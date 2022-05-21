Если мир не поможет Украине разблокировать порты, вслед за энергетическим будет продовольственный кризис, – Зеленский
Мировое сообщество должно помочь Украине в разблокировании морских портов, иначе вслед за энергетическим кризисом последует продовольственный, и с ним столкнется гораздо больше стран.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Россия заблокировала почти все порты и все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции - нашего зерна, ячменя, подсолнечника и так далее. Много всего", – сказал Зеленский, общаясь с представителями СМИ после переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в Киеве.
По словам президента, в настоящее время Российская Федерация заблокировала 22 млн тонн пищевой продукции. Страна-агрессор постепенно ворует ее, вывозит и пытается продать.
"Будет кризис в мире. Второй кризис после энергетического, который спровоцировала Россия. Сейчас она сделает продовольственный кризис, если мы не разблокируем для Украины пути, не поможем странам Африки, странам Европы, странам Азии, которые нуждаются именно в этих продуктах питания. Разблокировать можно разными путями. Один из путей – военный. Поэтому с такими запросами о соответствующем оружии мы обращаемся к нашим партнерам", – пояснил Зеленский.
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Зараз6 зброї мало,а такої як треба ізовсім нема....А порти нехай хтось ("світ"-що це в даній риториці?)розблоковує...
я открыл один молдавский сайт и через новости, взятые с ордынских сайтов и их шестерок в Европе увидел всю актуальную повестку кремля:
- президент Венгрии сказал что если не закончить войну то начнется приток иммигрантов и голод ...
- президент Сербии сказал что если не закончить войну то начнется приток голод и эпидемии ...
- бывший министр Италии сказал .... и так далее ... все по шаблону
интерес рашистов - заморозить войну здесь и сейчас пока они еще не накляет танчиков и выстроят логистику в страны азии
Они (президенты) это говорили или нет, то есть это правда или ложь ?!
А то с термином "повестка кремля" можно дойти до того, что кто-то нехороший скажет, что после среды наступает четверг и всё пропало в этом случае, придется искать выход !
а, ще зрадників на всі пости призначати.
Це хай китайці паряться, що вони будуть хавати.
Хай китайці домовляються із рашкостаном, щоб рашкостан вивів війська з України, і тоді ми зможемо вивозити зерно на світові ринки.
Щось ми дуже хвилюємось за увесь світ. Хай світ похвилюється за нас.
В период с 1 по 31 января морпортами Украины на экспорт было отгружено 2,8 млн т основных зерновых культур, что в 1,5 раза ниже показателя предыдущего месяца (4,07 млн т с учетом актуализации данных).
Об этом сообщает https://www.apk-inform.com/ru/news/1517921 «АПК-Информ» .
Согласно данным, ключевым направлением отгрузок украинской кукурузы и ячменя в январе является Китай. Объем экспорта кукурузы в этом направлении составил 0,5 млн т, ячменя - 125 тыс. т. Основной объем отгрузок пшеницы осуществлялся в направлении Пакистана (149,5 тыс. т).
У 2021 році Китай посилив свої позиції серед світових імпортерів українського зерна, закупивши близько 1/5 вартісних обсягів вітчизняного експорту зернових. Про це заявив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдан Духницький, повідомляє http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/3319-2021-roku-kytay-posylyv-svoyi-pozytsiyi-lidera-top-10-importeriv-************-zbizhzhya-bohdan-dukhnytskyy.html сайт інститут.
За його даними, за чотири роки, починаючи з 2018 року, Китай збільшив закупівлі зерна з України майже у 5 разів - до $2552 млн. При цьому частка Китаю у вартісних обсягах вітчизняного експорту зернових збільшилася з 19,7% у 2020 році до 20,7 % торік.
удаляй аккаунт дурында .... большую глупость ты уже не напишешь
Не Северная Африка, не Ближний Восток, а Китай сейчас главный импортер украинских зерновых.
Не пытайся думать. Для тебя это сложно!
ну ты точно лауреат премии Дарвина ... неоднократный походу ... именно сейчас в портах 22 млн. зерна и никуда оно не экспортируется ... ибо не чем
Спочатку здати південь України, потім захисників Маріуполя, а тепер відмовитись від українських територій...
трохи менше хріпатого наполеона - було б саме те..
якось не до ********...
Наши военные молчат как рыба.
Відкрийте порти, відкрийте порти.
Что с ним не так?