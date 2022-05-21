Каждая третья многоэтажка в Харькове разрушена или повреждена из-за обстрелов РФ, - мэр Терехов

В результате вражеских обстрелов в Харькове существенно пострадала гражданская инфраструктура. Разрушены или повреждены почти 30% многоэтажек.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сказал в интервью ZN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Харькове более 100 разрушенных школ, 69 детских садов, больницы, роддома, жилой фонд, подстанции, транспорт, дороги", - сказал Терехов.

По его словам, от обстрелов пострадали также около 30% жилых многоэтажек.

"У нас восемь тысяч жилых многоэтажек, из которых около 30% в той или иной степени разрушены. Часть мы восстановим по новым технологиям. Я категорически против старых технологий панельного строительства, потому что они уже устарели. Многое придется строить с нуля", - сказал он. Терехов.

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Он напомнил, что над новым генеральным планом Харькова работает британский архитектор и дизайнер Apple Park Норман Фостер.

"Это будет уникальный проект, будет много нового и интересного – решения, магистрали, парки, новые микрорайоны и дорожная логистика. Нам посчастливилось работать с лордом Фостером, именно он спроектировал башню Apple. У нас будет свой даун-таун, свой сити-центр, будет много хайтека. Очень хочу, чтобы в Харькове была новая и современная архитектура, которая качественно отличала бы наш город от других. Если говорить о жилых микрорайонах, то сейчас они должны быть не как советские, а прежде всего комфортные, удобные, экологиные, безопасные и красивые" , – сказал Терехов.

Он не исключил, что "шефство" над восстановлением Харькова может взять не одна, а несколько стран, поскольку это потребует очень существенных финансовых ресурсов.

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Терехов также выступил против строительства временного жилья.

"Моя четкая позиция: когда начинают говорить о временном жилье, я всегда против этого. Мы должны строить только постоянное жилье, потому что опыт 2014 г. нас научил. Тогда мы совместно с немецким правительством строили для вынужденных переселенцев контейнерные дома, рассчитанные на три года, а люди до сих пор в них живут... нет ничего более постоянного, чем временное... Я категорически против того, чтобы в Харькове строили временное жилье. Должны быть исключительно стационарные дома с бомбоубежищами, подземными паркингами, должны быть системы энергосбережения. Мы должны уделить внимание архитектуре, отойти от советских "коробок". Чтобы в новых зданиях людям хотелось жить, чтобы они гордились своим микрорайоном и не уезжали", - сказал Терехов.