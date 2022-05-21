Шесть человек пострадали в результате ракетного удара по Ривненской области, - глава ОВА Коваль
Шесть человек пострадали в результате вражеского ракетного удара по объекту военной инфраструктуры в Ривненской области.
Об этом сообщил глава областной Военной администрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"Погибших нет, шесть человек получили травмы, им оказана помощь в медицинских учреждениях области. Состояние пострадавших стабильное",- сказал чиновник.
Коваль призвал жителей Ривненщины воздержаться от участия в массовых мероприятиях в течение следующих 24 часов в связи с угрозой повторных ракетных ударов.
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показать весь комментарий21.05.2022 17:15 Ответить Мне нравится 5
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