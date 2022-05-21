От встречи в формате "Рамштайн" ожидаем позитива по поставкам систем залпового огня MLRS, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от онлайн-встречи министров обороны более 40 государств мира, которая состоится в понедельник, решение о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Португалии Антониу Кошту.

"Такие встречи – это уже положительный результат… Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", - отметил глава государства.

Зеленский обратился к представителям стран, которые боятся предоставлять Украине соответствующее вооружение якобы из-за его возможного использования для наступления на РФ. Зеленский напомнил, что украинцы ведут войну на своей территории.

"Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс – это "оккупированная территория России", то я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория", – подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал, что РФ на разных уровнях шантажирует государства мира из-за передачи Украине MLRS-систем.

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