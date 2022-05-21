Результат и оценку того, что мы делаем, можно будет сказать после войны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что оценку действий власти во время войны можно будет произвести после окончания военных действий.
Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Мне о себе или своих шагах говорить сложно, оценивать надо любой результат, когда ты дошел до конца.
Если говорить о войне. О том, что произошло, и как это сейчас происходит, нужно дойти до конца", – отметил он.
Глава государства подчеркнул, что деоккупированная Киевщина говорит о том, что жизнь вернулась полностью, но война в Украине есть.
"Поэтому результат и оценку того, что мы делаем, как это начиналось и чем закончится, можно сказать только тогда, когда война закончится", - подытожил Зеленский.
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