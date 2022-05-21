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Фридман, Новинский и другие россияне. Притула призвал власть конфисковать все российские активы в Украине. ВИДЕО

Масштабная конфискация российских активов в Украине станет примером и стимулом для западных стран-партнеров решительнее действовать против России.

Об этом в видеообращении заявил известный волонтер, телеведущий Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.

"Какого черта украинцы последнее достают из карманов, в тот самый момент, когда в Украине преспокойно действует огромное количество бизнеса, конечными собственниками которого являются россияне. Это нормально?.. Нет больше такого: хороший или плохой русский. Гражданин РФ — нах…р под санкции, и забрать все, что имеете. Потому что вы все эти годы наблюдали, как ваша страна убивает наших граждан, и ваши активы — этот тот мизер, который РФ должна заплатить Украине", — сказал Притула.

В качестве примера он привел Михаила Фридмана, который владеет "Альфа-Банком", "Київстаром" и "Моршинской" и уже пытается получить паспорт гражданина Украины, чтобы сохранить бизнесы. Под конфискацию также должны попасть активы собственника "Метинвеста" и бизнес-партнера Рината Ахметова Вадима Новинского, россиян Александра Бабакова, Константина Григоришина и всех остальных.

По мнению Притулы, от эффективности действий Украины в этом направлении будет зависеть судьба российских активов по всему миру: "Согласитесь, выглядит странно, когда мы требуем от всего мира арестовать российское имущество, заморозить их счета, арестовать их яхты и пентхаусы, а сами этого не делаем".

Он напомнил, что, одобрив конфискацию, Верховная Рада создала весь необходимый правовой механизм. Теперь власть обязана незамедлительно им воспользоваться. "Закон принят, у правительства есть инструмент, а у нас есть ожидание справедливости… Как наши парни охотятся за россиянами на поле боя, также и вы должны охотиться за российскими капиталами. Украинцы этого не просто ждут, они требуют", — заявил Притула.

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Напомним, 12 мая Верховная Рада приняла закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц с учетом предложений Президента. За соответствующий законопроект №7194 проголосовали 308 народных депутатов. Закон разрешает конфисковать имущество россиян и белорусов, а также тех, кто поддерживает войну России против Украины. В составленный НАПК список уже вошли 11 тыс. физических и 3 тыс. юридических лиц, а также 128 тыс. объектов. Решение о национализации имущества будет принимать Высший антикоррупционный суд. После изъятия активы переходят в управление Правительства.

конфискация (599) Новинский Вадим (438) Притула Сергей (84) Михаил Фридман (22)


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Топ комментарии
+53
сейчас ермак с зеленским ему объяснят, что фридман, новинский и прочие абрамовичи большие патриоты, чем Притула
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21.05.2022 16:52
+36
Притула -самый адекватный.
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21.05.2022 16:50
+31
новинскую тварь давно пора выгнать за паребрик и все национализировать !!!
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21.05.2022 17:05
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Притула -самый адекватный.
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21.05.2022 16:50 Ответить
Русню вообще валить надо, конфискация имущества детский сад
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21.05.2022 17:13 Ответить
Валить ,С ПОЛЬЗОЙ ,ЭТИ ТВАРИ СТОЛЬКО ЛЕТ ГРАБИЛИ Украину ,НАСМЕХАЯСЬ ‼️ПРИШЛО ВРЕМЯ 🪃🪃🪃🪃🪃🪃🇷🇺РАШИСТАМ ОТВЕЧАТЬ ‼️И пришло время новых политиков - Бутусов Юрий многие другие П
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21.05.2022 19:22 Ответить
А ще у олігархів все конфіскувати - Пінчука та інших. Але в першу чергу Пінчука.
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21.05.2022 17:14 Ответить
А бородатая бабушка зеледента ничего из наворованного не должна отдать?
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21.05.2022 17:22 Ответить
В первую чергу -КАЛАМОЙ‼️ЭТА МРАЗИНА РАДОВАЛСЯ УНИЧТОЖЕНИЮ АЭРОПОРТА В Днепре ‼️Филатов говорил ,что не дал и копейки на ПВО И ТЕРОБОРОНУ
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21.05.2022 19:24 Ответить
притула - политическая проститутка.

мог, идя в политику баллотироваться в Киевраду и в мэры.

закон позволяет.

в киевраду - проходной. в мэры не проходной

Л - логика, почему шел в политику на должность мэра, но не шел в политику в киевраду?

так задача была проплачена по отсосу голосов у Клычко.

на теме волонтерства рейтинг будет на плаву.....
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21.05.2022 17:45 Ответить
А про що зараз мова?
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21.05.2022 19:06 Ответить
Степан ,а ты кто ? Притула ,в 1000 раз ,чем кодло боневтик
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21.05.2022 19:28 Ответить
Притула голосовал за зеленского - это все что нужно знать о его политических взглядах
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21.05.2022 19:41 Ответить
про честь
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21.05.2022 22:01 Ответить
притула - хайпожер и марионетка олигархов намбер два - второй зеленский только чуть по-умнее . плавали знаем ..
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21.05.2022 19:39 Ответить
Ну ви знаєте, що ходить, а що плаває.
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21.05.2022 23:16 Ответить
Докажи. І давай порівняємо наскільки ти більше допоміг наших захисникам ніж Притула.
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21.05.2022 23:23 Ответить
сейчас ермак с зеленским ему объяснят, что фридман, новинский и прочие абрамовичи большие патриоты, чем Притула
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21.05.2022 16:52 Ответить
Притула мені подобається. Він таке, як є
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21.05.2022 16:59 Ответить
Вам мало одного блазня при владі?
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21.05.2022 17:07 Ответить
На гроші Пінчука???
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21.05.2022 17:16 Ответить
та же самая херня что зебеня только в профиль Пинчук
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21.05.2022 19:42 Ответить
Тепер усе вирішує нарік і кількість стежок сніжку...
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21.05.2022 17:00 Ответить
Притула, Вы не понимаете: ЭТА ДРУГОЕ.
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21.05.2022 17:01 Ответить
Пропозиції Притули не на часі, поки президент зайнятий порятунком бізнесом Абрамовича - великого друга Коломойського і Зеленського України.
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21.05.2022 17:05 Ответить
новинскую тварь давно пора выгнать за паребрик и все национализировать !!!
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21.05.2022 17:05 Ответить
"православна ****"
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21.05.2022 17:08 Ответить
но, но, это же ж депутат самой Рады !!!

украинский депутат, не ? украинец же...
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21.05.2022 17:10 Ответить
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21.05.2022 17:11 Ответить
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21.05.2022 17:14 Ответить
тут на фото только Усика не хватает типа настоящего "патриота"
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21.05.2022 19:44 Ответить
А за что ж эта **** православная будет поповники строить и продвигать кгбешных попов?
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21.05.2022 18:44 Ответить
Оно уже отстроило ‼️ДОВОЛЬНО ‼️Хватит терпеть путлерастов ***** рашистскую НЕЧИСТЬ‼️
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21.05.2022 19:31 Ответить
Цікаво, хто йому допоміг отримати українське громадянство?
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21.05.2022 20:34 Ответить
Давно пора! Новинский-гнида, должен ответить и за деятельность ФСБной ПЦУ
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21.05.2022 17:09 Ответить
та Ви шо? рассеянская церковь же ж вне палитики...

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21.05.2022 17:15 Ответить
«Культура і спорт - все політики» - типовий тест КГБ

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21.05.2022 18:47 Ответить
давно пора. Я больше скажу. У меня отменили официальную аренду земли за полгода до войны в пользу застройки тоже торговым комплексом конечный бенефициар - гражданка россии, вот такой у нас мер
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21.05.2022 17:10 Ответить
А він громадянин України.
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21.05.2022 18:42 Ответить
Притула - не диванний волонтер. Краще помовчати.
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21.05.2022 19:11 Ответить
новинский рулит масковским патриорхатом поэтому никакой зэля ничего ему не сделает -хозяева не позволят
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21.05.2022 17:13 Ответить
Якраз, те що оголосив Сергій Притула, вже давно очікує вся Україна!
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21.05.2022 17:14 Ответить
зачарованих пердулою, я хочу трішки розчарувати: у цього вишиватного клоуна в дупу засунута рука відомого "молодого рігіанала" - хомутинника. Не важко здогадатися, що цей риг заробив свої сотні мільйонів доларів на схєматозах, що завдали і завдають збитків державі. А так у цілому пердула красунчик - збирає кошти на армію по всьому світу, волонтьорить, дівки на нього маструбують... Коротше кажучи, хай пердула буде на екрані, а політика йому заборонена.
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21.05.2022 17:22 Ответить
Досить вже цього більшовизму. Не можна націоналізувати майно усіх росіян підряд. Має бути санкіційний список і треба дуже добре юридично обгрунтувати, чому ті чи інші громадяни РФ маєть відношення до аргесії РФ і тоді вже націоналізувати їхнє майно.
Якщо просто відібрати у всіх росіян, то:
-по-перше, не всі підтримують війну і деякі допомагають Україні ,в тому числі зі зброєю в руках;
-по-друге, Росія зеркально лишить власності усіх українців і РФ;
-по-третє, пересічні росіяни ,що втратили власність, підуть в Европейський суд і повернуть собі все назад з компенсацією.
Притула нехай замається волонтерством, а не робить дурнуватих політичних заяв, від яких може бути більше шкоди.
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21.05.2022 17:25 Ответить
подивіться як це робиться за кордон хоча б для початку:
- по-перше, це стосується не всіх росіян підряд, а конкретного списку олігархів і чиновників, хто мав відношення до агресії або мав змогу впливати на рішення в Кремлі;
- по-друге, власність не націоналізується одразу, а заморожується і паралельно запускаються механізми, скільки і чого можна юридично обгрунтовано націоналізувати, щоб не отримати зустрічних позовів.
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21.05.2022 17:29 Ответить
тобі - за руским кораблем петушара касабска
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21.05.2022 17:49 Ответить
Кожен росєянин працюючи в РФії та сплачуючи податки,опосередковано фінансує ЗС РФ?!!)))
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21.05.2022 17:31 Ответить
в цій країні таки народ обирає владу та на жаль, в нашій країні не прийнято щоб влада робила те чого бажає народ, Зеленський зі своєю командою вже неодноразово це доводив і зробить це ще не раз.
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21.05.2022 17:28 Ответить
новінський це кремлівський козачок-служка..........в суд з конфіскацією і на обмін
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21.05.2022 17:29 Ответить
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21.05.2022 17:35 Ответить
Зара почекаємо щоб касапи ще більше зерна вивезли... а потім, можливо, якщо зелені вирішать....
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21.05.2022 17:36 Ответить
Сергію, ти шо таке видумав ? А як же "Свати "? Хочеш щоб москалі забрали у Зеленського ?
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21.05.2022 17:42 Ответить
Все хотят получить компенсацию за разрушенную недвижимость, но до выборов далеко
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21.05.2022 17:47 Ответить
В Украине власть еще не украинская если ктотеще не понял
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21.05.2022 17:53 Ответить
А почему **** православная - Новинский не в обменном фонде? Он плюс его свита плюс ещё 50-100 тысяч шарянутых и опазажопников, не может быть обменным фондом?
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21.05.2022 17:59 Ответить
«Якого біса українці останнє дістають із кишень, у той самий момент, коли в Україні спокійнісінько діє величезна кількість бізнесу, кінцевими власниками якого є росіяни. Це нормально?.. Немає більше такого: хороша чи погана російська. Громадянин РФ - нах ... р під санкції, і забрати все, що маєте. Тому що ви всі ці роки спостерігали, як ваша країна вбиває наших громадян, і ваші активи - це мізер, який РФ має заплатити Україні", - сказав Притула. Джерело:

нормальна думка ‼️‼️‼️
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21.05.2022 18:41 Ответить
Тому що Новинський громадянин України. І фсьо ...
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21.05.2022 18:45 Ответить
Все прокручивается, Цемаха обменяли же. Всяких новинских и шуфричей выводить на чистую воду. А не захотят забирать, то будет урок очередной коллаборантикам нашим.
В чем трудность такого варианта?
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21.05.2022 19:30 Ответить
Україна ПРАВОВА держава, а не шарікови-швондєри. А шо там думать взятьвсё ипо делить..
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21.05.2022 19:04 Ответить
бред - зеленский нарушает все права и законы не один раз
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21.05.2022 19:47 Ответить
Те кто должен бы конфисковать бизнес россиян в Украине имеют бизнесы в россии.
Так шо это всё под большим вопросом.
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21.05.2022 19:07 Ответить
Новинський - громадянин України, але, схоже, агент. Єдиний шанс показати свою громадянську позицію для нього - це закликати до заборони московської церкви в Україні. Слава Україні!
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21.05.2022 19:21 Ответить
Дело не в притуле. Мы проспали 30 лет. Менять все и всех. Кто таскал партбилет КПСС и регионы, опзж, уволить с выборных мест от поселковых до рады. Судей убрать всех, заменить с ЕС. Так сделала Хорватия. И полная национализация всего рентабельного. Гос-капитализм. Возможно через 10 лет начнем чуть жить. Все остальное блеф. Слишком напрессовали идиотизма. Чудес не бывает.
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21.05.2022 20:12 Ответить
Україна багато з того, що вона просить від союзників може показати приклад.
По-перше - відмовитися нарешті від кацапського газу, по-друге - від ядерного палива, по-третє - відмовитись від транзиту кацапських енергоносіїв, звісно, також нарешті розпочати конфіскацію кацапського майна.

Щодо останнього з кішень українців - то ситуація значно гірше, ніж каже притула, бо 90% з тих, хто віддає гроші зовсім не цікавиться кому віддає і на що. В результаті зебіли крутять хоровод з гуманітарки продаючи її волонтерам, при цьому забезпечення військ як було совковим так і залишається.
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21.05.2022 20:16 Ответить
"чому українці дістають останнє з карманів"
Бо вони вибрали не лоха зеленого. Тепер хай дістають. Зеля так "еффективно" боровся з олігархами, що, їх аж не зменшилося, а їх наглість лише виросла. Пуста розмова як на мене. Всі прекрасно знають, якщо одного олігарха так "роздягнуть" біснес та інвестиції взагалі перестануть відчувати гаранії безпеки. Все, що треба зробити, це рішенням суду, заблокувати всі активи конкретних людей (на період військового стану) Тож, не тягніть.
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21.05.2022 20:30 Ответить
Этот бездарь и бездельник шмигаль, только красиво звездит по ТВ и бойтся кашлянуть и пукнуть без разрешения зеленского!! Ну а зелеский , как всегда ,всё выжидает . кто больше предложит отступных!! Там наверху. все имеют откаты и поэтому нечего российского в УКРАИНЕ НЕ ХОТЯТ КОНФИСКОВАТЬ!! Казалось бы время для конфискаций идеальное!!!Бери миллиарды которые валяются просто так под ногами и покупай себе хорошее оружие!! .... не тут -тот было!! .....Нельзя!!... Пан зеленский нехочет!! или не может!!!???
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21.05.2022 20:38 Ответить
К Притуле можно относиться по-разному, но здесь он говорит правильно. Предпринимателей из московии в Украине быть не должно. Каждый московит, в любой стране, это потенциальный агент ФСБ.
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21.05.2022 20:45 Ответить
Хто ж їх троне? Єрмак? Не смішіть ... з одних рук харчуються.
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21.05.2022 20:57 Ответить
в первую очередь изьять все имущество кацапской секты (конечным бенефициаром которой является кацапский пропагандист-путиносос по кличке Гундяй) и передать канонической церкви.
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21.05.2022 21:15 Ответить
Плюсую!!!
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21.05.2022 23:01 Ответить
захiд нам штрафувати рашу спремогся, а ми позорища навiть у себе ще не отямились, - тут якась тварина на лапу давала навпевно.
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22.05.2022 01:30 Ответить
 
 