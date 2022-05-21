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Президент Финляндии договорился с Эрдоганом о тесном диалоге по вступлению в НАТО

фінляндія

Финский президент Саули Ниинисте провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом для поиска точек соприкосновения в вопросе вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Ниинисте отчитался об "открытом и прямом" разговоре с Эрдоганом. Главной темой беседы стала финская заявка на вступление в НАТО.

"Я заверил, что как союзники по НАТО Финляндия и Турция будут привержены безопасности друг друга, и поэтому наши отношения станут более крепкими. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Тесный диалог продолжается", – заявил Ниинисте.

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Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана.

Автор: 

Турция (3371) Финляндия (956) членство в НАТО (1506) Эрдоган Реджеп Тайип (893) Ниинисте Саули (69)


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Топ комментарии
+9
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21.05.2022 18:55
+4
один сиграє на роялі другий заспивае Червону Калину-от так треба
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21.05.2022 18:36
+4
І шведи домовляться. Зараз найголовніше Орбана переперти. Дістав він своїм вето.
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21.05.2022 19:03
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один сиграє на роялі другий заспивае Червону Калину-от так треба
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21.05.2022 18:36 Ответить
👊 тесный диалог👍
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21.05.2022 19:16 Ответить
Уровень загазованности бункера на Урале продолжает увеличиваться... Путлер умрет задохнувшись своим же газом? Яка прикра новина...
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21.05.2022 18:38 Ответить
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21.05.2022 18:55 Ответить
І шведи домовляться. Зараз найголовніше Орбана переперти. Дістав він своїм вето.
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21.05.2022 19:03 Ответить
Я завжди казав, що з Єрдоганом можна домовитись
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21.05.2022 19:11 Ответить
Єрдоган точе зуб на них із-за курдів. Але де вони там?
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21.05.2022 19:17 Ответить
Курди мають хист. Вони незламні. Сторіччями боролися. Як і хтось
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21.05.2022 19:21 Ответить
Вчиться діпломатіі,а не як наш посол у Німеччині діе,а потім маємо постійні проблеми з німцями. Як кажуть,, nobody perfect,,
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21.05.2022 19:35 Ответить
 
 