Шесть человек пострадали в результате ракетного удара по Ривненской области, - глава ОВА Коваль

Шесть человек пострадали в результате вражеского ракетного удара по объекту военной инфраструктуры в Ривненской области.

Об этом сообщил глава областной Военной администрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибших нет, шесть человек получили травмы, им оказана помощь в медицинских учреждениях области. Состояние пострадавших стабильное",- сказал чиновник.

Коваль призвал жителей Ривненщины воздержаться от участия в массовых мероприятиях в течение следующих 24 часов в связи с угрозой повторных ракетных ударов.

Читайте: Оккупанты ракетами ударили по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области, - ОВА