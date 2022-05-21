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Новости Агрессия России против Украины Война
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ПДЧ в НАТО для Украины – это единственный правильный ответ Путину на его агрессию, - Порошенко

порошенко

Петр Порошенко призвал поддержать евроатлантические устремления Украины и предоставить ей на саммите в Мадриде План действий по членству в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом Порошенко рассказал в эксклюзивном интервью бельгийской газете De Standaard.

Порошенко отмечает: Украина сегодня защищает восточный фланг Альянса, и ПДЧ станет единственным правильным ответом на агрессию Путина.

"Я внес в Конституцию, что наша страна в будущем присоединится к НАТО, и имел поддержку народа. Когда меня избрали президентом, вступление в НАТО было популярно среди 16% населения, когда я ушел в отставку, это было 64%. Это – следствие агрессивной политики Путина", – напомнил пятый Президент.

На вопрос, не боится ли он, что членство в НАТО для Украины - это утопия, Порошенко ответил: "Нет, Украина попадет в НАТО быстрее, чем вы думаете. Это в интересах не только Украины, но каждого гражданина стран-членов НАТО. Украина сейчас выполняет работу за вас. Помогите нам сделать вашу работу, помогите нам спасти вас".

"Я горжусь тем, что с 2014 года мы сформировали новую украинскую армию с новым оружием и совместными учениями с НАТО. Никто не думал, что реформа возможна. Никто не верил, что будет Соглашение об ассоциации с ЕС, безвизовый режим или комплексное торговое соглашение. Никто не мог предположить, что мы разорвем связи с Русской православной церковью и станем независимыми", – отмечает Порошенко.

"Вы должны нам помочь. Мы уже сделали много шагов. Мы доказали, что у нас - одна из самых эффективных и сильных армий в Европе. Мы получаем поддержку и оружие от стран-членов Альянса. Мы защищаем весь восточный фланг НАТО. Этим летом в Мадриде состоится исторический саммит НАТО: Швеция и Финляндия, вероятно, присоединятся. И – скрестив пальцы – Украина получит План действий по членству. Это - единственный правильный ответ Путину. Покажите, что вы не поддаетесь его шантажу", – призывает Порошенко.

"Я оптимист. Если Путин не ответит на членство Финляндии и Швеции, шанс есть. Можно было избежать этой войны? Сейчас или в 2014 году? Наверное. Если бы политики не были такими осторожными в 2008 году, не так боялись обидеть Путина и тогда предоставили План действий по членству Украине и Грузии, мир был бы другим", – убежден Порошенко.

"Остановите Путина, остановите войну. Если вы этого не сделаете, Путин может постучаться в вашу дверь в следующем году. Вам нужна Украина, чтобы защитить ваш народ, вашу страну и ваши ценности. Пожалуйста, дайте нам этот статус, мы уже сдали самый трудный экзамен . Помните, что наша заявка на вступление в НАТО написана кровью тысяч украинцев", – отмечает Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для начала "депутинизации" мира нужен шестой пакет санкций, - Порошенко

Порошенко Петр (19589) путин владимир (31214) членство в НАТО (1506)


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Топ комментарии
+51
особливо контрастує з сьогодняшніми висерами зелупи у його інтерв'ю
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21.05.2022 13:22
+48
ПП говорить правильні речі.
Якщо не НАТО, то на нас чекає ще більша війна вже через три роки.
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21.05.2022 13:27
+42
1709 рік - хто угодна толька нє Мазепа!...і отримали замість Магдебурзького Права кріпосне.
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21.05.2022 13:29
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особливо контрастує з сьогодняшніми висерами зелупи у його інтерв'ю
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21.05.2022 13:22 Ответить
Порошенко тоже гамно, але порівняно з Зеленським вже таким зовсім не кажеця.
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21.05.2022 13:23 Ответить
Цікаво, озираючись у минуле і порівнюючи із наслідками сьогодення, що він зробив неправильно і гівняно ?
Ніхто би більше не витягнув аніж він.
І все одно люди називають його гамном.
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21.05.2022 13:26 Ответить
Лише сильна людина може визнати, що *********-мосійчук та інші *****- коломоські журнашлюхи розвели його, як лоха. Проаналізувати помилки, ні в якому разі не повторювати їх, самостійно аналізувати ситуацію і рухатися далі.
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21.05.2022 13:33 Ответить
зробимо їх разом.
так, ви праві. визнати свої помилки може лише зріла людина. сподіваюсь, серед 73% такі є.
у мене мало таких знайомих, але ті 2-3, що були, визнали, що помилились.
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21.05.2022 15:21 Ответить
он создал армию. а ЗЕленкин строил дороги для расейских танков.
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21.05.2022 13:54 Ответить
Потрібно ще врахувати той факт хто був при владі у США, Німеччині, Франції, Британії - Україні довелось воювати фактично на два фронти.
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21.05.2022 13:37 Ответить
бездоказово брешеш
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21.05.2022 14:03 Ответить
медведчук з маленької, вибачте, орфографічна помилка
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21.05.2022 16:52 Ответить
і що ж він так довго мовчить?І чаус нічого не розказав.
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21.05.2022 18:07 Ответить
а канал г+г належить коломойському і медведчуку. ти про це знаєш?
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21.05.2022 15:22 Ответить
Окончательное решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс зависит только от его членов, поскольку заявка на вступление в НАТО была подана Киевом еще в 2008 году и с тех пор не отзывалась, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"В 2008 году Украина уже подала заявку на членство в НАТО. Это было известное всем "Письмо трех", и эта заявка никогда не отзывалась… Сегодня решение (о принятии Украины в Североатлантический альянс - ИФ) за лидерами НАТО, которые могут рассмотреть нашу заявку в пакете вместе со Швецией и Финляндией"
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21.05.2022 19:34 Ответить
КЦП - ПНХ!
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21.05.2022 13:26 Ответить
Шурік , гівном несе від тебе , бо Порошенко - це Людина з великої літери, так як завдяки йому і нашим людям , ми маємо армію і успішно
відбиваємо орків !!
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21.05.2022 16:40 Ответить
Почем за высер, рашотроллик?
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21.05.2022 13:30 Ответить
І фаукти підкинете? Чи вато-подляковські тролі вищі за такі дрібниці, як факти.
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21.05.2022 13:34 Ответить
Легко казати, коли ти екс-посадовець, он екс очільники НАТО, екс генерали США, і тд, теж ротом мацкву вже ядерною зброєю знищили, і взагалі...
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21.05.2022 13:27 Ответить
Чого не зробив Порошенко, для того, щоб прискорити вступ України у НАТО?
Що зробив Зеленський, для того, щоб Україна потрапила в НАТО?
Проаналізуйте. Будете здивовані, дізнавшись, що Зеленський зробив і продовжує робити все, щоб Україна не потрапила в НАТО і залишалась вразливою для парашки.
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21.05.2022 13:37 Ответить
ПП говорить правильні речі.
Якщо не НАТО, то на нас чекає ще більша війна вже через три роки.
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21.05.2022 13:27 Ответить
1709 рік - хто угодна толька нє Мазепа!...і отримали замість Магдебурзького Права кріпосне.
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21.05.2022 13:29 Ответить
У нас вся історія така. Срані гівноїди весь час пересирають всі наші здобутки - в результаті отримуємо нові війни, кров, тисячі загиблих і втрачений суверенітет.
Зрадойоби скинули Виговського, проїбали Сомка, не підтримали Мазепу, кинули Україну у більшовицькі лещата, проїбали Чорновола, не підтримали Порошенка. Вся зрадойобська історія йде по колу. Якби навчились думати головою, а не сракою, то вже давно були б і в ЄС, і в НАТО. І не було б цих жахіть війни, і цих смертей. А коли тикаєш дебілів мордякою у їхнє ж лайно, то у них завжди не на часі. У них у критичний для країни момент на часі лише розвести на порожньому місці зраду, обрати антиукраїнську владу і кукурікати, що у всьому винні попередники.
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21.05.2022 13:51 Ответить
я з вами.
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21.05.2022 15:24 Ответить
Вірні слова! Майже 3 роки Зе президенту та його команді популярно вдовбували, що з кацапами марно домовлятися. Проте, маємо, те що маємо. Тепер лише до перемоги з ЗСУ! Слава Україні 🇺🇦!
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21.05.2022 13:33 Ответить
Что бы вступить Украине в НАТО, нужно вышвырнуть оттуда Италию, Францию, Германию и Венгрию. Иначе, консервы -************* просто заблокируют вступление.
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21.05.2022 13:34 Ответить
тут это никому не докажешь....все думают, что НАТО ждет-недождется нас....а по факту будут манипуляции схожие с морковкой для ишака...будем туда идти-идти, выполнять, все им будет не так, не то...начнутся требования по бизнесу в ущерб нам....короче вывернут весь ливер....
как по мне то лучше заручиться поддержкой действительно преданных нам стран, типа Польши, Англии, стран Балтии, Чехии и т.п. На ближайшее время эта перспектива лучше, чем нехрена. А в дальнейшем уже смотреть позовут в НАТО и когда позовут.
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21.05.2022 13:40 Ответить
Ніхто нікого не кличе до вступу до НАТО. Заяву подають самі країни.
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21.05.2022 13:53 Ответить
Зовут...еще как зовут...тихо, но ясно зовут....а когда начинают говорить ни нет, ни да - это значит "ты попрыгай-я подумаю"....
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21.05.2022 17:04 Ответить
Нікого не треба (вишвирнуть) треба правильно вести політику і не їхати (пасредінє)а іти прямо до цілі.
Порошенко наголошує все вірно тільки НАТО є гарантом безпеки України.
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21.05.2022 13:44 Ответить
Смотря, кто премьер Италии. Драги с Украиной.
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21.05.2022 15:04 Ответить
В тебе всі речення з трьох слів. Скільки тобі років?
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21.05.2022 13:41 Ответить
кидай провокаторів і брехунів в спам
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21.05.2022 13:44 Ответить
Я голосував за Пороха. Але зараз Порох мислить шаблонами 2015-2021 років.
За підсумками цієї війни в Європі сформується нова безпекова архитектура.
НАТО з Греціями, Угорщинами, Франціями та Німеччинами - це вже ні про що, це минуле (он як Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії. І це може тривати роками. Так само і нам роками будуть ***..ти мозок).
Ця війна все змінить.
Виникне новий безпековий союз, до якого природньо мають увійти Україна, Польща, ВБ та країни Балтії + США.
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21.05.2022 13:43 Ответить
За Пороха ти також голосував по шаблону, штибу "як всі так і я".
Нового безпекового союзу замість НАТО в Європі найближчим часом (років з десять) не постане. Це об'єктивна реальність.
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21.05.2022 13:49 Ответить
У 2019 "як всі"? Коли 73% було проти? Чуваче, із двох зол я обирав менше - Пороха. Знаю всі його недоліки, Свинарчуків, "жму руку", "завершу АТО за тиждень". Але було зрозуміло, що Зеля - це взагалі ні про що.
Тому довелось за Пороха.
На тему нового безпекового союзу подивимось...
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21.05.2022 16:11 Ответить
Пам'ятаю 1991 рік...розвал ссср...хтось з партійної верхівки каже - вот дуракі! єщьо чютю чють патєрьпєть нада била і каммунізм би настал!...
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21.05.2022 14:41 Ответить
Турция не блокирует. Не читайте кацапские сплетни. Турки требуют отмены запрета на поставки товаров военного назначения, которые действуют в этих двух странах. Иначе получается бредовая ситуация.
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21.05.2022 23:25 Ответить
Я просто нагадаю, що в березні і квітні ze-******* активно розповідала нам про нейтральний статус України з гарантіями безпеки від парашиї.
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21.05.2022 13:48 Ответить
Не тільки від *****, насправді - але в тім числі. Вони навіть не могли точно назвати країни, окрім касапів, які можуть погодитись на "гарантії"
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21.05.2022 13:51 Ответить
Людина висловлюється зрозуміло та правильно, а зеботи її люто ненавидять. ЧОМУ? Вони не хочуть миру та розвитку своєї країни?
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21.05.2022 13:49 Ответить
бо вони не можуть самі собі зізнатись, що наїлись гавнеця і заплатили за це як за вкусне марожино. тому будть й далі робити посмішку і розказувать, що це був неперевершений смаколик
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21.05.2022 14:19 Ответить
Дєдушка старий, яка там булава
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21.05.2022 14:11 Ответить
Немає більше булави, забудь! Її осквернили виборами 2019 р.
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21.05.2022 14:27 Ответить
Такое впечатление, что чувак живет еще до войны
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21.05.2022 14:24 Ответить
Шо поробиш, вік бере своє.
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21.05.2022 14:32 Ответить
он еще на похоронах гундосого крысеныша простудится
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21.05.2022 17:10 Ответить
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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21.05.2022 14:28 Ответить
Дякую Пан ПРЕЗИДЕНТ.
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21.05.2022 14:40 Ответить
Фінляндія і Швеція не подавалися на пдч! Вони одразу подали заявку на вступ! Ну що він меле знову ...пдч пдч пдч.... заяложена пластинка! Треба голосування у верховній раді за заявку, підпис прем'єра( бо у нас парламентська республіка, а не президентська) на папірці 'Заявка на вступ до НАТО від країни Україна' і до офісу НАТО віднести! Все!
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21.05.2022 14:45 Ответить
Какие новые союзы, кому мы нужны с нашими проблемами, с нашей тягой к россии, или россии к
нам. (Последнее высказывание Зе, что мы уже победим, если вернёмся к результатам до 24 февраля.) Т.е., вот-вот победа и переговоры с путиным, глаза в глаза.
Порошенко, наверно, зря старается. В голове у Зе мы уже в россии.
Жаль, такого Гетьмана обосрали, променяли на ... и имеем ...
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21.05.2022 14:58 Ответить
Спізнилися, дядьку - ПДЧ вже виконується ЗСУ на всіх фронтах, попереду - тільки членство.
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21.05.2022 15:27 Ответить
Брись чучело недорозвинуте в будку і не тявкай 😠
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21.05.2022 18:27 Ответить
 
 