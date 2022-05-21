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Новости Война
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Результат и оценку того, что мы делаем, можно будет сказать после войны, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что оценку действий власти во время войны можно будет произвести после окончания военных действий.

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мне о себе или своих шагах говорить сложно, оценивать надо любой результат, когда ты дошел до конца.

Если говорить о войне. О том, что произошло, и как это сейчас происходит, нужно дойти до конца", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что деоккупированная Киевщина говорит о том, что жизнь вернулась полностью, но война в Украине есть.

"Поэтому результат и оценку того, что мы делаем, как это начиналось и чем закончится, можно сказать только тогда, когда война закончится", - подытожил Зеленский.

Читайте: Защитников из "Азовстали" должны обменять, - Зеленский

Зеленский Владимир (20232)


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Топ комментарии
+46
Коли він говорить без папірця, його малороське нутро вилазить з потроєною інтенсивністю.

Потрібен новий візит Джонсона, щоб поставити цей потік свідомості на місце.
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21.05.2022 11:54
+41
Хто здав південь?
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21.05.2022 11:53
+40
Тот кто и сдал Вагнеровцев
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21.05.2022 11:54
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Хто здав південь?
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21.05.2022 11:53 Ответить
Тот кто и сдал Вагнеровцев
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21.05.2022 11:54 Ответить
Боневтік!
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21.05.2022 11:57 Ответить
І не втече
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21.05.2022 12:00 Ответить
Лучшебвтiк!
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21.05.2022 13:27 Ответить
Для цього піару і зробили "інформаційний марафон «Єдині новини»".
Так що претензії - до влади
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21.05.2022 14:13 Ответить
Навіть не сумнівайся, і відбудеться це не на ляльковому телемарафоні.
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21.05.2022 11:53 Ответить
Т.е., если войну продолжать до бесконечности, будет постоянное "обнуление", так?
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21.05.2022 11:54 Ответить
Коли він говорить без папірця, його малороське нутро вилазить з потроєною інтенсивністю.

Потрібен новий візит Джонсона, щоб поставити цей потік свідомості на місце.
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21.05.2022 11:54 Ответить
Він просто розраховує, що сховається в Омані від відповідальності.

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21.05.2022 11:56 Ответить
Та нафіга йому десь ховатись?

"Мудрий нарід", якого він хероїчно захистив від путєна, тепер довічно буде тримати цю маріонетку каломойського презиком...
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21.05.2022 11:59 Ответить
Після війни вони продовжать військовий стан щоб заборонити вибори. І будуть промивати мізки новим серіалом про зеленого маршала перемоги
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21.05.2022 11:58 Ответить
Вова,після війни,десятки тисяч громадян України тобі не зможуть задати питання -хто розмінував південь України!?
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21.05.2022 11:59 Ответить
Звісно, після війни з вас за все спитають. За Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь і т.д.,тисячі убитих і понівечених, згвалтованих та замордованих, приведених і назначених вами зрадників, за зірвану ракетну програму та підготовку країни до оборони, за шашлики в травні, за "нужно просто пєрєстать стрєлять", за .... Цей список немає кінця, бо йде війна.
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21.05.2022 11:59 Ответить
На жаль ніхто нічого не запитає. Бо "побєдітелєй нє судят". На це й розрахунок. І я не здивуюсь, якщо після перемоги ці ж самі знову пролізуть у владу. Хоча перемога буде не "завдяки, а всупереч" потугам діючої вдали.
"Победителей не судят" - а дарма, за злочини судити треба всіх, хто ті злочини здійснив.
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21.05.2022 12:21 Ответить
В тоталітарному суспільстві так, в демократичному - далеко не так. Згадайте програш на виборах Черчіля після перемоги над нацистами.
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21.05.2022 12:33 Ответить
оцінку того, що робиш ти, піаністе, та твоя влада, обов'язково дасть народ України по закінченню війни. не сумнівайся.
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21.05.2022 11:59 Ответить
наскільки я балакаю з людьми, "мудрий нарід" кип'ятком сцить від хероя-говнокомандувача - захисника України...
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21.05.2022 12:02 Ответить
Идиоты безмозглые. Эта война - результат их безмозглости.
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21.05.2022 12:18 Ответить
Нажаль критичне мислення присутнє лише у 20 процентів. Вони і є активна меншість, яка творить майдани та взагалі історію.
Інші 80 - це аполітична більшість, яка живе лише емоціями та сьогоднішнім днем. І помилки цієї більшості завжди приходиться виправляти активній меншості. Зазвичай великою ціною. Нажаль.
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21.05.2022 12:20 Ответить
Для цього і зробили "інформаційний марафон «Єдині новини»".
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21.05.2022 14:14 Ответить
Оценку результатов подготовки страны к войне и обороне за почти три года можно дать уже сейчас. Все просрал на большом воровстве.
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21.05.2022 11:59 Ответить
На його місці треба боятися закінчення війни якнебудь.Тільки перемога може допомогти якось поіншому подивитися на прорахунки влади,а вони є очевидними,й про них незараз,але потім..думаю повернуться шибиниці.
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21.05.2022 12:00 Ответить
Накурили..На территории Центрального аэрогидродинамического института в Подмосковье вспыхнул пожар. Известно, что загорелась трансформаторная подстанция. https://www.youtube.com/watch?v=eWpP2nu6mX4
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21.05.2022 12:00 Ответить
Памя'таете песика Патрона?
Хіба треба чекати закінчення війн, щоб знайти суперпесика, який розмінував Чонгар і весь Південь
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21.05.2022 12:08 Ответить
...а продовж війни, нехай зрадники спокійно "працюють"?!!
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21.05.2022 12:08 Ответить
Ну звичайно ж оцінемо. І все що було до 24-го.

І нарешті, - не після закінчення війни, - а після ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ, лунь! Чи у твоїй системі координат такого слова не існує?
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21.05.2022 12:14 Ответить
Сильно хитрожопий. А зараз без оцінок можна продовжувати здійснювати пройо@и?
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21.05.2022 12:20 Ответить
От его речей воняет покойным Кравчуком. Прости Господи!
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21.05.2022 12:26 Ответить
Резиденцию с Даунинг стрит временно перенести в район Банковой. Ибо Джонсону далеко летать в Киев. А летать надо все чаще и чаще.
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21.05.2022 12:30 Ответить
Зеля, скільки ж ти приніс шкоди Україні! Згинь, тварюка.
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21.05.2022 12:32 Ответить
..........лукавый хер , даже здесь ссытся , не может сказать - ,, после нашей победы ,, , говорит - ,, после окончания войны ,, ..............короче , все ясно с ним .
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21.05.2022 12:43 Ответить
После выхода на границу 23 февраля Зе в интервью говорит, что вторую часть он будет решать ,, за столом переговоров ,: - то есть смотреть в глаза Путлеру и лизать. После этого Раша начнёт с новой силой нас убивать, устранив ошибки. Он тупо хочет лизать .... и прочее у Фюрера. Что он хочет? Как он понимает победу?Его кто нибудь понимает? Уверен, что любой опытный по жизни человек ему не верит. Он видит, что Крым и Донецк после вылизывание , Украина не увидит никогда. .....Ну ,, козлячие,, и хитрожопые у него интервью. НЕ ВЕРЮ!!!
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21.05.2022 12:52 Ответить
Як засвідчив досвід, ******...ли не лише Південь, а й Північ і Північний Схід. За останні дні орки втратили купу орків і техніки, намагаючись перейти Сіверській Донець.
Так само можна було тримати оборону не лише на Чонгарі, а й на Тетеріві, Десні (Північ), Сеймі (Північний Схід), Дніпро біля Херсону можна було утримувати місяцями.
Дивно дивитись ролік Сержа Марко, який з піною у рота доводив у ютубі, що на Чонгарі та біля Херсона підрив мостів не міг би зупинити орків.
Серж Марко! А Білогорівка тобі не про що не каже? Переправа через Сіверський Донець?
Фахівці, ***...
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21.05.2022 13:24 Ответить
Как говорил классик: "Маємо те , що маємо"
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21.05.2022 13:26 Ответить
результаты роботы этого президента мы уже видим сегодня ...
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21.05.2022 13:29 Ответить
Щиро сподіваюсь, що після війни, ти, сучч...ра! Будеш сидіти! Разом із своїми "Слугами"
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21.05.2022 14:21 Ответить
Мы пахали.я и трактор
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21.05.2022 14:58 Ответить
Уявляю на яке гівно зійшла би зебня, якби Порох під час свого президентства таке заявив....
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21.05.2022 17:58 Ответить
 
 