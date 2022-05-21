Оккупанты снова обстреляли приграничные районы Черниговщины с территории РФ, - ОК "Північ"
Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской области с территории РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении ОК "Північ", обнародованном в телеграм-канале Минобороны Украины.
"Около 12:10-12:20 наблюдатели зафиксировали 9 "прилетов" из, вероятно, миномета 120 мм калибра в направлении Гремяча Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала" , – говорится в сообщении.
Уточняется, что примерно в то же время зафиксировано 6 "прилетов" из, вероятно, миномета калибра 120 мм или ствольной артиллерии в направлении Николаевки.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - подытожили в ведомстве.
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Напомню для тех, у кого отшибло телевизором память - за нынешнего верховного в Черниговской области проголосовало 77,4%.
Понад годину! Може звичайним квадріком можна за годину виявити позицію?
Ні, не хера!
Треба контрбатарейний радар!
А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.