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Португалия направила в Украину самолет с военным оборудованием, - премьер Кошта

кошта,португалія

Португалия направила в Украину самолет с военным оборудованием, сообщил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы направили военную поддержку. Сначала она была нелетальной, далее - летальное оружие в рамках запросов, которое направлено Украине в соответствии с нашими возможностями, потому что мы не имеем всех тех ресурсов, которые нужны сейчас Украине. Эти наши работы еще не закончились. Это будет продолжаться и дальше. Сейчас через Польшу как раз прибывает самолет еще с военным оборудованием, которое будет направлено в Украину в соответствии с конкретными запросами", - сказал Кошта на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу.

Премьер отметил, что получил от президента Украины запросы на новое оружие, и заверил, что Португалия уточнит свои возможности.

"Также сегодня президент Зеленский сформулировал очень конкретные запросы по удовлетворению этих потребностей. Мы будем уточнять наши возможности", - подчеркнул Кошта.

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Он заверил, что все, что Португалия сможет предоставить Украине, будет предоставлено.

Автор: 

оружие (10198) Португалия (197)


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Топ комментарии
+25
Португальцям-респект...
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21.05.2022 18:00
+17
Дякуємо португальцям і полякам теж
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21.05.2022 18:10
+13
Дякуємо.
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21.05.2022 18:12
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Португальцям-респект...
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21.05.2022 18:00 Ответить
Obrigado aos portugueses.O povo valente.
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21.05.2022 18:07 Ответить
Дякуємо португальцям і полякам теж
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21.05.2022 18:10 Ответить
Да шлите все. С кем там Португалии воевать?
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21.05.2022 18:10 Ответить
😆👍
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21.05.2022 18:38 Ответить
Португалия - страна НАТО, на секундочку. Основной танк Португалии - М60, устаревший еще в конце 20-го века, их там 101 единица. Еще 37 танков - Леопарды, которые были закуплены в Нидерландах из числа списанных голландских танков(!!!).
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21.05.2022 18:11 Ответить
Португалія може повоювати з Гібралтаром максимум чи з сомалійськими піратами на каное, якщо ті запливуть ненароком
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21.05.2022 18:13 Ответить
Это я к тому, шо в НАТО есть страны, вооруженные силы которых по сравнению с ЗСУ - просто бутафория.
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21.05.2022 18:17 Ответить
Дякуємо.
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21.05.2022 18:12 Ответить
А німчура нам хоч каски відправила чи ще ''обговорює стуацію та проводить консультації'''))
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21.05.2022 18:22 Ответить
прилічні люди
знають, що таке агресивний сусід
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21.05.2022 18:27 Ответить
если бы дали 6-8 штук M109A5, то было бы просто шикарно ...
Не собираются же они с Испанией воевать. Да и Испания, глядя на маленькую Португалию, тогда бы тоже легко рассталась бы с двумя десятками M109A5. Тем более, это можно сделать в счёт американского ленд-лиза.
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21.05.2022 19:44 Ответить
Слава й подяка Всесвiтньому Бандерiвському Руху!
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21.05.2022 21:07 Ответить
 
 