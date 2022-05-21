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Оккупанты снова обстреляли приграничные районы Черниговщины с территории РФ, - ОК "Північ"

кордон

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской области с территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении ОК "Північ", обнародованном в телеграм-канале Минобороны Украины.

"Около 12:10-12:20 наблюдатели зафиксировали 9 "прилетов" из, вероятно, миномета 120 мм калибра в направлении Гремяча Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала" , – говорится в сообщении.

Уточняется, что примерно в то же время зафиксировано 6 "прилетов" из, вероятно, миномета калибра 120 мм или ствольной артиллерии в направлении Николаевки.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - подытожили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли 8 ударов по приграничным территориям Украины, - ОК "Північ"

граница (5258) обстрел (26928) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+1
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21.05.2022 14:17
+1
Эй, главный по командованию, хватит записывать свои видосики и заняться уничтожением врага на его территории что-бы обезопасить население приграничных регионов!!!! Мы ведь получили гаубицы, так в чем же дело??
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21.05.2022 14:19
+1
Как же так, первая ледя жалуется что не видела мужа с начала войны а на фото у современного Че Гевары борода больше чем у Кирилки(РПЦ МП), так кто пистит??
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21.05.2022 14:23
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21.05.2022 14:17 Ответить
Как же так, первая ледя жалуется что не видела мужа с начала войны а на фото у современного Че Гевары борода больше чем у Кирилки(РПЦ МП), так кто пистит??
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21.05.2022 14:23 Ответить
Эй, главный по командованию, хватит записывать свои видосики и заняться уничтожением врага на его территории что-бы обезопасить население приграничных регионов!!!! Мы ведь получили гаубицы, так в чем же дело??
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21.05.2022 14:19 Ответить
гаубицы все либо на восточных фронтах, либо на "внезапно появившихся" южных. Там же и все контрбатарейные радары.
Напомню для тех, у кого отшибло телевизором память - за нынешнего верховного в Черниговской области проголосовало 77,4%.
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21.05.2022 14:27 Ответить
Ну все зрозуміло. Не відповідаємо, бо гаубіци на інших фронтах. Міномети теж. Гради теж. То розслабляємось...
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21.05.2022 15:55 Ответить
"Уранці 21 травня росіяни відкрили вогонь по Сумському району. Вже понад годину ворожі підрозділи гатять по прикордонній території із ракетних сисем"...
Понад годину! Може звичайним квадріком можна за годину виявити позицію?
Ні, не хера!
Треба контрбатарейний радар!
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21.05.2022 16:50 Ответить
Може вже час рознести атакуючих, а не жалітися, та й менше озирайтеся на будинок з потворами (ОП).
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21.05.2022 14:29 Ответить
Пока некому и нечем. На границе наша ДПСУ с итальянскими MG3 защищает от проникновения вражеских ДРГ черниговских избирателей, которые семидесятью семью процентами в 2019-ом и выбрали этих потвор, вероятно, потому что нарратив "армія, мова, віра" для них тоді був "не на часі".
А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
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21.05.2022 14:59 Ответить
Раньше осени, ответки не будет. Нечем и некем её давать. Всё на горячих фронтах.
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21.05.2022 14:35 Ответить
Градом только что херонули по сумщине
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21.05.2022 15:25 Ответить
Так тут в коментах пишуть, що в нас гаубиць немає. То не напрягаємось...
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21.05.2022 16:16 Ответить
 
 