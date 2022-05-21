За последние сутки россияне депортировали более 17 тыс. украинцев, в том числе более 2 тыс. детей, - Денисова

Россия депортировала на свою территорию уже более 1,3 млн украинцев, за последние сутки – 17 306.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в телеграме.

"По состоянию на утро 21 мая Россия депортировала на свою территорию 1377925 человек, в том числе 232480 детей. За последние сутки - 17306, в том числе 2213 детей", - заявила она.

Денисова подчеркнула, что заявления Российской Федерации о якобы добровольном перемещении украинцев не соответствуют действительности. У Украины есть неопровержимое подтверждение принудительной и спланированной заранее депортации.

Так, очередным доказательством стало видео, опубликованное советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко.

По словам омбудсмана, на записи зафиксирована реальная картина депортации мариупольцев: люди, окруженные российскими военными с автоматами, возмущены и напуганы, покинуть место так называемой "эвакуации" захватчики не позволяют. Украинцев заставляют садиться в автобусы и только во время посадки сообщают, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь" в селе Безименное Новоазовского района, а затем - в Россию.

"По очень приблизительным данным, только через этот лагерь прошли более 32 тысяч граждан. Сколько из них из-за "нелояльности" к российским захватчикам и "специальной операции" оказались в застенках на временно оккупированных территориях или погибли, установить пока невозможно", - подчеркнула Денисова.

Омбудсман подчеркнула, что своими действиями Россия грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с захваченной территории.

Депортация и насильственное перемещение населения - преступление против человечности в соответствии со статьей 7 Римского устава международного уголовного суда, добавила Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения российской федерации в Украину учесть эти факты преступлений России против человечности и нарушений прав.

Читайте также: Оккупанты ракетами ударили по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области, - ОВА