На Киевщине на противотанковой мине подорвался трактор, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киевской области в поле возле Липовки на противотанковой мине подорвался трактор.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Бучанском районе тракторист выехал проводить сельхозработы и наткнулся на взрывоопасное устройство, которое оставили оккупанты. Технику серьезно повредило, самого тракториста с политравмами госпитализировали", - говорится в сообщении.





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Возле места взрыва спасатели обнаружили еще 9 установленных агрессорами мин.