Португалия направила в Украину самолет с военным оборудованием, - премьер Кошта
Португалия направила в Украину самолет с военным оборудованием, сообщил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы направили военную поддержку. Сначала она была нелетальной, далее - летальное оружие в рамках запросов, которое направлено Украине в соответствии с нашими возможностями, потому что мы не имеем всех тех ресурсов, которые нужны сейчас Украине. Эти наши работы еще не закончились. Это будет продолжаться и дальше. Сейчас через Польшу как раз прибывает самолет еще с военным оборудованием, которое будет направлено в Украину в соответствии с конкретными запросами", - сказал Кошта на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу.
Премьер отметил, что получил от президента Украины запросы на новое оружие, и заверил, что Португалия уточнит свои возможности.
"Также сегодня президент Зеленский сформулировал очень конкретные запросы по удовлетворению этих потребностей. Мы будем уточнять наши возможности", - подчеркнул Кошта.
Он заверил, что все, что Португалия сможет предоставить Украине, будет предоставлено.
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знають, що таке агресивний сусід
Не собираются же они с Испанией воевать. Да и Испания, глядя на маленькую Португалию, тогда бы тоже легко рассталась бы с двумя десятками M109A5. Тем более, это можно сделать в счёт американского ленд-лиза.