Идентифицирован командир роты 64-й бригады ВС РФ Литвиненко, приказавший стрелять в мирного жителя на Киевщине, - СМИ. ФОТО
20 мая прокуратура заочно сообщила о подозрении командиру роты 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Василию Литвиненко, отдававшему приказы стрелять в мирного жителя оккупированной Липовки на Киевщине и разрушать его имущество.
Журналисты "Схем" помогли идентифицировать военного преступника, а свидетели узнали его на фото, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
27 февраля 62-летний житель села Николай находился во дворе собственного дома. По данным правоохранителей, подчиненные Литвиненко по его приказу и в его присутствии выстрелили в безоружного мужчину. Из-за невозможности обратиться к медикам Николай через 2 дня умер. Впоследствии, по информации следствия и согласно показаниям жителей, находившиеся в подчинении Литвиненко военные РФ также выстрелили в дом из танка. Дом сгорел.
Что известно об оккупанте Литвиненко, который отдал такой приказ солдатам?
Уже во время полномасштабной войны России против Украины 19 марта ему исполнилось 30 лет. Если смотреть фото из его активной страницы в соцсети "Вконтакте", он производит впечатление семьянина – всюду с женой.
Фото Литвиненко в форме публикует его супруга Анастасия (в девичестве Барановская).
Журналистам также удалось найти несколько его ранних фото с сослуживцами.
На звонок по номеру, зарегистрированному на Литвиненко, он не ответил.
Журналисту "Схем" удалось дозвониться жене Литвиненко. На вопрос, вернулся ли ее муж в Россию или находится в Украине, Анастасия ответила: "Он в Украине". О том, что украинские правоохранители подозревают Литвиненко в военном преступлении, женщине, по ее словам, неизвестно. "Я ничего не знаю. Я давно не связывалась с ним. Нет связи. До свидания", – сказала Анастасия Литвиненко и положила трубку.
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иначе Израиля уже не было бы
Боярышник?
С украинской фамилией Литвиненко - значит корни были украинские !
Вот что делает кацапска-нацистская пропаганда с поколениями ❗️людей которые переселились в паРашу .
Деградация и полная регрессия налицо !
Они все походу как бы пытаются доказать , свою ненависть ко всему украинскому и одновременно с этим у них такая злобная до трясучки зависть к нашей стране , что все это выливается вот в такие нечеловеческие зверства .
Они в кацапстане как во время войны полицаи при фашистах - второсортные , пытающиеся доказать свою нужность …
Ну это же невыгодно: и душу дьяволу отдал, и потомки в РФ его будут презирать, и убьют же его на фронте.
Какая выгода у него? С дьяволом путлером НЕвыгодно сотрудничать.