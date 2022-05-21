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Прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу об авиакатастрофе MH17

боинг

Прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу об авиакатастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года, где можно найти фото, видео, разговоры и другие доказательства, представленные на судебном процессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Twitter заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Это расследование показательно, потому что происходило с ограниченным доступом к территории, а обвинение выстроено в том числе благодаря методам цифровой криминалистики", - отметил Мамедов.

Прокуратура #Нідерланди виклала у відкритий доступ матеріали справи по #MH17 @JITMH17:фото,відео, розмови.Це розслідування є показовим,бо відбувалося з обмеженим доступом до території,а обвинувачення збудоване у т.ч. завдяки методам цифрової криміналістикиhttps://t.co/iDwJ9uX2id

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) May 21, 2022

К своему посту представитель Офиса генпрокурора прикрепил ссылку на сайт, где изложены материалы по делу MH17. На сайте отмечается, что здесь можно ознакомиться с доказательствами, которые представлены в судебном процессе. Кроме того, представлена интерактивная карта, позволяющая увидеть, что происходило до, во время и после аварии малайзийского авиалайнера.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов - заместитель главы "разведывательной службы ДНР". Четвертый – украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 г. в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, подозреваемые по делу, не явились на заседание.

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Автор: 

авиакатастрофа (1719) Нидерланды (1570) прокуратура (5005) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+7
Це, принаймні, додаткові санкції. Їх мало не буває, якась з них може стати соломикою, що зламає спину верблюдові.
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21.05.2022 20:47
+5
"Открытый доступ". И какой из этого толк? Так и с Гаагой, к сожалению, будет. Только полный разгром говностана.
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21.05.2022 20:22
+4
а як щодо скіфського золота? Викладуть у відкритий доступ?
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21.05.2022 20:24
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"Открытый доступ". И какой из этого толк? Так и с Гаагой, к сожалению, будет. Только полный разгром говностана.
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21.05.2022 20:22 Ответить
Це, принаймні, додаткові санкції. Їх мало не буває, якась з них може стати соломикою, що зламає спину верблюдові.
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21.05.2022 20:47 Ответить
а як щодо скіфського золота? Викладуть у відкритий доступ?
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21.05.2022 20:24 Ответить
Там уже плата за зберігання мабудь більша, ніж вартість того золота. З України взяли золото, з рф - гроші на безкінечні судові процеси - подвійна вигода.
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21.05.2022 20:40 Ответить
Це майже вирок! дуже сміливо
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21.05.2022 20:28 Ответить
да , а як оперативно афігеть !! гіркін кожен день якісь відосіки , інтіврю дає , і манав він ваш міжнародний розшук ..
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21.05.2022 20:50 Ответить
Так коли роSSiю признають терористом? Чи нє?
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21.05.2022 21:22 Ответить
неначаси
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21.05.2022 22:09 Ответить
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21.05.2022 21:51 Ответить
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21.05.2022 21:53 Ответить
«про авіакатастрофу MH17»???? І де так написано ? Яка це авіакатастрофа ?

«було збито літак рейсу МН17» - Ось як написано ‼️‼️‼️

Змінить назву матеріалу , будь ласка
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21.05.2022 21:56 Ответить
отлично.
теперь 10 лет будем ждать приговора
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21.05.2022 22:10 Ответить
 
 