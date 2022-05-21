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Новости Война
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Каждая третья многоэтажка в Харькове разрушена или повреждена из-за обстрелов РФ, - мэр Терехов

харків

В результате вражеских обстрелов в Харькове существенно пострадала гражданская инфраструктура. Разрушены или повреждены почти 30% многоэтажек.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сказал в интервью ZN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Харькове более 100 разрушенных школ, 69 детских садов, больницы, роддома, жилой фонд, подстанции, транспорт, дороги", - сказал Терехов.

По его словам, от обстрелов пострадали также около 30% жилых многоэтажек.

"У нас восемь тысяч жилых многоэтажек, из которых около 30% в той или иной степени разрушены. Часть мы восстановим по новым технологиям. Я категорически против старых технологий панельного строительства, потому что они уже устарели. Многое придется строить с нуля", - сказал он. Терехов.

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Он напомнил, что над новым генеральным планом Харькова работает британский архитектор и дизайнер Apple Park Норман Фостер.

"Это будет уникальный проект, будет много нового и интересного – решения, магистрали, парки, новые микрорайоны и дорожная логистика. Нам посчастливилось работать с лордом Фостером, именно он спроектировал башню Apple. У нас будет свой даун-таун, свой сити-центр, будет много хайтека. Очень хочу, чтобы в Харькове была новая и современная архитектура, которая качественно отличала бы наш город от других. Если говорить о жилых микрорайонах, то сейчас они должны быть не как советские, а прежде всего комфортные, удобные, экологиные, безопасные и красивые" , – сказал Терехов.

Он не исключил, что "шефство" над восстановлением Харькова может взять не одна, а несколько стран, поскольку это потребует очень существенных финансовых ресурсов.

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Терехов также выступил против строительства временного жилья.

"Моя четкая позиция: когда начинают говорить о временном жилье, я всегда против этого. Мы должны строить только постоянное жилье, потому что опыт 2014 г. нас научил. Тогда мы совместно с немецким правительством строили для вынужденных переселенцев контейнерные дома, рассчитанные на три года, а люди до сих пор в них живут... нет ничего более постоянного, чем временное... Я категорически против того, чтобы в Харькове строили временное жилье. Должны быть исключительно стационарные дома с бомбоубежищами, подземными паркингами, должны быть системы энергосбережения. Мы должны уделить внимание архитектуре, отойти от советских "коробок". Чтобы в новых зданиях людям хотелось жить, чтобы они гордились своим микрорайоном и не уезжали", - сказал Терехов.

обстрел (26928) Харьков (7450) Терехов Игорь (255) восстановление (210)


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То понятно, но метро надо запускать по-любому. А те, кто остался без жилья, из метро выселяться не желают.
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21.05.2022 14:46 Ответить
соррі мою думку- а проспект жюкова цілий?? пожаліли маскалі свого мясника??
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21.05.2022 15:04 Ответить
рецке мир,****
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21.05.2022 15:06 Ответить
Ось такий він "русский мир " і "захист русскоязичного населения " це варвари гірші гітлеровських нацистів.
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21.05.2022 15:30 Ответить
и все таки про "временное жилье" нельзя забывать (особенно контейнерного типа).. ибо зима не за горами...а строить постоянное, капитальное - долго... его обязательно надо строить...но в это время людям надо где-то ютиться !!!
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21.05.2022 15:36 Ответить
Якщо хто з харків'ян читає, то скажіть чесно: скільки серед харків'ян ватників? (можете не брехати - я сам харків'янин)
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21.05.2022 16:00 Ответить
24-го лютого залишилися лічені відсотки, до того було багатенько, так.
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21.05.2022 16:50 Ответить
 
 