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Новости Агрессия России против Украины Война
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За последние сутки россияне депортировали более 17 тыс. украинцев, в том числе более 2 тыс. детей, - Денисова

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Россия депортировала на свою территорию уже более 1,3 млн украинцев, за последние сутки – 17 306.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в телеграме.

"По состоянию на утро 21 мая Россия депортировала на свою территорию 1377925 человек, в том числе 232480 детей. За последние сутки - 17306, в том числе 2213 детей", - заявила она.

Денисова подчеркнула, что заявления Российской Федерации о якобы добровольном перемещении украинцев не соответствуют действительности. У Украины есть неопровержимое подтверждение принудительной и спланированной заранее депортации.

Так, очередным доказательством стало видео, опубликованное советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко.

По словам омбудсмана, на записи зафиксирована реальная картина депортации мариупольцев: люди, окруженные российскими военными с автоматами, возмущены и напуганы, покинуть место так называемой "эвакуации" захватчики не позволяют. Украинцев заставляют садиться в автобусы и только во время посадки сообщают, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь" в селе Безименное Новоазовского района, а затем - в Россию.

"По очень приблизительным данным, только через этот лагерь прошли более 32 тысяч граждан. Сколько из них из-за "нелояльности" к российским захватчикам и "специальной операции" оказались в застенках на временно оккупированных территориях или погибли, установить пока невозможно", - подчеркнула Денисова.

Омбудсман подчеркнула, что своими действиями Россия грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с захваченной территории.

Депортация и насильственное перемещение населения - преступление против человечности в соответствии со статьей 7 Римского устава международного уголовного суда, добавила Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения российской федерации в Украину учесть эти факты преступлений России против человечности и нарушений прав.

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Денисова Людмила (996) депортация (678)


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Топ комментарии
+1
Депортація в цьому випадку це дійсно те слово яке потрібно використовувати?
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21.05.2022 13:04
+1
Тільки за одну добу пуйло вивезло з України більше населення, ніж половина чисельності утилізованих в Україні кацапів.
Демографія Мордора не постраждадає від цієї війни. Нажаль.

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21.05.2022 13:10
+1
Вата уезжает навсегда в расейские *****, освобождая исконно украинские земли.
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21.05.2022 13:11
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Депортація в цьому випадку це дійсно те слово яке потрібно використовувати?
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21.05.2022 13:04 Ответить
людей викрали, в полон взяли.
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21.05.2022 20:32 Ответить
Они с благодарностью лично зеленскому уезжали в депортацию
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21.05.2022 13:09 Ответить
Тільки за одну добу пуйло вивезло з України більше населення, ніж половина чисельності утилізованих в Україні кацапів.
Демографія Мордора не постраждадає від цієї війни. Нажаль.

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21.05.2022 13:10 Ответить
постраждає їх демографія, вона вже давно страждає, бо вони вирождаються, а ми повернемо своїх.
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21.05.2022 20:37 Ответить
Вата уезжает навсегда в расейские *****, освобождая исконно украинские земли.
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21.05.2022 13:11 Ответить
Не всі з них вата.

Під час нещодавньої евакуації з Азовсталі в Маріуполі окупанти розлучили 4-річну Алісу та її матір.

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21.05.2022 13:14 Ответить
99% - вата, 1% - насильно депортированны.
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21.05.2022 13:40 Ответить
а ви та знаєте!
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21.05.2022 20:33 Ответить
95% в 14 году были за Руцкий мир в Мариуполе.Так чего их жалеть если они туда хотели???Они и так всей Украине горя наделали.
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21.05.2022 16:00 Ответить
як би це було так, вони би вже в 2014 році були би там.
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21.05.2022 20:34 Ответить
Як це можна назвати як не геноцид украінського народу ,рашиська чума використовує сталінські методи переселення народів і це відбуваєтся в Європі в 21 столітті.
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21.05.2022 15:19 Ответить
не департировали, а угнали в рабство
и это не одно и тоже
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21.05.2022 16:01 Ответить
Если забирают вату то туда им дорога .Только не большую массу настоящих Украинцев жаль.А когда мы победим то кто захочет тот и вернётся Только с Украинским сердцем .
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21.05.2022 16:02 Ответить
а звідки пан знає, скільки там справжніх Українців і взагалі, чого це ви назвиаєте настоящих Українців "массою". люди під загрозою життю своїх дітей запишуть будь-які срані роліки, аби тільки дітей вберегти.
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21.05.2022 20:36 Ответить
 
 