Прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу об авиакатастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года, где можно найти фото, видео, разговоры и другие доказательства, представленные на судебном процессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Twitter заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Это расследование показательно, потому что происходило с ограниченным доступом к территории, а обвинение выстроено в том числе благодаря методам цифровой криминалистики", - отметил Мамедов.

Прокуратура #Нідерланди виклала у відкритий доступ матеріали справи по #MH17 @JITMH17:фото,відео, розмови.Це розслідування є показовим,бо відбувалося з обмеженим доступом до території,а обвинувачення збудоване у т.ч. завдяки методам цифрової криміналістикиhttps://t.co/iDwJ9uX2id — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) May 21, 2022

К своему посту представитель Офиса генпрокурора прикрепил ссылку на сайт, где изложены материалы по делу MH17. На сайте отмечается, что здесь можно ознакомиться с доказательствами, которые представлены в судебном процессе. Кроме того, представлена интерактивная карта, позволяющая увидеть, что происходило до, во время и после аварии малайзийского авиалайнера.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов - заместитель главы "разведывательной службы ДНР". Четвертый – украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 г. в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, подозреваемые по делу, не явились на заседание.

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