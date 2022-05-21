Португалия направила в Украину самолет с военным оборудованием, - премьер Кошта

Португалия направила в Украину самолет с военным оборудованием, сообщил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы направили военную поддержку. Сначала она была нелетальной, далее - летальное оружие в рамках запросов, которое направлено Украине в соответствии с нашими возможностями, потому что мы не имеем всех тех ресурсов, которые нужны сейчас Украине. Эти наши работы еще не закончились. Это будет продолжаться и дальше. Сейчас через Польшу как раз прибывает самолет еще с военным оборудованием, которое будет направлено в Украину в соответствии с конкретными запросами", - сказал Кошта на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу.

Премьер отметил, что получил от президента Украины запросы на новое оружие, и заверил, что Португалия уточнит свои возможности.

"Также сегодня президент Зеленский сформулировал очень конкретные запросы по удовлетворению этих потребностей. Мы будем уточнять наши возможности", - подчеркнул Кошта.

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Он заверил, что все, что Португалия сможет предоставить Украине, будет предоставлено.