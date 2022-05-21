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Новости Война
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Шесть человек пострадали в результате ракетного удара по Ривненской области, - глава ОВА Коваль

Шесть человек пострадали в результате вражеского ракетного удара по объекту военной инфраструктуры в Ривненской области.

Об этом сообщил глава областной Военной администрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибших нет, шесть человек получили травмы, им оказана помощь в медицинских учреждениях области. Состояние пострадавших стабильное",- сказал чиновник.

Коваль призвал жителей Ривненщины воздержаться от участия в массовых мероприятиях в течение следующих 24 часов в связи с угрозой повторных ракетных ударов.

Читайте: Оккупанты ракетами ударили по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области, - ОВА

обстрел (26928) жертвы (2062) Ровенская область (1229)


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21.05.2022 17:15 Ответить
 
 