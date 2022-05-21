Если мир не поможет Украине разблокировать порты, вслед за энергетическим будет продовольственный кризис, – Зеленский

Мировое сообщество должно помочь Украине в разблокировании морских портов, иначе вслед за энергетическим кризисом последует продовольственный, и с ним столкнется гораздо больше стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Россия заблокировала почти все порты и все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции - нашего зерна, ячменя, подсолнечника и так далее. Много всего", – сказал Зеленский, общаясь с представителями СМИ после переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в Киеве.

По словам президента, в настоящее время Российская Федерация заблокировала 22 млн тонн пищевой продукции. Страна-агрессор постепенно ворует ее, вывозит и пытается продать.

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"Будет кризис в мире. Второй кризис после энергетического, который спровоцировала Россия. Сейчас она сделает продовольственный кризис, если мы не разблокируем для Украины пути, не поможем странам Африки, странам Европы, странам Азии, которые нуждаются именно в этих продуктах питания. Разблокировать можно разными путями. Один из путей – военный. Поэтому с такими запросами о соответствующем оружии мы обращаемся к нашим партнерам", – пояснил Зеленский.