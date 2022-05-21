Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 21.05.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 21.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 87 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Самая большая активность противника продолжает сосредотачиваться в Восточной операционной зоне.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск Черниговской области. Нанес ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. Чтобы не допустить выход наших войск на государственную границу, наносил авиационные удары и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Терновая.

Продолжается подготовка подразделений оккупационных войск для возобновления наступления на Славянском направлении. В течение дня враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Долгенькое Харьковской области.

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На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Наносил огневое поражение всем спектром вооружения, включая авиацию, по позициям подразделений Сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения. Кроме того, нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Врубовка Луганской области и Бахмут Донецкой области.

Противник продолжает подготовку к наступлению на Лиманском направлении. При поддержке авиации и артиллерии вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Никольское Волновахского района Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий враг не проводил. Совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времевка Донецкой области, Ольговское, Затишье, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Сосредотачивали основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Продолжают обстрелы из минометов и артиллерии населённых пунктов, непосредственно приближенных к линии столкновения.

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Командование оккупационных войск РФ продолжает проведение мероприятий скрытой мобилизации с целью замещения военнослужащих, понесших потери на территории Украины. Проводится работа по привлечению в ряды вооруженных сил войск агрессора лиц, находящихся на временно занятой оккупантами территории Украины. Для усиления группировок враг формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии восточного военного округа и активно использует военно-транспортную авиацию для перебрасывания живой силы и материально-технических средств в приграничные с Украиной районы.

Вместе с тем, оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги. Враг терпит многочисленные потери в войне на территории Украины. Защитники и защитницы государства продолжают героически защищать нашу землю.

Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.