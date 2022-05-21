Зеленский о трех годах в политике: Большие изменения ценностей точно не произошли

Сегодня, как и три года назад во время инаугурации, ценности президента Владимира Зеленского не изменились – он также верит в Украину и готов бороться за ее место на мировой арене.

Об этом Зеленский сказал в интервью в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

"Для меня сегодня, я думаю, больших изменений относительно ценностей точно не произошло. Большая мировая политика для меня – это, прежде всего, место Украины в ней. И это правда", – отметил Зеленский.

По его словам, единственное, что изменилось за три года – это его опыт. Если во время интервью три года назад его тезисы были в большинстве своем мечтами, то сейчас это все подкреплено реальным пониманием ситуации.

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"Тогда это была мечта. Опыта политического, а тем более опыта дипломатического у меня не было. И на сегодняшний день я понимаю, где место Украины, я честно борюсь за него вместе с нашим народом и вместе с нашей армией", – рассказал президент.

Сейчас курс нашей дипломатии – это борьба за место Украины среди равных, что потом проявится в Евросоюзе, альянсах и оборонных объединениях. То, захотят ли с нами работать другие государства, по мнению Зеленского, является результатом последовательных политических изменений. Президент добавил, что, несмотря на войну, изменения в стране есть и мир их видит.

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