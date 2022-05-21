Президент Финляндии договорился с Эрдоганом о тесном диалоге по вступлению в НАТО
Финский президент Саули Ниинисте провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом для поиска точек соприкосновения в вопросе вступления Финляндии в Североатлантический альянс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Ниинисте отчитался об "открытом и прямом" разговоре с Эрдоганом. Главной темой беседы стала финская заявка на вступление в НАТО.
"Я заверил, что как союзники по НАТО Финляндия и Турция будут привержены безопасности друг друга, и поэтому наши отношения станут более крепкими. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Тесный диалог продолжается", – заявил Ниинисте.
Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль