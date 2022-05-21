Фридман, Новинский и другие россияне. Притула призвал власть конфисковать все российские активы в Украине. ВИДЕО
Масштабная конфискация российских активов в Украине станет примером и стимулом для западных стран-партнеров решительнее действовать против России.
Об этом в видеообращении заявил известный волонтер, телеведущий Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.
"Какого черта украинцы последнее достают из карманов, в тот самый момент, когда в Украине преспокойно действует огромное количество бизнеса, конечными собственниками которого являются россияне. Это нормально?.. Нет больше такого: хороший или плохой русский. Гражданин РФ — нах…р под санкции, и забрать все, что имеете. Потому что вы все эти годы наблюдали, как ваша страна убивает наших граждан, и ваши активы — этот тот мизер, который РФ должна заплатить Украине", — сказал Притула.
В качестве примера он привел Михаила Фридмана, который владеет "Альфа-Банком", "Київстаром" и "Моршинской" и уже пытается получить паспорт гражданина Украины, чтобы сохранить бизнесы. Под конфискацию также должны попасть активы собственника "Метинвеста" и бизнес-партнера Рината Ахметова Вадима Новинского, россиян Александра Бабакова, Константина Григоришина и всех остальных.
По мнению Притулы, от эффективности действий Украины в этом направлении будет зависеть судьба российских активов по всему миру: "Согласитесь, выглядит странно, когда мы требуем от всего мира арестовать российское имущество, заморозить их счета, арестовать их яхты и пентхаусы, а сами этого не делаем".
Он напомнил, что, одобрив конфискацию, Верховная Рада создала весь необходимый правовой механизм. Теперь власть обязана незамедлительно им воспользоваться. "Закон принят, у правительства есть инструмент, а у нас есть ожидание справедливости… Как наши парни охотятся за россиянами на поле боя, также и вы должны охотиться за российскими капиталами. Украинцы этого не просто ждут, они требуют", — заявил Притула.
Напомним, 12 мая Верховная Рада приняла закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц с учетом предложений Президента. За соответствующий законопроект №7194 проголосовали 308 народных депутатов. Закон разрешает конфисковать имущество россиян и белорусов, а также тех, кто поддерживает войну России против Украины. В составленный НАПК список уже вошли 11 тыс. физических и 3 тыс. юридических лиц, а также 128 тыс. объектов. Решение о национализации имущества будет принимать Высший антикоррупционный суд. После изъятия активы переходят в управление Правительства.
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мог, идя в политику баллотироваться в Киевраду и в мэры.
закон позволяет.
в киевраду - проходной. в мэры не проходной
Л - логика, почему шел в политику на должность мэра, но не шел в политику в киевраду?
так задача была проплачена по отсосу голосов у Клычко.
на теме волонтерства рейтинг будет на плаву.....
Коломойського і ЗеленськогоУкраїни.
украинский депутат, не ? украинец же...
Якщо просто відібрати у всіх росіян, то:
-по-перше, не всі підтримують війну і деякі допомагають Україні ,в тому числі зі зброєю в руках;
-по-друге, Росія зеркально лишить власності усіх українців і РФ;
-по-третє, пересічні росіяни ,що втратили власність, підуть в Европейський суд і повернуть собі все назад з компенсацією.
Притула нехай замається волонтерством, а не робить дурнуватих політичних заяв, від яких може бути більше шкоди.
- по-перше, це стосується не всіх росіян підряд, а конкретного списку олігархів і чиновників, хто мав відношення до агресії або мав змогу впливати на рішення в Кремлі;
- по-друге, власність не націоналізується одразу, а заморожується і паралельно запускаються механізми, скільки і чого можна юридично обгрунтовано націоналізувати, щоб не отримати зустрічних позовів.
нормальна думка ‼️‼️‼️
В чем трудность такого варианта?
Так шо это всё под большим вопросом.
По-перше - відмовитися нарешті від кацапського газу, по-друге - від ядерного палива, по-третє - відмовитись від транзиту кацапських енергоносіїв, звісно, також нарешті розпочати конфіскацію кацапського майна.
Щодо останнього з кішень українців - то ситуація значно гірше, ніж каже притула, бо 90% з тих, хто віддає гроші зовсім не цікавиться кому віддає і на що. В результаті зебіли крутять хоровод з гуманітарки продаючи її волонтерам, при цьому забезпечення військ як було совковим так і залишається.
Бо вони вибрали не лоха зеленого. Тепер хай дістають. Зеля так "еффективно" боровся з олігархами, що, їх аж не зменшилося, а їх наглість лише виросла. Пуста розмова як на мене. Всі прекрасно знають, якщо одного олігарха так "роздягнуть" біснес та інвестиції взагалі перестануть відчувати гаранії безпеки. Все, що треба зробити, це рішенням суду, заблокувати всі активи конкретних людей (на період військового стану) Тож, не тягніть.