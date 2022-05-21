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Новости Война
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Просим не распространять видео с защитниками "Азовстали", которые публикуют российские пропагандисты, - горсовет Мариуполя

азовсталь,маріуполь

Власти Мариуполя просят не распространять видео с защитниками "Азовстали", которые сняли российские пропагандисты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Обращаемся к представителям украинских СМИ. Просим не распространять видеоматериалы, снятые российскими пропагандистами, на которых изображены украинские героические защитники Мариуполя, вышедшие с территории Азовстали.

Давайте уважать наших героев и не будем подыгрывать оккупантам, распространяя вражеские материалы", - говорится в сообщении.

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Мариуполь (5706) пропаганда (3670)


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Топ комментарии
+48
Прошу не розповсюджувати дебільні відосіки зеледента, бо це паплюжить усю нашу Україну и всіх її захистнків.
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21.05.2022 14:47
+46
а "повернутись до 24 лютого це вже перемога" ?
це як ?
за колосальної підтримки всього світу, за прийнятого політичного рішення ліквідації рашки руками України...

це не капітуляція, це - перемога, по ЗЄлєчкіному?

при Пороху в 14-му та 15-му році ми одержали "0" військової допомоги та самі вигріблі із фінансової прірви

хай живе Порох
хай живе Яценюк
хай живе Кривавий Пастор
хай живе Кривава Хунта !!!
слава ЗСУ!
Героям Слава!

все буде Україна !
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21.05.2022 14:49
+38
це у британців був Черчилль, а у нас Чертілло
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21.05.2022 14:43
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Цікаво, наказ нашого укроЧерчилля "зберегти життя" для бійців у Сіверодонецьку та в інших місцях частини Донбасу, яка ще залишається за нами, і де нашим хлопцям зараз дуже і дуже важко, теж готується?
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21.05.2022 14:37 Ответить
Він домовиться десь посередині.
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21.05.2022 14:47 Ответить
дайте івану сєльодкі. він передивився г+г.
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21.05.2022 14:47 Ответить
а "повернутись до 24 лютого це вже перемога" ?
це як ?
за колосальної підтримки всього світу, за прийнятого політичного рішення ліквідації рашки руками України...

це не капітуляція, це - перемога, по ЗЄлєчкіному?

при Пороху в 14-му та 15-му році ми одержали "0" військової допомоги та самі вигріблі із фінансової прірви

хай живе Порох
хай живе Яценюк
хай живе Кривавий Пастор
хай живе Кривава Хунта !!!
слава ЗСУ!
Героям Слава!

все буде Україна !
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21.05.2022 14:49 Ответить
При Порошенко допомога йшла. Про це просто не базікали та "ВИДОСИКИ" не знімали.
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21.05.2022 15:10 Ответить
И какая же помощь шла при Порошенко? Да еще про которую никто и не знает?
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21.05.2022 15:24 Ответить
Протимінометні радари, деяка стрілкова зброя й **********, бронеавтомобілі, медикаменти й медичне спорядження та інше. Менше, ніж зараз, але тоді й на заході інші особи очолювали уряди.
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21.05.2022 16:27 Ответить
за старі британські бтр-и ми заплатили (по 50тис. дол.), Сша надали дві станції АН/ППС....
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21.05.2022 16:44 Ответить
Нінель закрий хавку. І прапор прибери, скотина.
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21.05.2022 19:18 Ответить
Пожуй сраку чорт
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21.05.2022 14:51 Ответить
В тебе було краще рішення виходу з цієї ситуації?
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21.05.2022 14:43 Ответить
зекоманда ніколи не пробувала бути чесною з суспільством. зате їх ботофабрики викривали регулярно і на фб, і в інших місцях. і всі знають, що відповідальний за них подоляк і платить він по 3 грн за комент.
і тут, на цьому ресурсі, і на інших завжди видно, яке замовлення на ботофермі. тут так і просто два різних боти постили одну і ту саму репліку з методички.
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21.05.2022 14:51 Ответить
Дурне ти цифру близько 4000 наших полонених в Маріуполі можеш уявити? Це спланований ***** Zебені, чи ненавмисна зрада? Кращих із кращих, підготовлених здати у полон на тортури і приниження. Де ти тут ботів ***** побачило дурнувате? Жидня москальська із жидньою квартальною за одно -велика Хазарія 3.
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21.05.2022 15:14 Ответить
Боты про 4000 пленных разгоняют.
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21.05.2022 16:53 Ответить
Не доводити до блокування.
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21.05.2022 14:46 Ответить
были решения не заходить в эту ситуацию

но тогда они не смогли бы строить дороги, а славики не планировали бы пасху, шашлыки))
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21.05.2022 15:46 Ответить
це у британців був Черчилль, а у нас Чертілло
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21.05.2022 14:43 Ответить
Бо у британців Королева та аристократи,а у нас невігласи,шарікови та ненаситні жиди.
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21.05.2022 14:54 Ответить
А Сіверодонецьк вже 90 діб в оточенні?
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21.05.2022 14:44 Ответить
Маріуполь уже не викликає такого емоційного накалу. Кцпські ІПСО починають розганяти Сєвєродонецьк.
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21.05.2022 14:45 Ответить
Нема слів одні вирази. Допустили блокування, тепер полон. Знову брешуть.
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21.05.2022 14:44 Ответить
Влада Маріуполя???
нема слів. одна лють. ми віддали людей на поталу - а ви мовчіть.
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21.05.2022 14:46 Ответить
мовчати не треба, попросили не розповсюджувати російску пропаганду про бійців Азова, бо граємо на руку кацапам. А тепер, наші герої стільки перенесли для того щоб ми розповсюджували русскую пропоганду?
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21.05.2022 16:53 Ответить
я її не розповсюджую. і чесно кажучи, не бачу, щоб хтось у моїй стрічці розповсюджував. але мене безмірно обурює брехня і замовчування. чому евакуація, чому вихід - якщо це здача в полон??? хто сказав, що це рішення азовців, якщо вони кажуть, що виконують наказ?? яким чином можна віддавати в руки рашистам інструмент шантажу, інструмент впливу?? чому ми повинні мовчати про все це і вірити зеленському, який сто разів уже нас обманув - із Журавлем, у справі вагнерівців, у справі шеремета, в омані і т.д. і т.п.
чому ми повинні мовчати? хто така влада маріуполя? ви знаєте, що після того, як ці дебіли віддали Цемаха, там ще залишалося 400 наших - от про них і мовчить зекоманда. і хоче, щоб і ми мовчали. а я не можу мовчати, бо це якийсь дебілізм, своїми руками віддавати в полон рашистам азовців і ще й приказувати, що це евакуація і всі мовчіть. і ботів, головне, найняли, які всі як під копірку пишуть "аби живі" і "дай боже". як раніше писали "вірю зеленському" і "хуженєбудєт".
а я не ні вірю червоному хресту, ні рашистам, ні верещук. ні всій зекоманді. що вони віддали взамін??? південь? південь і схід? прохід в крим? і без всяких гарантій для азовців при тому??
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21.05.2022 17:19 Ответить
Прошу не розповсюджувати дебільні відосіки зеледента, бо це паплюжить усю нашу Україну и всіх її захистнків.
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21.05.2022 14:47 Ответить
???
Ну так покажите ВВС или СNN... Нету?
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21.05.2022 14:50 Ответить
щоб там не розміщували рашисти, всі захисники Маріупіля для нас - Герої !
так само як Герой кожен український Воїн
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21.05.2022 14:52 Ответить
З 2015-го зраду на рівному місці розганяли кацапські і прокацапські ЗМІ та т. з. ікспєрди. Зрадобидло радісно підхопило стяг зрадної зради і носилося з ним аж до президентських виборів 2019-го року (іноді піднімають його і зараз), після чого привело до влади п'яту колону кремля. Те, що українці нині говорять про владу - це звичайна констатація фактів, щоб зрадникам і їхнім прибічникам не було "теплої ванни"; щоб народ знав провину кожного; щоб самопіар найвєлічнішого не "замилював" людям очі. Стосовно розгону зради - це тобі до тих довбойобів, які безпідставно роками поливали брудом проукраїнську владу на чолі з Порохом.
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21.05.2022 15:21 Ответить
Ото ж я и говорю, откуда дым. Подло в войну в грудь себя бить и свои промахи забыть*.
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21.05.2022 15:34 Ответить
зебилы видео открыто во всех мировых агенств https://www.youtube.com/watch?v=8FcJrdELEPY&ab_channel=GuardianNews https://www.youtube.com/watch?v=8FcJrdELEPY&ab_channel=GuardianNews
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21.05.2022 14:56 Ответить
Удалят. Влада Мариуполя сказала удалить, удалят, никуда не денутся.
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21.05.2022 15:02 Ответить
Это видео показывает, как выглядят наши Герои, доведенные до такого ужасного состояния полным окружением и нечеловеческими условиями существования и они при этом мужественно воевали!!! А нашим зеленым тварям при власти не надо, чтобы украинцы на это смотрели и видели всю никчемность власти зели! Они переживают в первую очередь за свои рейтинги и про второй срок! Но правда - есть правда( и плен есть плен, как ты его не называй((( Мы опять не хотим видеть реальности? Нас превращают в страусов и предлагают зарыть голову в песок! Нельзя этого позволять!
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21.05.2022 22:37 Ответить
Для Українців Азовці-Богі війни!!! Рашиські відяшки нічого нам не показують. Приниження Українців нам не секрет. Нас принижують вже 30 років. Я громадянин України більше не хочу брехні. Не росповсюження гіркої інформації діе на громадян одурлево. Так це біль але правдива біль. (сидять в кафе каву пьють "А у нас война?" так це не в нас а там далеко...)
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21.05.2022 14:57 Ответить
Зе уже и власти Мариуполя подключил! Будьте вы все прокляты, твари продажные!
Вы не стоите и мизинца наших воинов, как бы вы не вы..бались". Они наше всё, а вы, у власти, никто! вернее НИЧТО.
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21.05.2022 15:04 Ответить
Горсовет Мариуполя еще в самом начале войны начал "работать" дистанционно - почему не занялись эвакуацией людей (избирателей)? Сами то успели сбежать а Азов и других защитников зажали со всех сторон и получился капкан...вы сами дали возможность снимать такие видосы пуйловским шавкам-пропагандонам!
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21.05.2022 15:06 Ответить
У Зеленьського є великий шанс на цьому попіаритись коли все піде за його планом, але не менший шанс що кремль як завзжди кине і наслідки для Презедента та "евакуйованих" будуть непередбачювані.
Коротше кажучи за цю операцію повинні були відповідати військові називаючи це полоном, а не політики які розповідають про "евакуацію"і дають можливість путіну політично тиснути на Україну.
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21.05.2022 15:08 Ответить
Погибшим в Иловайском котле уже поставлен мемориал?
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21.05.2022 17:26 Ответить
налопоніло -700 тисяч захищає, якщо порахувати із них 350 тисяч мусорів і інших силовиків, але ж реально воює значно меньше.
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21.05.2022 15:18 Ответить
Просмотрел фильм "Письма с Иводзимы".
Когда у японских защитников Иводзимы во время 2 МВ, почти не осталось боеприпасов, не осталось воды - ставка императора передала последний приказ генералу Корибаяши " пойти в последнюю атаку, тем кто не погибнет в последнем бою - покончить жизнь "сэппуку".
Остатки гарнизона вышли ночью из подземных укрытий и пошли в атаку-банзай. Почти все погибли. Оставшиеся устроили "сэппуку", но за неимением самурайских мечей, прикладывали последнюю гранату к животу и взрывались
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21.05.2022 15:21 Ответить
Особенно про 350 тыс. мусорiв сверху.
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21.05.2022 15:31 Ответить
Відеофіксація живих захисників, дає шанс залишитись їм живими.
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21.05.2022 15:25 Ответить
Стоп ..Це щоб ми не взнали кого взяли в полрн і повернуть їх поиім назад чи ні
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21.05.2022 15:25 Ответить
ох і нагундосили аж забули про шо коменти писати треба .командна робота нічого не скажиш
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21.05.2022 15:44 Ответить
Прошу "власти Мариуполя" (кстати, кто это и что это?) ответить:
1. Как получилось, что 4 полноценных БТГ сдались в плен?
2. Не является ли нихуянеделание для обороны Украины, в течении 2,5 лет, "властями Украины", в миллион раз большим "подыгрыванием оккупантам", чем репосты видео азовцев?

P.S.
Рты затыкайте за поребриком. Нам не получится.
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21.05.2022 15:47 Ответить
Откуда такие цифры?
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21.05.2022 16:08 Ответить
кто-то смотрел что там?
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21.05.2022 16:09 Ответить
На телеграмме видел пару интервью с азовцами. До конца не досматривал. и так всё понятно и грустно. Но ничего шокирующего. Пыток и издевательств не показывают.
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21.05.2022 16:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cLTdJeNV2W4&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Зеленський вважає перемогою вихід на 24.02 | Віталій Портников
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21.05.2022 16:13 Ответить
ну шо, зефанати? як вам це? подобається? 24.02 і плюс тисячі убитих і покалічених. це ваша така зелена перемога? за що загинули ці тисячі? за асфальт??? за те, що вінневтік? для того, щоб через рік-два рашисти знову напали? при тому що нам тоді, може, вже ніхто не допоможе???
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21.05.2022 17:26 Ответить
Почекайте,скоро вам зелені розкажуть,що складання зброї-це велика перемога життя над смертю,що головне-повернутись живим до сім'ї,що їм ніхто не наказував здаватись-і вони САМІ прийняли таке рішення,що ми не зупинимось навіть перед «територіально-політичними компромісами»,щоб повернути сім'ям «хоч частину наших героїв»,тощо. Все тільки починається. ****... Немає слів...
Розкрийте очі. Це наша серйозна поразка. Та це війна. Буде ще багато гірких днів. АЛЕ МИ НЕ МАЄМО ПРАВА ВПАСТИ ДУХОМ,. БОРОТЬБА ТРИВАЄ ! ЗА НАМИ БОГ,СПРАВЕДЛИВІСТЬ,НАША ЗЕМЛЯ,НАШІ ЖІНКИ ТА ДІТИ. НІХТО КРІМ НАС ЇХ НЕ ЗАХИСТИТЬ. БОРІМОСЯ-ПОБОРЕМО ! І ПЕРЕМОЖЕМО ! І ПОМСТИМОСЯ ! ЗА МЕРТВИХ,ЖИВИХ І НЕНАРОДЖЕНИХ. СЛАВА УКРАЇНІ !
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21.05.2022 16:28 Ответить
Треба розповсюджувати,це доказ, скільки і кого взяли, відайте назад всіх до єдиного кого забрали
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21.05.2022 17:47 Ответить
Помню раньше видела небольшое видео, где Денис Прокопенко просил не называть героями сдавшихся в плен. Теперь же их всех постигла такая участь. Это позор для нашей власти и унижение для самых лучших боеспособных воинов. И еще нам всем затыкают рты.
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21.05.2022 17:52 Ответить
Суки ,що не показувати як рашистська погань знущається над нашими Героями ,українці повинні знати правду !
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21.05.2022 18:29 Ответить
Раз видосики нельзя, то можно и на шашлыки, по хорошим дорогам.
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21.05.2022 19:47 Ответить
Тобто не розповсюджувати, не друкувати у вечірніх газетах, чи не транслювати відео по дротовому радіо?
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21.05.2022 20:01 Ответить
 
 