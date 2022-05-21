От встречи в формате "Рамштайн" ожидаем позитива по поставкам систем залпового огня MLRS, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от онлайн-встречи министров обороны более 40 государств мира, которая состоится в понедельник, решение о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Португалии Антониу Кошту.
"Такие встречи – это уже положительный результат… Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", - отметил глава государства.
Зеленский обратился к представителям стран, которые боятся предоставлять Украине соответствующее вооружение якобы из-за его возможного использования для наступления на РФ. Зеленский напомнил, что украинцы ведут войну на своей территории.
"Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс – это "оккупированная территория России", то я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория", – подчеркнул президент.
Зеленский также рассказал, что РФ на разных уровнях шантажирует государства мира из-за передачи Украине MLRS-систем.
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Похищенное оккупантами медицинское оборудование из мариупольских больниц 1 и 4 вчера было завезено в клинику Калинина в Донецке.
Как благотворительная помощь «Единой России».
Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам.
Тихо ******* и ушёл - называется "нашёл"
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тупых тролей?
Системе Коломойского Победа не нужна, бо "сядут все"... ... а оно им надо?
Могу поспорить с любым и на любэ, шо так и будет.
Генри Джон Темпл Палмерстон.
Тому зараз так говорять про Китай і цей вислів точно описує його.
Британію тут вже ніяким боком не приліпиш.
Однако Украина рано или поздно непременно освободит все свои территории,-тобто в Херсонскій Запорізкій областях ворог не окопався там огромних потерь не буде? а буде легка прогулянка- освободит рано или позно?******* шанс який є зараз не буде ніколи нам зброю не дадуть потім якщо заморозять на потім Україна роками буде оговтуватися після війни не повернем ми всі наші теріторї і потім це настане новою війною і окупацією всієї України
Где 200 танков что в апреле дали? На складах стоят?Трофейные танки на фронте видел,а те шо дали нет.
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік
ловнокомандующий или крот российского генштаба!
У Пєті багато лаве й він його вкладає в армію ботів . Сам він веде пристойно , для непристойних речей в його є його проксі -- тобто боти .
Зараз адміни відпочивають и десь так пів місяця тому відмінили заборону на міжпартійний срач , яка працювала з 24 лютого до кінця квітня .
Коли 3 канали Пєті відключили від мовлення я був обуренний цією обставиною під час війни .
Але дивлячися на діяльність ботів -- бачу , що ... може за "Еспресо ТВ" можно обурюватися , а за інші -- не варто .
P.S. Єрмак , Гетьманцев , Коля "Котлета", АраХамія (не згадуючи взагалом відвертих зрадників) мені теж дуже неприємні , це так м"яко кажучи . Але в Україні військовий стан , тобто дисципліна повина бути хоча б унутрення . Тобто є Головнокомандуючий й є голова генштабу ... А Порошенко , Тимошенко, Гриценко й ініші просто лідери політичних рухів й не більше . Особи громадянського статусу .