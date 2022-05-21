Фридман, Новинский и другие россияне. Притула призвал власть конфисковать все российские активы в Украине. ВИДЕО

Масштабная конфискация российских активов в Украине станет примером и стимулом для западных стран-партнеров решительнее действовать против России.

Об этом в видеообращении заявил известный волонтер, телеведущий Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.

"Какого черта украинцы последнее достают из карманов, в тот самый момент, когда в Украине преспокойно действует огромное количество бизнеса, конечными собственниками которого являются россияне. Это нормально?.. Нет больше такого: хороший или плохой русский. Гражданин РФ — нах…р под санкции, и забрать все, что имеете. Потому что вы все эти годы наблюдали, как ваша страна убивает наших граждан, и ваши активы — этот тот мизер, который РФ должна заплатить Украине", — сказал Притула.

В качестве примера он привел Михаила Фридмана, который владеет "Альфа-Банком", "Київстаром" и "Моршинской" и уже пытается получить паспорт гражданина Украины, чтобы сохранить бизнесы. Под конфискацию также должны попасть активы собственника "Метинвеста" и бизнес-партнера Рината Ахметова Вадима Новинского, россиян Александра Бабакова, Константина Григоришина и всех остальных.

По мнению Притулы, от эффективности действий Украины в этом направлении будет зависеть судьба российских активов по всему миру: "Согласитесь, выглядит странно, когда мы требуем от всего мира арестовать российское имущество, заморозить их счета, арестовать их яхты и пентхаусы, а сами этого не делаем".

Он напомнил, что, одобрив конфискацию, Верховная Рада создала весь необходимый правовой механизм. Теперь власть обязана незамедлительно им воспользоваться. "Закон принят, у правительства есть инструмент, а у нас есть ожидание справедливости… Как наши парни охотятся за россиянами на поле боя, также и вы должны охотиться за российскими капиталами. Украинцы этого не просто ждут, они требуют", — заявил Притула.

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Напомним, 12 мая Верховная Рада приняла закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц с учетом предложений Президента. За соответствующий законопроект №7194 проголосовали 308 народных депутатов. Закон разрешает конфисковать имущество россиян и белорусов, а также тех, кто поддерживает войну России против Украины. В составленный НАПК список уже вошли 11 тыс. физических и 3 тыс. юридических лиц, а также 128 тыс. объектов. Решение о национализации имущества будет принимать Высший антикоррупционный суд. После изъятия активы переходят в управление Правительства.