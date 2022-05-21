Оккупанты снова обстреляли приграничные районы Черниговщины с территории РФ, - ОК "Північ"

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской области с территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении ОК "Північ", обнародованном в телеграм-канале Минобороны Украины.

"Около 12:10-12:20 наблюдатели зафиксировали 9 "прилетов" из, вероятно, миномета 120 мм калибра в направлении Гремяча Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала" , – говорится в сообщении.

Уточняется, что примерно в то же время зафиксировано 6 "прилетов" из, вероятно, миномета калибра 120 мм или ствольной артиллерии в направлении Николаевки.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - подытожили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли 8 ударов по приграничным территориям Украины, - ОК "Північ"