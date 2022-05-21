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Зеленский обсудил с премьером Португалии Коштой санкции против РФ и послевоенное восстановление Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Португальской Республики Антониу Коштой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Зеленского, во время встречи был обсужден широкий круг важных вопросов, связанных с защитой Украины, в частности, дальнейшая оборонная помощь. Также было уделено внимание вопросу привлечения к ответственности российских военных преступников.

"Договорились и дальше усиливать санкционное давление на агрессора. Ключевой вопрос сейчас – это шестой санкционный пакет против России, который обязательно должен содержать эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты. Ценим понимание Португалией того, что Россия использует все это именно для давления на Украину и объединенную Европу", – отметил президент.

Собеседники также предметно обсудили европейскую интеграцию Украины. Отдельное внимание было уделено послевоенному восстановлению Украины. Владимир Зеленский ожидает активного включения Португалии в этот процесс.

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Со своей стороны, Антониу Кошта подтвердил готовность присоединиться к восстановлению Украины после войны. Он отметил, что его страна может стать куратором восстановления школ и детских садов, разрушенных в результате боевых действий. По словам Кошты, у Португалии есть значительный опыт в проектировании и строительстве учебных заведений, который она сможет использовать в Украине.

Глава правительства Португалии также заявил, что его страна с нетерпением ожидает отчета Европейской комиссии по перспективам интеграции Украины с Евросоюзом и готова делиться собственным опытом обретения членства в ЕС.

Кошта также высказался за поддержку международных санкций и увеличение инвестиций в альтернативные источники энергии и пути поставки энергоносителей в Европу, чтобы преодолеть зависимость от России.

Зеленский Владимир (20234) Португалия (197)


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Кстати похож. Только загорелый, на пляжах побывал. Хотя профессор украинской грамматики и правописания вроде на португальских берегах не обитал, у него тяга к швейцарским пейзажам)
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21.05.2022 17:59 Ответить
Что Зеленский не командует на Войне -- то правильно!
Теперь надо как-то устроить, что бы он и восстановлением Украины из руин не командовал... -- дешевле, эффективней и быстрее обойдётся...
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21.05.2022 18:02 Ответить
После войны в тюрягу этого клоуна,есть за что,на его совести тысячи смертей украинцев
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21.05.2022 19:07 Ответить
Восстановление не возможно и не имеет смысла без Крыма, Донецками Луганска. Война не закончится.
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21.05.2022 18:29 Ответить
Коломойского отдай штатам зеленый утырок
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21.05.2022 19:05 Ответить
Ну не цирк???!!!! Ще війна навіть в нейтральну фазу не зайшла. Потроху, потроху, але все ж кацапи просуваються в бік кордону до дніпровської області, все більше і більше наші західні партнери гундять про примирення, а він про якесь післявоєнне відбудування гундосить. Скоро знову запустять якийсь міфічний вірус, щоб відволікти людей від суворої дійсності, що принаймні дві країни-партнерки по факту виявляються брехливими повіями, на гачку у КГБ-ФСБ. Заткнувся б і мовчав краще.
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21.05.2022 19:12 Ответить
все к чему зе прикасается становится дерьмом.. будьте осторожны
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21.05.2022 19:20 Ответить
Добре що Кошта російською не шпрехає. Поїде додому без інтектуальноі травми
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21.05.2022 20:47 Ответить
 
 