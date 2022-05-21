Идентифицирован командир роты 64-й бригады ВС РФ Литвиненко, приказавший стрелять в мирного жителя на Киевщине, - СМИ. ФОТО

20 мая прокуратура заочно сообщила о подозрении командиру роты 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Василию Литвиненко, отдававшему приказы стрелять в мирного жителя оккупированной Липовки на Киевщине и разрушать его имущество.

Журналисты "Схем" помогли идентифицировать военного преступника, а свидетели узнали его на фото, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

27 февраля 62-летний житель села Николай находился во дворе собственного дома. По данным правоохранителей, подчиненные Литвиненко по его приказу и в его присутствии выстрелили в безоружного мужчину. Из-за невозможности обратиться к медикам Николай через 2 дня умер. Впоследствии, по информации следствия и согласно показаниям жителей, находившиеся в подчинении Литвиненко военные РФ также выстрелили в дом из танка. Дом сгорел.

Что известно об оккупанте Литвиненко, который отдал такой приказ солдатам?





Уже во время полномасштабной войны России против Украины 19 марта ему исполнилось 30 лет. Если смотреть фото из его активной страницы в соцсети "Вконтакте", он производит впечатление семьянина – всюду с женой.

Фото Литвиненко в форме публикует его супруга Анастасия (в девичестве Барановская).

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Журналистам также удалось найти несколько его ранних фото с сослуживцами.

На звонок по номеру, зарегистрированному на Литвиненко, он не ответил.

Журналисту "Схем" удалось дозвониться жене Литвиненко. На вопрос, вернулся ли ее муж в Россию или находится в Украине, Анастасия ответила: "Он в Украине". О том, что украинские правоохранители подозревают Литвиненко в военном преступлении, женщине, по ее словам, неизвестно. "Я ничего не знаю. Я давно не связывалась с ним. Нет связи. До свидания", – сказала Анастасия Литвиненко и положила трубку.

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