив, що на корупцію тепер на@рати, головне - війна. І - тиша. То може, проблема була не в корупції, а в продажних "антикорупціонерах"?
Олександр. Все добре:
 Після відповіді Зеленского на запитання студента я тепер впевнений, що боротьби з корупцією а тим паче реформ від Зеленского не треба очікувати. Ще жоден президент так не захищав корупцію в прямому етері.
КиївМіськБудда:
Країна переросла проблему плагіата Шкаралета, переростає проблему мародерства і корупції Коломойського та невдовзі почне переростати проблему державної зради Зеленського і його команди.
Лікуючий Лікар:
Привіт совок. В зп завтра концерт 95 кварталу. Загоняють бюджетників, в тому числі військових та нас, медиків. Краще б 95 бензин привезли КиївМіськБудда:
 Перший досвід в якості головнокомандувача Зеленський отримав у жовтні 2021-го, коли вивів військо неповнолітньої тітушні під будинок Порошенка. Сумно те, що простіше виграти Євробачення і потопити флагманский корабель, аніж випиляти нах... різних гетманцевих і шкарлетів. (с) Олександр Краковецький
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21.05.2022 14:32 Ответить
На жаль, багато хто з українців не бачить паралелі між вирощуванням гітлера, як вирощували путлера і, як зараз намагаються вирощувати нову істоту. Технології ті ж самі: піар, єдині провладні ЗМІ, переслідування незадоволених владою, посилення владної вертикалі. І всі ці фактори ми вже маємо зараз.
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21.05.2022 14:38 Ответить
ВР де указ про нагородження за особливі заслуги на протязі 3 років рабської праці це якась неповага до лідера слуг народа.
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21.05.2022 16:19 Ответить
"великих змін щодо цінностей точно не відбулося" - залишився вороватим чмом
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21.05.2022 17:52 Ответить
Що це за дебільне передостаннє речення? Хтось щось зрозумів?
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21.05.2022 19:04 Ответить
"великих змін щодо цінностей точно не відбулося" - це точно видно, коли він виступає екпромтом, без папірця
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21.05.2022 19:07 Ответить
21 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського.
Помилки і успіхи трьох років. Почнемо з провалів:
1) Давайте визнаємо, що головну помилку зробив український народ. Проігнорувавши гасло «Армія. Мова. Віра» - українські виборці дали зрозуміти путіну, що це для них неактуально. Протистояти путіну хотіли лише 25% громадян. Іншим подобалися Зе!вислови: «просто пєрєстать стрєлять», «дагаварімся пасрєдінкє», «Мір в глазах путіна». Натомість, слова «а то путін нападе» - викликали в українців гомеричний регіт.
От у бідолаги путіна і склалася стійка уява, що українці не чинитимуть спротив, що мир для них важливіший гідності. І КОЖЕН, хто голосував за Зеленського - своїм бюлетенем кував у путіна і його камарильї впевненість у потрібності війни і легкості перемоги.
«Та вдруг-шо, хоть поржем» - виявляється насправді не дуже ржачним. Це урок нам і нашим дітям. Голосуєш - думай про далекі наслідки свого голосування.
2) Зеленський обставив себе фаворитами. Ті, хто мав сміливість бути хоч трошки самостійними, як от Богдан, Разумков, Смолій - тих пішли. Залишилися не професіонали, а царедворці.
Виключення - армія. Але це заслуга не так офісу президента - як старання наших союзників, які настійливо рекомендували хоч у цій царині зробити ставку не на фаворитів, а на професіоналів.
3) Як наслідок, корупція в країні повернулася до рівня режиму Януковича. Велике будівництво - це мільярдні відкати. Це розбещення фаворитів, яке не надовго припинила війна. І яке безумовно вже зараз знову розпочалося при відбудові звільнених територій.
4) Відбулося згортання реформ. Через міжбюджетні відносини - реформи децентралізації. Яке зараз, при воєнному стані набуло зловіщих форм. Заторможено судову реформу. Стала притчею криза Конституційного суду.
5) Відбулася фасадизація деяких реформ, як от відміна недоторканості (а вийшло як можливість Зе! через генпрокурора здійснювати репресії) чи закону про імпічмент (по якому зняти президента неможливо). Багато популістичних і пафосних рішень приймалося і президентом і КМУ.
6) Зеленський і К електорально залежні. Тому усі рішення спочатку підсвічували у фокус-групах - зайде піплу, чи ні. Тобто фактично не вели народ і країну у майбутнє, а підлаштовувалися під ситуацію, тільки б не втратити рейтинг.
7) Україна абсолютно провалила боротьбу з КОВІД-19, при цьому Зе! заявив себе майстром спорту у цій боротьбі.
Взагалі піар - це єдине (крім грабувати), чим займався офіс президента. Це дратувало усю експертну спільноту (яка не танцювала в пулі Зеленського) та ДУЖЕ - наших союзників.
9) Постійні наїзди на союзників у стилі «Альо, гараж, чому ми не в НАТО?» - дратували ще більше.
10) Вагнергейт та супутні скандали наштовхували до висновків, що в ОП є один або кілька кротів РФ.
11) Натомість, влада фабрикувала справи проти лідерів опозиції і лідерів громадської думки.
12) Зірвано оборонні замовлення. Кілька років не виконувалися програми по створенню своїх ракетних систем, протитанкових систем. Це аж дуже схоже на спецоперацію ФСБ.
13) Загальна неготовність до війни. Тут можна писати окремо і дуже багато. Але розміновані Чонгар і Перекоп, неготовність попередити людей про небезпеку (а значить - продемонстрована недовіра до власного народу), відсутність системної роботи з головами громад, ігнорування попереджень союзників і відверта брехня (згадайте про шашлики) - все це думаючих людей наводить на думку, що не просто (як каже Арестович проібалі), а фактично як керівники держави - вчинили або злочинну халатність, або те, про що зараз не можна говорити.
14) Вже у час війни Зе!команда і оживший після місяця поневірянь Єрмак роблять зачистку опозиційних телеканалів, абсолютно незаконно примінивши до них військову цензуру (Прямий, Еспресо, 5-й канал). Зачищається все. Поки країна воює - ОП готується до виборів.

Тепер про те, що було зроблено правильного.
1) Прийнято земельну реформу. Це однозначно в плюс. Хоча розуміємо, що тут до голосувала ЄС і Голос.
2) Нам повезло, що Зе! електорально-залежний. І в рішучий час це добре для країни.
Зеленський відчув і зрозумів стихійний порив українців стояти на смерть проти орди. Прийняв виклик путіна. Десь на місяць пропали єрмаки і «іже с німі». І при повному невтручанні ОП - ЗСУ, тербати і партизани здобули перші перемоги.
3) Найбільшим здобутком Зеленського вважаю його невтручання у дії військових. На росії путін воює по глобусу - і ми бачимо результати його бездарності. Зеленський же фактично виступає лише речником ЗСУ і МЗС. Його сценаристи пишуть просто геніальні тексти.
4) І будемо відверті - Зеленський їх дуже талановито зачитує перед різними парламентами і всередині країни. Я би поставив 10-ть по 12-бальній системі.

Це якщо дуже коротко.
Як бачите, я похвалив Зеленського.
Тому ніяких розмов про критику. Не на часі.
Але ще через два роки все буде Україна.

https://spektrnews.in.ua/news/tri-roki-zelens-kogo---v-ktor-bobirenko/133243 Віктор Бобиренко
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22.05.2022 00:39 Ответить
 
 