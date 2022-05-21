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От встречи в формате "Рамштайн" ожидаем позитива по поставкам систем залпового огня MLRS, - Зеленский

mlrs

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от онлайн-встречи министров обороны более 40 государств мира, которая состоится в понедельник, решение о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Португалии Антониу Кошту.

"Такие встречи – это уже положительный результат… Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", - отметил глава государства.

Зеленский обратился к представителям стран, которые боятся предоставлять Украине соответствующее вооружение якобы из-за его возможного использования для наступления на РФ. Зеленский напомнил, что украинцы ведут войну на своей территории.

"Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс – это "оккупированная территория России", то я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория", – подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал, что РФ на разных уровнях шантажирует государства мира из-за передачи Украине MLRS-систем.

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Зеленский Владимир (20234) оружие (10198) помощь (7764)


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Топ комментарии
+36
А свої Вільха-М тобі не потрібні?, хтось навчив блазня новому слову MLRS.
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21.05.2022 15:49
+29
РЗСО гуд но бубочка тупой что пробка
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21.05.2022 15:42
+26
что поделать. Мудрый нарид выбрал такое...
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21.05.2022 15:52
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Ну , хоть блин тут вменяемо выразился!
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21.05.2022 15:38 Ответить
Він часто притомні речі говорить, коли добре заучує чужі тексти.
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21.05.2022 15:53 Ответить
про Донбас он выразился а за Крым промолчал.
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21.05.2022 16:49 Ответить
Особливо про те, що в нього немає секретів! Мабуть від фсб та гру рф...
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21.05.2022 18:12 Ответить
ну как сказать. Про крым он забыл сказать, что это тоже наша территория...или уже не?
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21.05.2022 18:20 Ответить
РЗСО гуд но бубочка тупой что пробка
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21.05.2022 15:42 Ответить
что поделать. Мудрый нарид выбрал такое...
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21.05.2022 15:52 Ответить
На этого?
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21.05.2022 16:29 Ответить
"вашим салом та й вам по пиці"...

Похищенное оккупантами медицинское оборудование из мариупольских больниц 1 и 4 вчера было завезено в клинику Калинина в Донецке.
 Как благотворительная помощь «Единой России».
Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам.

Тихо ******* и ушёл - называется "нашёл"
https://t.me/tanya_adams/2894
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21.05.2022 16:22 Ответить
Додавите америкосов, это реально надо!
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21.05.2022 15:48 Ответить
Валянок, іди у сраку
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21.05.2022 15:51 Ответить
мы тебя падлу капаскую скорее додавим
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21.05.2022 19:18 Ответить
А свої Вільха-М тобі не потрібні?, хтось навчив блазня новому слову MLRS.
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21.05.2022 15:49 Ответить
скоро будет в его лексиконе популярнее чем слово "трек" =)
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21.05.2022 15:54 Ответить
зарубежное военное обозрение 080е-90е годы бубочка и его пиарсты что рядом сидят дальше не могут
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21.05.2022 15:54 Ответить
До войны надо было думать и,главное,делать. Сейчас просить и спасибо говорить.
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21.05.2022 15:54 Ответить
А де промислові потужності, а головне кошти? Дороги наше всьо! В популізмі будівництво доріг завжди безпрограшний варіант в країні з вбитими дорогами. Прошу не забувати про маніакально-навязливе бажання найвеличнішого закупити всім пенсіонерам смартфонів на декілька лярдів за 2 тижні перед війною. Цю помилку демократії треба позбавити займати керівні посади років на 60.Краще перестрахуватись.
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21.05.2022 16:00 Ответить
Для цього ж мабуть були якісь безумні плани у зашитника савескаго атєчєства, хотів для спрощення та здешевлення системи фальшування народного вибору щось замутити під шумок дешевого піару
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21.05.2022 21:52 Ответить
А зачем бубочке какая-то Вильха? ***** приказало ему ремонтировать дороги, чтобы танки и бетеры не месили грязь, а быстро захватили наши города по хорошим дорогам. Вот Херсон, к примеру, репоеды взяли за 3 часа.
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21.05.2022 16:58 Ответить
Чому ще не на передовій? Повоювавши би за Херсон і Крим.
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21.05.2022 18:01 Ответить
Володя лучинин,ты откуда взялся такой долбодятел с 16 апреля,это что,новая партия подоляковских
тупых тролей?
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21.05.2022 18:51 Ответить
Проект Вільха відмінна система, але є ньюанс - ціна модифікації і обсяг виробництва. У нас нажаль 300 мм постріли роблять в штучному форматі. MLRS (РСЗО) на об`єднанній платформі просто вийде дешевше і багато, дуже багато. Проект будуть просувати, як і ГРІМ, Нептун, Богдана та виробництво 152 мм снарядів. Нажаль масове виробницто наша слабка сторона
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21.05.2022 17:30 Ответить
То порохоботська зброя
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21.05.2022 17:43 Ответить
главное что-бы она уничтожала - и кацапских и зеленых предателей
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21.05.2022 19:21 Ответить
Краще промовчати, за розумного приймуть, експерд...
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21.05.2022 18:40 Ответить
Как только ЗСУ загонят кацапов обратно в границы ОРДЛО -- сразу же поступит команда на прекращение огня и начало переговоров.
Системе Коломойского Победа не нужна, бо "сядут все"... ... а оно им надо?
Могу поспорить с любым и на любэ, шо так и будет.
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21.05.2022 15:52 Ответить
не будет никакой помощи ,если подпишут какую то лажу ,особенно из Британии
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21.05.2022 16:06 Ответить
У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы.
Генри Джон Темпл Палмерстон.
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21.05.2022 16:49 Ответить
Поки що саме такі перспективи найбільш реальні. Хоча велика частина громадян і диванний і справжніх воїнів чомусь вірять, що Україна буде звільняти Донбас та Крим. Ура-патріотизм, що межує з розумовими розладами.
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21.05.2022 16:18 Ответить
Украина будет освобождать все свои земли - а зеленых иуд и рашисстских ублюдков спрашивать не будем
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21.05.2022 19:24 Ответить
Ця теза була проголошена в середени 19 сторіччя.... За цей час змінилося в Англіі ДУЖЕ багато і тепер вона має союзників.
Тому зараз так говорять про Китай і цей вислів точно описує його.
Британію тут вже ніяким боком не приліпиш.
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21.05.2022 17:35 Ответить
ну стакими темпами как сейчас идут .. наверно не загонит.
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21.05.2022 22:26 Ответить
"Якщо хтось із країн Європи звик, що Донбас - це окупована територія Росії, то я хочу сказати, що це не дуже добра звичка. Це наша територія", - наголосив президент. а звіляьняти ці наші теріторї не потрібно?- так с в великому інтервью ти казав "Для Украины победой станет выход на "линию разграничения", существовавшую до 24 февраля, когда Россия начала широкомасштабное вторжение. Ведь главное - сохранить жизнь людей, а освобождение давно оккупированных территорий, где враг капитально окопался, повлечет за собой огромные потери среди украинских воинов".
Однако Украина рано или поздно непременно освободит все свои территории,-тобто в Херсонскій Запорізкій областях ворог не окопався там огромних потерь не буде? а буде легка прогулянка- освободит рано или позно?******* шанс який є зараз не буде ніколи нам зброю не дадуть потім якщо заморозять на потім Україна роками буде оговтуватися після війни не повернем ми всі наші теріторї і потім це настане новою війною і окупацією всієї України
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21.05.2022 15:55 Ответить
По-перше не варто взагалі аналізувати маячню, що несе найвеличніший. По-друге, на теперішній час стоїть питання не втратити нових територій. Все решта це порожні балачки української пропаганди. На жаль, західної зброї ще дуже мало.
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21.05.2022 16:24 Ответить
на данный час стоит вопрос скорейшего получения ленд-лиза - для уничтожение твоих кацапских оккупантов и все !
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21.05.2022 19:26 Ответить
побыстрее бы кацапские аэродромы, в/ч, нефтебазы популять
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21.05.2022 15:58 Ответить
Допомогла. Повірте, без неї ми б вже підписувати капітуляцію, що і планували робити зелені переговорщики на початку березня в Стамбулі.
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21.05.2022 16:27 Ответить
Шо ты мелеш?
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21.05.2022 16:28 Ответить
Смысл от этой встречи? Из 40 стран за 3 месяца только США и Англия пушки и бронемкшины дали.Несчитая гранатометов и беспилотников.Как бы запад щеки не надувал по факту громим мы русню своим вооружением.
Где 200 танков что в апреле дали? На складах стоят?Трофейные танки на фронте видел,а те шо дали нет.
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21.05.2022 16:06 Ответить
Польські танки тільки тільки підійшли на фронт. І їх не 200, а 240.
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21.05.2022 16:14 Ответить
ой боже 200 танків несказали куди діли .біда то яка .менше знаеш луче спиш.
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21.05.2022 16:15 Ответить
Ті що дали не світять але вони там, дохлі орки біля білогорівки підтвердять. Дають багато зброї, більшу частину не світять і не озвучують. Нові бойові частини формуються, але потрібно ще навчитися керувати технікою та воювати.
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21.05.2022 16:16 Ответить
Eti spasli jesli konecno polucili variant gde xotiabi 300 kilometrov streliajet.Oni sravnivajet vsio po puti PVO<tanki i drugoje.S bezapasnogo rostojanija mogli bi bit,glavnoje protiv nix PVO besilna
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21.05.2022 16:43 Ответить
Напевно що ніхто нескаже, кацапи вирахували дві м777 і намагались підірвати так в них з цього приводу стільки радості було наче вже перемогли всю нашу армію.
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21.05.2022 16:41 Ответить
что бы вас кацапов добивать целым фронтом вот в этом смысл встречи
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21.05.2022 19:27 Ответить
Може то був просто концерт?
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21.05.2022 16:14 Ответить
Кобзона
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21.05.2022 16:45 Ответить
Очікуйте, очікуйте....
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21.05.2022 16:14 Ответить
А тим часом орда буде громити міста й села. Доочікуєтесь розгрому... і втрати территорій.
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21.05.2022 16:18 Ответить
твоя орда просится на переговры - а потери на войнах есть всегда
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21.05.2022 19:29 Ответить
Так недавно ж говорили "вы получите ВСЁ, кроме ядерного оружия"! А теперь приходится какие то MLRS выпрашивать... Что то я не очень понимаю ситуацию..
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21.05.2022 16:24 Ответить
Дебілам з ОП треба було менше триндіти про обстріли оркостану, відразу після тої заяви рашисти поставили ппо і почали збивати наші точки, а охочих давати нам зброю значно поменшало.
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21.05.2022 16:27 Ответить
что за бред ?
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21.05.2022 19:30 Ответить
До війни, у цього довпойопа із кварталу95 були готові власні ракетні комплекси, були підприємства, були фахівці щоб запустити у виробництво все це. Однак, за 2.5 роки, він усе це просрав, бо жага казкового збагачення на корупційних оборудках, виявилася значно сильнішою, а ніж турбота про безпеку і майбутнє України. Тому єдиний хто винний у тому що Україна зараз не має ******** РСЗО та тактичних ракет 200+км є персонально ze!
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21.05.2022 16:24 Ответить
Саме так. Персонально воно. Якби ж це розуміли більше, ніж 10% населення. А так в цьому гімні нам борсатись неосяжно довго.
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21.05.2022 16:32 Ответить

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік
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21.05.2022 16:43 Ответить
можно договориться, что стрелять по территории рф не будем, только по оркам на нашей территории
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21.05.2022 16:31 Ответить
ну как сказать, т.е. они обстреливают сейчас наш чернигов и сумы с своей территории, а мы в ответ стрелять не будем??? пусть сравняют тут все с землей???
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21.05.2022 18:24 Ответить
MLRS jest raznogo tipa.Mogut dat tam 35 kilometrov sto streliajet,a jest i 500 kilometrov sto streliajet .Tak ix imejet mnoguje strani nemci,norvegi,aamerikansi skladax ix derzyt.Oni ocen nuzni dlia armiji
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21.05.2022 16:38 Ответить
речь идёт о HIMARS
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21.05.2022 21:18 Ответить
Балістині ракети ATACMS, з дальністю до 300 км і наведенню по GPS. У одному ракеті тільки одна ракета.
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21.05.2022 16:51 Ответить
а что, ленд-лиз подразумевает только старый хлам?
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21.05.2022 17:10 Ответить
Потрібно відновити виробництво Вільхи М (130км) за кордоном. При бажанні, за два місяці можна було б це організувати. Це звісно не 300 км, але і не 40.
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21.05.2022 17:25 Ответить
У деяких країнах Європи дуже бояться перемоги України у війні з Росією. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, страх країн Європи зумовлений тим, що в разі перемоги України, такі країни як Німеччина та Франція можуть втратити свій високий геополітичний статус.https://youtu.be/98MZghI_Xe8
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21.05.2022 17:37 Ответить
кацап кончай бред нести - в любой стране европы хотят что бы твою рашку разгромили и забыли о ней так о страшном сне - так как потери от войны для всех огромные..
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21.05.2022 19:33 Ответить
Ахренеть - он Гловнокомандующий или крот российского генштаба!
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21.05.2022 18:11 Ответить
Раз проляпало знач нічого не дадуть
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21.05.2022 18:49 Ответить
Байден с чемоданом в очереди в аєропорту такой. А его не пускают. ну путин и клоун
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21.05.2022 19:07 Ответить
Чергова ідея-фікс від профана в усіх можливих сферах державного керівництва.
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21.05.2022 20:07 Ответить
Томогавки нужны, Томогавки. Орки от ростова до ******, а именно туда томогавки достают, должны сратся и сидеть по убежищам. И что мы Крым уже вынесли за скобки?
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21.05.2022 23:59 Ответить
Вот если бы еще и президент был украинский...
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22.05.2022 06:30 Ответить
Бо це сайт , окупованний порохоботами ... Що тут не ясно ?!
У Пєті багато лаве й він його вкладає в армію ботів . Сам він веде пристойно , для непристойних речей в його є його проксі -- тобто боти .

Зараз адміни відпочивають и десь так пів місяця тому відмінили заборону на міжпартійний срач , яка працювала з 24 лютого до кінця квітня .

Коли 3 канали Пєті відключили від мовлення я був обуренний цією обставиною під час війни .
Але дивлячися на діяльність ботів -- бачу , що ... може за "Еспресо ТВ" можно обурюватися , а за інші -- не варто .

P.S. Єрмак , Гетьманцев , Коля "Котлета", АраХамія (не згадуючи взагалом відвертих зрадників) мені теж дуже неприємні , це так м"яко кажучи . Але в Україні військовий стан , тобто дисципліна повина бути хоча б унутрення . Тобто є Головнокомандуючий й є голова генштабу ... А Порошенко , Тимошенко, Гриценко й ініші просто лідери політичних рухів й не більше . Особи громадянського статусу .
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22.05.2022 07:14 Ответить
 
 