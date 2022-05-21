ПДЧ в НАТО для Украины – это единственный правильный ответ Путину на его агрессию, - Порошенко

Петр Порошенко призвал поддержать евроатлантические устремления Украины и предоставить ей на саммите в Мадриде План действий по членству в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом Порошенко рассказал в эксклюзивном интервью бельгийской газете De Standaard.

Порошенко отмечает: Украина сегодня защищает восточный фланг Альянса, и ПДЧ станет единственным правильным ответом на агрессию Путина.

"Я внес в Конституцию, что наша страна в будущем присоединится к НАТО, и имел поддержку народа. Когда меня избрали президентом, вступление в НАТО было популярно среди 16% населения, когда я ушел в отставку, это было 64%. Это – следствие агрессивной политики Путина", – напомнил пятый Президент.

На вопрос, не боится ли он, что членство в НАТО для Украины - это утопия, Порошенко ответил: "Нет, Украина попадет в НАТО быстрее, чем вы думаете. Это в интересах не только Украины, но каждого гражданина стран-членов НАТО. Украина сейчас выполняет работу за вас. Помогите нам сделать вашу работу, помогите нам спасти вас".

"Я горжусь тем, что с 2014 года мы сформировали новую украинскую армию с новым оружием и совместными учениями с НАТО. Никто не думал, что реформа возможна. Никто не верил, что будет Соглашение об ассоциации с ЕС, безвизовый режим или комплексное торговое соглашение. Никто не мог предположить, что мы разорвем связи с Русской православной церковью и станем независимыми", – отмечает Порошенко.

"Вы должны нам помочь. Мы уже сделали много шагов. Мы доказали, что у нас - одна из самых эффективных и сильных армий в Европе. Мы получаем поддержку и оружие от стран-членов Альянса. Мы защищаем весь восточный фланг НАТО. Этим летом в Мадриде состоится исторический саммит НАТО: Швеция и Финляндия, вероятно, присоединятся. И – скрестив пальцы – Украина получит План действий по членству. Это - единственный правильный ответ Путину. Покажите, что вы не поддаетесь его шантажу", – призывает Порошенко.

"Я оптимист. Если Путин не ответит на членство Финляндии и Швеции, шанс есть. Можно было избежать этой войны? Сейчас или в 2014 году? Наверное. Если бы политики не были такими осторожными в 2008 году, не так боялись обидеть Путина и тогда предоставили План действий по членству Украине и Грузии, мир был бы другим", – убежден Порошенко.

"Остановите Путина, остановите войну. Если вы этого не сделаете, Путин может постучаться в вашу дверь в следующем году. Вам нужна Украина, чтобы защитить ваш народ, вашу страну и ваши ценности. Пожалуйста, дайте нам этот статус, мы уже сдали самый трудный экзамен . Помните, что наша заявка на вступление в НАТО написана кровью тысяч украинцев", – отмечает Порошенко.

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