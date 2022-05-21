На Киевщине на противотанковой мине подорвался трактор, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Киевской области в поле возле Липовки на противотанковой мине подорвался трактор.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Бучанском районе тракторист выехал проводить сельхозработы и наткнулся на взрывоопасное устройство, которое оставили оккупанты. Технику серьезно повредило, самого тракториста с политравмами госпитализировали", - говорится в сообщении.
Возле места взрыва спасатели обнаружили еще 9 установленных агрессорами мин.
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