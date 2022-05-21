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Новости Война
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Если мир не поможет Украине разблокировать порты, вслед за энергетическим будет продовольственный кризис, – Зеленский

зеленський

Мировое сообщество должно помочь Украине в разблокировании морских портов, иначе вслед за энергетическим кризисом последует продовольственный, и с ним столкнется гораздо больше стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Россия заблокировала почти все порты и все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции - нашего зерна, ячменя, подсолнечника и так далее. Много всего", – сказал Зеленский, общаясь с представителями СМИ после переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в Киеве.

По словам президента, в настоящее время Российская Федерация заблокировала 22 млн тонн пищевой продукции. Страна-агрессор постепенно ворует ее, вывозит и пытается продать.

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"Будет кризис в мире. Второй кризис после энергетического, который спровоцировала Россия. Сейчас она сделает продовольственный кризис, если мы не разблокируем для Украины пути, не поможем странам Африки, странам Европы, странам Азии, которые нуждаются именно в этих продуктах питания. Разблокировать можно разными путями. Один из путей – военный. Поэтому с такими запросами о соответствующем оружии мы обращаемся к нашим партнерам", – пояснил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) зерно (1069) порт (732)


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Топ комментарии
+13
Бубочку несе - проносить..

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21.05.2022 18:16
+13
Це вже перебор, альо цензор, кожне друге а той і перше повідомлення від зеленкіна, нема чого почитати нормальним, говна і так вистачає
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21.05.2022 18:17
+11
Ну ты давай, бухти, как космические корабли бороздят просторы Большого театра
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21.05.2022 18:10
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Ну ты давай, бухти, как космические корабли бороздят просторы Большого театра
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21.05.2022 18:10 Ответить
Якщо Україна не здолаєкорупцію,то ладу в країні не буде!! Українціта ЗСУ мусят тримати два фронта- московськоординську навалу і реванш кремлівських гнид т4т
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21.05.2022 18:25 Ответить
Бубочку несе - проносить..

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21.05.2022 18:16 Ответить
Вот умеет он нести такой поток сознания, что хрен вообще поймешь...
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21.05.2022 18:30 Ответить
Владимир Александрович, помедленнее, пожалуйста. Я не успеваю находить смысл в вашем потоке слов.
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21.05.2022 18:54 Ответить
Вчєра ракі билі по чєтирє, но малєнькіє... А сєгодня большиє, но по пять... Но большиє... а вчєра малєнькіє... по чєтирє... А сєгодня по пять, но большиє...
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21.05.2022 19:55 Ответить
Що таке"завершити"? Хєрсон одвойовувати дай наказ.Більше місяця тому:"буде вирішальний бій!За Донбас!" (а чому не за Україну???)
Зараз6 зброї мало,а такої як треба ізовсім нема....А порти нехай хтось ("світ"-що це в даній риториці?)розблоковує...
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21.05.2022 21:37 Ответить
Це вже перебор, альо цензор, кожне друге а той і перше повідомлення від зеленкіна, нема чого почитати нормальним, говна і так вистачає
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21.05.2022 18:17 Ответить
Так кацапи шантажуватимуть весь світ і домагатимуться поступок для себе. Зокрема, зяття санкцй. Крім того, вони хочуть затягнути військові діх до зими, щоб потім європейці самі почали вимагати від України поступок. В тому числі, територіальних.
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21.05.2022 18:17 Ответить
а этот неЛох подмахивает оркам

я открыл один молдавский сайт и через новости, взятые с ордынских сайтов и их шестерок в Европе увидел всю актуальную повестку кремля:

- президент Венгрии сказал что если не закончить войну то начнется приток иммигрантов и голод ...
- президент Сербии сказал что если не закончить войну то начнется приток голод и эпидемии ...
- бывший министр Италии сказал .... и так далее ... все по шаблону

интерес рашистов - заморозить войну здесь и сейчас пока они еще не накляет танчиков и выстроят логистику в страны азии
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21.05.2022 18:28 Ответить
Ну тут только один вопрос

Они (президенты) это говорили или нет, то есть это правда или ложь ?!
А то с термином "повестка кремля" можно дойти до того, что кто-то нехороший скажет, что после среды наступает четверг и всё пропало в этом случае, придется искать выход !
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21.05.2022 18:56 Ответить
П#зд#ть без вихідних.
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21.05.2022 18:17 Ответить
і канахфети тоже розблокують ? крисчани їх дуже *******
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21.05.2022 18:18 Ответить
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21.05.2022 18:19 Ответить
Є таке слово в інвесторів ,як диверсифікація.В народі "не клади яйця до одного кошика".Це відомо українській владі?Отже,надіятися тільки на порти - це не диверсифікація,а срака.Альтернативу робити треба і то в бік ЄС.
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21.05.2022 18:21 Ответить
Причем тут диверсификация. Украина в этой ситуации точно не виновна. Я сколь угодно могу винить нашу власть, но вопрос моря надо решать военными средствами. Надо топить их флот. Иного способа нет.
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21.05.2022 18:23 Ответить
20 млн тон зерна не перевезеш залізницею або автотранспортом.
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21.05.2022 18:27 Ответить
хай скавчить. це єдине, що він може, довбень.
а, ще зрадників на всі пости призначати.
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21.05.2022 18:22 Ответить
Для президента головне щоб ми не боролися зі зрадниками, а йшли до перемоги зі зрадниками під ручку.
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21.05.2022 18:33 Ответить
Боротьба з велетенською ворожою ДРГ з кремлівських гнид та корупціонерів не начасі,час настане коли ці гниди пошматують Україну!!!))))
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21.05.2022 18:49 Ответить
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21.05.2022 18:22 Ответить
А чого нас має парити світова продовольча криза?
Це хай китайці паряться, що вони будуть хавати.
Хай китайці домовляються із рашкостаном, щоб рашкостан вивів війська з України, і тоді ми зможемо вивозити зерно на світові ринки.
Щось ми дуже хвилюємось за увесь світ. Хай світ похвилюється за нас.
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21.05.2022 18:23 Ответить
китайцы ... ясно понятно ... что иКсперт то дурик .... наше зерно в основ идет в северную африку и ближний восток .... еще в Индонезию некоторый процент .... китайцам вообще нет дела .... они могут и саранчу жрать
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21.05.2022 18:32 Ответить
Ты, проффесор, ********** прикрой:

В период с 1 по 31 января морпортами Украины на экспорт было отгружено 2,8 млн т основных зерновых культур, что в 1,5 раза ниже показателя предыдущего месяца (4,07 млн т с учетом актуализации данных).

Об этом сообщает https://www.apk-inform.com/ru/news/1517921 «АПК-Информ» .
Согласно данным, ключевым направлением отгрузок украинской кукурузы и ячменя в январе является Китай. Объем экспорта кукурузы в этом направлении составил 0,5 млн т, ячменя - 125 тыс. т. Основной объем отгрузок пшеницы осуществлялся в направлении Пакистана (149,5 тыс. т).
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21.05.2022 19:08 Ответить
дурик .... с 1 по 31 января - это один месяц ... в году 12 месяцев ... вот тебе новость
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21.05.2022 19:41 Ответить
Так умнож на 12, проффесор!
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21.05.2022 20:54 Ответить
Индонезия, ***...
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21.05.2022 20:56 Ответить
Умственная деятельность, это не твоё:

У 2021 році Китай посилив свої позиції серед світових імпортерів українського зерна, закупивши близько 1/5 вартісних обсягів вітчизняного експорту зернових. Про це заявив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдан Духницький, повідомляє http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/3319-2021-roku-kytay-posylyv-svoyi-pozytsiyi-lidera-top-10-importeriv-************-zbizhzhya-bohdan-dukhnytskyy.html сайт інститут.

За його даними, за чотири роки, починаючи з 2018 року, Китай збільшив закупівлі зерна з України майже у 5 разів - до $2552 млн. При цьому частка Китаю у вартісних обсягах вітчизняного експорту зернових збільшилася з 19,7% у 2020 році до 20,7 % торік.
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21.05.2022 21:00 Ответить
ахахах .... ну ты и дурик .... прошел по ссылке, которую ты сам же и оставил и увидел подтверждение своих слов .... Найбільшими покупцями вітчизняного зерна у 2021 році, як і раніше, були країни Азії, Африки та Європи.

удаляй аккаунт дурында .... большую глупость ты уже не напишешь
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21.05.2022 23:11 Ответить
Дурик, Китай!!!
Не Северная Африка, не Ближний Восток, а Китай сейчас главный импортер украинских зерновых.
Не пытайся думать. Для тебя это сложно!
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21.05.2022 23:23 Ответить
Не Северная Африка, не Ближний Восток, а Китай сейчас главный импортер украинских зерновых.

ну ты точно лауреат премии Дарвина ... неоднократный походу ... именно сейчас в портах 22 млн. зерна и никуда оно не экспортируется ... ибо не чем
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22.05.2022 00:13 Ответить
Так це ж беспосередньо нас стосується. На Заході вже говорять, що війна в Україні може спричинити голод у декількох країнах, які залежать від постачання продовольства з України. Отже на нас можуть почати тиснути, вимагаючи припинити бойові дії. Причому шантажувати будуть грошима і зброєю. Без цих двох складових ми не зможемо нічого зробити.
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21.05.2022 18:53 Ответить
Тобто відмовитися від окупованих територій України це в розумінні цього інфантильного неосвіченого бовдура значить бути не жадібним? Тобто повернення своїх територій це жадібність?

Спочатку здати південь України, потім захисників Маріуполя, а тепер відмовитись від українських територій...

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21.05.2022 18:24 Ответить
Замість молоти язиками,то краще вже горнули бульдозерами в напрямках західних кордонів широчезний шлях,хоч грунтову дорогу,котру з часом можна буде заасфальтувати ти колію європейську покласти,щоб те ж зерно їхало на колесаж гумових та залізних.Але ні,краще молоти язиками й ,у випадку чого,звинуватити західних рятувальників.Або чекати,поки в москалів закінчаться ракети,котрими ще *********** більше нафтобаз та дорожної техніки,в тому числі.
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21.05.2022 18:28 Ответить
Коли зупиниш війну, тріпло зелене?
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21.05.2022 18:29 Ответить
"Надо просто перестать стрелять" впливовіший політичний діяч світу !!!)))
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21.05.2022 19:02 Ответить
Українське зерно купують країни Азії і Африки, якраз ті, що підтримують рашку. Ось хай навчаться будувати причино-наслідкові зв'язки!
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21.05.2022 18:30 Ответить
Дорогу проложити по дну Чорного моря потрібно. Велике крадівництво.
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21.05.2022 18:31 Ответить
Чому досі не запущено виробництво ракет всіх класів, 87 день війни а раша сама себе пострілює,для "нагнетанія".
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21.05.2022 18:41 Ответить
Есть террорист путлер, а есть жантажист Зеля.
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21.05.2022 19:00 Ответить
Предатель.Говори правильно.Чмо,которое хотело и хочет слить Украину
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21.05.2022 19:01 Ответить
Печатать этого придурка каждые 15 мин?
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21.05.2022 19:00 Ответить
С предателями бороться нельзя, потому что можем обидеть бубочку.
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21.05.2022 19:04 Ответить
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21.05.2022 19:18 Ответить
кацапня - шліть орків, хлопці спалять всіх...
трохи менше хріпатого наполеона - було б саме те..
якось не до ********...
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21.05.2022 19:23 Ответить
Бабай під ліжком? Вася, пугать людей нужно не так. Ты не умеешь
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21.05.2022 19:24 Ответить
не будет никакого голода, просто пидароССия военными методами уничтожает капиталистического конкурента сначала азовсталь, а теперь и зерно.
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21.05.2022 19:25 Ответить
орет, зелене падло, на CNN за diplomacy end.
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21.05.2022 19:28 Ответить
А тем временем - на о.Змеиный прекрасно обосновалась Раша, поставила свои ПВО и называет все море вокруг своей территорией.
Наши военные молчат как рыба.
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21.05.2022 19:39 Ответить
Світова спільнота має допомогти Україні у розблокуванні морських портів, "зе" світова спільнота не є власником "Босфору".Його власником є оглу прорашистський холуй,котрий запустив в Чорне море різьних рашистських корит ,із зброєю і ракетами,котрі вбивають українців, руйнують інфраструктуру в Україні, і цього прорашистського турка "зе влада" набивала і не виключено,що буде набивати у гаранти безпеки для того,щоб Україну цілком здати під вплив рашиста так само ,як було з турком і рашистом погоджена здача Півдня України
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21.05.2022 19:50 Ответить
Розблокуваи порти-така маячня ! Хто це буде робити ?
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21.05.2022 19:56 Ответить
Він і сам не знає, йому такий текст надали.
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21.05.2022 20:05 Ответить
нептунов на ту херню не вистачає - порох з пастором закрили проґрамму...
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21.05.2022 20:33 Ответить
Закрийте небо, закрийте небо.

Відкрийте порти, відкрийте порти.
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21.05.2022 20:03 Ответить
Не знаю наскільки вірно, але якщо переробити зернові буде кілька плюсів, по перше значно простіші умови зберігання, по друге простіше транспортувати (транспортна логістика), по третє робочі місця (що особливо важливо на разі). І найголовніше... істина будь якого торгівельця... був би товар, покупець завжди знайдеться.
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21.05.2022 20:05 Ответить
Поки розблокують порти, ********* усе зерно віддасть окупантам
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21.05.2022 20:23 Ответить
А продаж на кацапію "Сватів" і "Папіка" не заблокували?Ні?Ну то тоді все нормально.
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21.05.2022 20:28 Ответить
сидить отак якийсь орк км за 40 від вбивст, а тут опа прилетіло шось, хочь зaсерені лапті міняй...
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21.05.2022 20:41 Ответить
Ой плть....у него в стране война, а он о мировом голоде заботится....
Что с ним не так?
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21.05.2022 21:56 Ответить
Чмо....
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21.05.2022 22:17 Ответить
Може хоч продукти подешевшають, коли експорт меньший буде. а так тільки мільярдери-власники агрохолдингів збагачуються.
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21.05.2022 23:11 Ответить
Який нах експорт??? Через три місяці заскавчиш поверніть все назад, бо кацапи і їх ******* всі поля спалили … Хочеш спасти від голодної смерті сомалійських піратів - підтягуй свого підара ердогана - йому ***** не указ - вивезе все зерно за два тижні. Які проблеми???
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22.05.2022 00:01 Ответить
 
 