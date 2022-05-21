ПДЧ в НАТО для Украины – это единственный правильный ответ Путину на его агрессию, - Порошенко
Петр Порошенко призвал поддержать евроатлантические устремления Украины и предоставить ей на саммите в Мадриде План действий по членству в НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом Порошенко рассказал в эксклюзивном интервью бельгийской газете De Standaard.
Порошенко отмечает: Украина сегодня защищает восточный фланг Альянса, и ПДЧ станет единственным правильным ответом на агрессию Путина.
"Я внес в Конституцию, что наша страна в будущем присоединится к НАТО, и имел поддержку народа. Когда меня избрали президентом, вступление в НАТО было популярно среди 16% населения, когда я ушел в отставку, это было 64%. Это – следствие агрессивной политики Путина", – напомнил пятый Президент.
На вопрос, не боится ли он, что членство в НАТО для Украины - это утопия, Порошенко ответил: "Нет, Украина попадет в НАТО быстрее, чем вы думаете. Это в интересах не только Украины, но каждого гражданина стран-членов НАТО. Украина сейчас выполняет работу за вас. Помогите нам сделать вашу работу, помогите нам спасти вас".
"Я горжусь тем, что с 2014 года мы сформировали новую украинскую армию с новым оружием и совместными учениями с НАТО. Никто не думал, что реформа возможна. Никто не верил, что будет Соглашение об ассоциации с ЕС, безвизовый режим или комплексное торговое соглашение. Никто не мог предположить, что мы разорвем связи с Русской православной церковью и станем независимыми", – отмечает Порошенко.
"Вы должны нам помочь. Мы уже сделали много шагов. Мы доказали, что у нас - одна из самых эффективных и сильных армий в Европе. Мы получаем поддержку и оружие от стран-членов Альянса. Мы защищаем весь восточный фланг НАТО. Этим летом в Мадриде состоится исторический саммит НАТО: Швеция и Финляндия, вероятно, присоединятся. И – скрестив пальцы – Украина получит План действий по членству. Это - единственный правильный ответ Путину. Покажите, что вы не поддаетесь его шантажу", – призывает Порошенко.
"Я оптимист. Если Путин не ответит на членство Финляндии и Швеции, шанс есть. Можно было избежать этой войны? Сейчас или в 2014 году? Наверное. Если бы политики не были такими осторожными в 2008 году, не так боялись обидеть Путина и тогда предоставили План действий по членству Украине и Грузии, мир был бы другим", – убежден Порошенко.
"Остановите Путина, остановите войну. Если вы этого не сделаете, Путин может постучаться в вашу дверь в следующем году. Вам нужна Украина, чтобы защитить ваш народ, вашу страну и ваши ценности. Пожалуйста, дайте нам этот статус, мы уже сдали самый трудный экзамен . Помните, что наша заявка на вступление в НАТО написана кровью тысяч украинцев", – отмечает Порошенко.
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Ніхто би більше не витягнув аніж він.
І все одно люди називають його гамном.
так, ви праві. визнати свої помилки може лише зріла людина. сподіваюсь, серед 73% такі є.
у мене мало таких знайомих, але ті 2-3, що були, визнали, що помилились.
"В 2008 году Украина уже подала заявку на членство в НАТО. Это было известное всем "Письмо трех", и эта заявка никогда не отзывалась… Сегодня решение (о принятии Украины в Североатлантический альянс - ИФ) за лидерами НАТО, которые могут рассмотреть нашу заявку в пакете вместе со Швецией и Финляндией"
відбиваємо орків !!
Що зробив Зеленський, для того, щоб Україна потрапила в НАТО?
Проаналізуйте. Будете здивовані, дізнавшись, що Зеленський зробив і продовжує робити все, щоб Україна не потрапила в НАТО і залишалась вразливою для парашки.
Якщо не НАТО, то на нас чекає ще більша війна вже через три роки.
Зрадойоби скинули Виговського, проїбали Сомка, не підтримали Мазепу, кинули Україну у більшовицькі лещата, проїбали Чорновола, не підтримали Порошенка. Вся зрадойобська історія йде по колу. Якби навчились думати головою, а не сракою, то вже давно були б і в ЄС, і в НАТО. І не було б цих жахіть війни, і цих смертей. А коли тикаєш дебілів мордякою у їхнє ж лайно, то у них завжди не на часі. У них у критичний для країни момент на часі лише розвести на порожньому місці зраду, обрати антиукраїнську владу і кукурікати, що у всьому винні попередники.
как по мне то лучше заручиться поддержкой действительно преданных нам стран, типа Польши, Англии, стран Балтии, Чехии и т.п. На ближайшее время эта перспектива лучше, чем нехрена. А в дальнейшем уже смотреть позовут в НАТО и когда позовут.
Порошенко наголошує все вірно тільки НАТО є гарантом безпеки України.
За підсумками цієї війни в Європі сформується нова безпекова архитектура.
НАТО з Греціями, Угорщинами, Франціями та Німеччинами - це вже ні про що, це минуле (он як Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії. І це може тривати роками. Так само і нам роками будуть ***..ти мозок).
Ця війна все змінить.
Виникне новий безпековий союз, до якого природньо мають увійти Україна, Польща, ВБ та країни Балтії + США.
Нового безпекового союзу замість НАТО в Європі найближчим часом (років з десять) не постане. Це об'єктивна реальність.
Тому довелось за Пороха.
На тему нового безпекового союзу подивимось...
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
нам. (Последнее высказывание Зе, что мы уже победим, если вернёмся к результатам до 24 февраля.) Т.е., вот-вот победа и переговоры с путиным, глаза в глаза.
Порошенко, наверно, зря старается. В голове у Зе мы уже в россии.
Жаль, такого Гетьмана обосрали, променяли на ... и имеем ...