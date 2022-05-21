Зеленский обсудил с премьером Португалии Коштой санкции против РФ и послевоенное восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Португальской Республики Антониу Коштой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Зеленского, во время встречи был обсужден широкий круг важных вопросов, связанных с защитой Украины, в частности, дальнейшая оборонная помощь. Также было уделено внимание вопросу привлечения к ответственности российских военных преступников.

"Договорились и дальше усиливать санкционное давление на агрессора. Ключевой вопрос сейчас – это шестой санкционный пакет против России, который обязательно должен содержать эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты. Ценим понимание Португалией того, что Россия использует все это именно для давления на Украину и объединенную Европу", – отметил президент.

Собеседники также предметно обсудили европейскую интеграцию Украины. Отдельное внимание было уделено послевоенному восстановлению Украины. Владимир Зеленский ожидает активного включения Португалии в этот процесс.

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Со своей стороны, Антониу Кошта подтвердил готовность присоединиться к восстановлению Украины после войны. Он отметил, что его страна может стать куратором восстановления школ и детских садов, разрушенных в результате боевых действий. По словам Кошты, у Португалии есть значительный опыт в проектировании и строительстве учебных заведений, который она сможет использовать в Украине.

Глава правительства Португалии также заявил, что его страна с нетерпением ожидает отчета Европейской комиссии по перспективам интеграции Украины с Евросоюзом и готова делиться собственным опытом обретения членства в ЕС.

Кошта также высказался за поддержку международных санкций и увеличение инвестиций в альтернативные источники энергии и пути поставки энергоносителей в Европу, чтобы преодолеть зависимость от России.