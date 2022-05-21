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Новости Война
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Идентифицирован командир роты 64-й бригады ВС РФ Литвиненко, приказавший стрелять в мирного жителя на Киевщине, - СМИ. ФОТО

20 мая прокуратура заочно сообщила о подозрении командиру роты 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Василию Литвиненко, отдававшему приказы стрелять в мирного жителя оккупированной Липовки на Киевщине и разрушать его имущество.

Журналисты "Схем" помогли идентифицировать военного преступника, а свидетели узнали его на фото, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Идентифицированный командир роты 64-й бригады ВС РФ Литвиненко, приказавший стрелять в мирного жителя на Киевщине, - СМИ 01

27 февраля 62-летний житель села Николай находился во дворе собственного дома. По данным правоохранителей, подчиненные Литвиненко по его приказу и в его присутствии выстрелили в безоружного мужчину. Из-за невозможности обратиться к медикам Николай через 2 дня умер. Впоследствии, по информации следствия и согласно показаниям жителей, находившиеся в подчинении Литвиненко военные РФ также выстрелили в дом из танка. Дом сгорел.

Что известно об оккупанте Литвиненко, который отдал такой приказ солдатам?

Идентифицированный командир роты 64-й бригады ВС РФ Литвиненко, приказавший стрелять в мирного жителя на Киевщине, - СМИ 02
Идентифицированный командир роты 64-й бригады ВС РФ Литвиненко, приказавший стрелять в мирного жителя на Киевщине, - СМИ 03

Уже во время полномасштабной войны России против Украины 19 марта ему исполнилось 30 лет. Если смотреть фото из его активной страницы в соцсети "Вконтакте", он производит впечатление семьянина – всюду с женой.

Идентифицированный командир роты 64-й бригады ВС РФ Литвиненко, приказавший стрелять в мирного жителя на Киевщине, - СМИ 04

Фото Литвиненко в форме публикует его супруга Анастасия (в девичестве Барановская).

Идентифицированный командир роты 64-й бригады ВС РФ Литвиненко, приказавший стрелять в мирного жителя на Киевщине, - СМИ 05

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Журналистам также удалось найти несколько его ранних фото с сослуживцами.

Идентифицированный командир роты 64-й бригады ВС РФ Литвиненко, приказавший стрелять в мирного жителя на Киевщине, - СМИ 06

На звонок по номеру, зарегистрированному на Литвиненко, он не ответил.

Идентифицированный командир роты 64-й бригады ВС РФ Литвиненко, приказавший стрелять в мирного жителя на Киевщине, - СМИ 07

Журналисту "Схем" удалось дозвониться жене Литвиненко. На вопрос, вернулся ли ее муж в Россию или находится в Украине, Анастасия ответила: "Он в Украине". О том, что украинские правоохранители подозревают Литвиненко в военном преступлении, женщине, по ее словам, неизвестно. "Я ничего не знаю. Я давно не связывалась с ним. Нет связи. До свидания", – сказала Анастасия Литвиненко и положила трубку.

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Автор: 

армия РФ (19168) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+30
Я кажу тобі вАся...тобі пІ**зда!!!
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21.05.2022 19:31
+29
Он будет убит даже если не сдохнет у нас -- на помойке достанем !!! Тварина кацапская
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21.05.2022 19:37
+24
Свинособака кацапсяча, а рядом свиноматка з помьйотом
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21.05.2022 19:35
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Я кажу тобі вАся...тобі пІ**зда!!!
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21.05.2022 19:31 Ответить
Он будет убит даже если не сдохнет у нас -- на помойке достанем !!! Тварина кацапская
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21.05.2022 19:37 Ответить
Сначло нужно уничтожить семью
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21.05.2022 20:05 Ответить
Библейскую мудрость глаз за глаз зуб за зуб еще никто не отменял
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21.05.2022 20:07 Ответить
лет 70, как отменили,

иначе Израиля уже не было бы
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21.05.2022 20:43 Ответить
Мразота!На ремні порізати мало!
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21.05.2022 19:34 Ответить
Фу ***,какая отвратительная рожа
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21.05.2022 19:34 Ответить
Свинособака кацапсяча, а рядом свиноматка з помьйотом
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21.05.2022 19:35 Ответить
Відразу вгадується порода-ванючая кацапская свінья...
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21.05.2022 19:37 Ответить
Вася , якщо ти ще не здох , то вже скоро 😠
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21.05.2022 19:41 Ответить
Швидко кара прийшла Гвардійці знищили «Піон», який зруйнував Павлоградський міст та обстрілював Сєвєродонецьк Дякуємо російським пропагандистам за наводку)https://twitter.com/i/status/1528052413793554433
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21.05.2022 19:42 Ответить
Кота ще треба було замухтирити. Бо в мене діти на районі дуже завзяті.
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21.05.2022 19:43 Ответить
Я теж за кота хвилююся😁
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21.05.2022 23:21 Ответить
До свидания вдова Литвиненко Анастасія (у дівоцтві Барановська).
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21.05.2022 19:44 Ответить
А чего у них у всей семьи ***** такие распухшие?
Боярышник?
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21.05.2022 19:44 Ответить
Ні, то от недосипання, день і ніч дивляться ********* і помьот солов'я
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21.05.2022 19:47 Ответить
Типове кацапське бидло.
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21.05.2022 19:45 Ответить
свинособака со своей свиносамкой. Ну почему они все такие мерзкие .... , там же на роже написано полное отсутствие интеллекта.
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21.05.2022 19:45 Ответить
дві свинорилі мерзоти !!!!
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21.05.2022 19:46 Ответить
А коли бійців Азовсталі вернут УКРАІНЕ ?
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21.05.2022 19:47 Ответить
Шо у них за причёски? Там все такие конченные? Просто ******. А вася да,уже не жилец. И его самка тоже.
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21.05.2022 19:48 Ответить
надо расстрелять его семью!только так ***** !только в такой способ можно заставить рашистов трижды подумать прежде чем отдать приказ убивать невчем неповинных мирных людей!иначе это будет продолжаться до безконечности!
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21.05.2022 19:49 Ответить
На второй фотке я прям подумал что это Шура.Такой же вид ************.
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21.05.2022 19:49 Ответить
Вирізати все це кодло без жалю!
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21.05.2022 19:50 Ответить
ОМГ,чому в них такі страшні бабези ??
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21.05.2022 19:54 Ответить
Почему фото морды дочери замазали?
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21.05.2022 19:55 Ответить
І повернеться йому все сторицею.
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21.05.2022 20:01 Ответить
знаю что это уже трупы, не жалко вообще. биомусор .
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21.05.2022 20:02 Ответить
Фу, блин, які вони страшні
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21.05.2022 20:10 Ответить
його ********,*******-будуть обезголовлені заживо на його очах а потім і його.
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21.05.2022 20:11 Ответить
Коли і де?
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23.05.2022 10:48 Ответить
тупорила свиня кацапська
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21.05.2022 20:15 Ответить
На кіл його! Процедура очищаюча!
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21.05.2022 20:19 Ответить
Да орк сдох. А самка в бессмысленном ожидании 5 лямов подмахивает Армэну.
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21.05.2022 20:29 Ответить
Как символично и трагично …
С украинской фамилией Литвиненко - значит корни были украинские !
Вот что делает кацапска-нацистская пропаганда с поколениями ❗️людей которые переселились в паРашу .
Деградация и полная регрессия налицо !
Они все походу как бы пытаются доказать , свою ненависть ко всему украинскому и одновременно с этим у них такая злобная до трясучки зависть к нашей стране , что все это выливается вот в такие нечеловеческие зверства .
Они в кацапстане как во время войны полицаи при фашистах - второсортные , пытающиеся доказать свою нужность …
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21.05.2022 20:51 Ответить
Валить все кодло...
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21.05.2022 20:53 Ответить
Ребенка жаль - у него папа тварь!
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21.05.2022 20:59 Ответить
Ні. Шкода тільки кота. Він у заручниках у цьому кацапському кодлі. Подивіться на його промовисті очі, які кричать просто:"Заберіть мене від цих кацапских мутантів!"
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21.05.2022 21:37 Ответить
Виявляється, наш світ дуже тісний. Але цьому уроду місце на лаві підсудних точно буде, якщо доживе до кінця війни чи до полону. Так от додам про нього пару фактів, отриманих з "перших рук". У Липівці він разом зі своїми підлеглими вигнав з дому жінку, її сина і племінника, наказавши забиратися геть за пів години ще в перший день окупації. Ці троє разом із сусідами ледве винесли ноги з села на машині, бо машину за ними орки розстріляли. Сусіди, що в селі залишились, розповідали як цей вася влаштував свій штаб у будинку звідки вигнав людей. У погріб орки розрізали навпіл і занесли всі ліжка з дому ( бо через двері не проходили) і влаштували там "казіно". В будинку все перевернули і понівечили. Зокрема, навмисно прострелили монітор комп'ютера і роздерли системний блок, пробили дірки у вікнах, зжерли всі соління, забили півтора десятки курей і замінували город коли тікали. Досі там не все розмінували, а явно видно, що в землі щось зарито. На щастя, не зжерли хазяйського пса і двох котів, що залишалися весь цей час у дворі.
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21.05.2022 22:20 Ответить
Ну вот какой-то дурной способ зарабатывать деньги он придумал: пойти в ВС РФ и выполнять убийства.

Ну это же невыгодно: и душу дьяволу отдал, и потомки в РФ его будут презирать, и убьют же его на фронте.

Какая выгода у него? С дьяволом путлером НЕвыгодно сотрудничать.
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21.05.2022 23:18 Ответить
Таке враження, що підарас!!! До чого ж противна морда!! Надіюся, що вже здох!!!
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21.05.2022 23:27 Ответить
Єто правильно, что фотки семьи выложили. Девочка сдохнет первой. А те ублюдки, которые гавкают типа"Ана жы нивнаватая", могут идти *****! Подохнуть должна вся семья этого выродка, чтобы род его не продолжался!
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22.05.2022 01:45 Ответить
Ну и иблище. Бедный кот.
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22.05.2022 02:26 Ответить
Не будем похожими на орков. Детей и кота не трогаем.
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22.05.2022 02:28 Ответить
Обличчя мерзотника та вбивці! Ні шпоринки для розуму. Нічим не переймається окрім свого рила та свинарника.
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23.05.2022 10:47 Ответить
У цієї мразі також є командири, які давали добро на розстріл Українців - значить потрібно і їх знищити, у всіх командирів є влада, яка дала добро на використання насилля за межами мокшандії - значить потребує знищення, ця влада поставлена народом мухосрандії, який підскакує та одобряє насилля, вбивстава, гвалтування - значить заслуговує на винищення...
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23.05.2022 11:33 Ответить
 
 