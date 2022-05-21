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Новости Война
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На Киевщине на противотанковой мине подорвался трактор, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киевской области в поле возле Липовки на противотанковой мине подорвался трактор.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

На Киевщине на противотанковой мине подорвался трактор, - Нацполиция 01

"Сегодня в Бучанском районе тракторист выехал проводить сельхозработы и наткнулся на взрывоопасное устройство, которое оставили оккупанты. Технику серьезно повредило, самого тракториста с политравмами госпитализировали", - говорится в сообщении.

На Киевщине на противотанковой мине подорвался трактор, - Нацполиция 02
На Киевщине на противотанковой мине подорвался трактор, - Нацполиция 03

Смотрите также: Двое мужчин подорвались на противопехотной мине рашистов в Киевской области, - полиция. ФОТО

Возле места взрыва спасатели обнаружили еще 9 установленных агрессорами мин.

На Киевщине на противотанковой мине подорвался трактор, - Нацполиция 04

Автор: 

взрыв (6727) Киевская область (4117) минирование (1445) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+19
ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны рф Юнус-Бека Евкурова Детали: в Украине погиб племянник заместителя министра обороны рф, сообщают ингушские СМИ. Капитан Адам Хамхоев, который был командиром десантно-штурмовой роты, погиб в ночь с 20 на 21 мая.
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21.05.2022 20:43
+15
Мдя. Сейчас трактористам нужно давать УБД. А лучше садить на допотопные тракторы пленных пускай работают первые два года.
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21.05.2022 20:44
+9
Боже, як шкода бідного тракториста. Добре, що живий, може, залатають та й виживе. де та собака Патрон і інші собаки?? де полонені? пускайте їх вперед... пишуть, що кілька років ще будуть люди підриватися(((( рашистів туди!
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21.05.2022 20:49
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ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны рф Юнус-Бека Евкурова Детали: в Украине погиб племянник заместителя министра обороны рф, сообщают ингушские СМИ. Капитан Адам Хамхоев, который был командиром десантно-штурмовой роты, погиб в ночь с 20 на 21 мая.
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21.05.2022 20:43 Ответить
Еще один рузкий Ослонбек приехал нам проповедывать рузкиймир?
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21.05.2022 20:48 Ответить
Не "пагіб", а здох.
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21.05.2022 21:25 Ответить
англічани мають машину для розміновування саме поля. то такий як тарктор, спереду у нього винесений далеко вперід барабан і крутиться, на тому барабані довгі такі як цепкі крутяться разом з барабаном і луплять по землі, міні детонують, кабіна оператора звісно ж захищена, а показували то чудо здається в "Топ Гір", троіца проти професіоналів, хто скорше зруйнує будинок .
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21.05.2022 20:43 Ответить
На любой танкли БАТ и цепляется спереди специальный барабан с шипами и пускают на мины
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21.05.2022 21:08 Ответить
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21.05.2022 21:19 Ответить
Так це добре, але поле вже цього року буде без урожаю...
От і ризикують хлопці, щоб виростити...
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21.05.2022 21:27 Ответить
Мдя. Сейчас трактористам нужно давать УБД. А лучше садить на допотопные тракторы пленных пускай работают первые два года.
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21.05.2022 20:44 Ответить
а агрономам ?
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21.05.2022 22:14 Ответить
ну после трактора можна пускать..
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21.05.2022 22:20 Ответить
пиндюлей бы лучьше давать "фермерам" и орден сутулого, что относятся к работникам как к скотам...Эта же какая жаба душит должна, что бы не заплатить за разведку и работу по разминированию угодий,**** ну полно же еще БМР-1 по всей Украине.
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21.05.2022 22:33 Ответить
Боже, як шкода бідного тракториста. Добре, що живий, може, залатають та й виживе. де та собака Патрон і інші собаки?? де полонені? пускайте їх вперед... пишуть, що кілька років ще будуть люди підриватися(((( рашистів туди!
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21.05.2022 20:49 Ответить
Не може бути! Це фейк! На днях зелені ж заявили що Київщина повністю розмінована!
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21.05.2022 21:06 Ответить
Не будьте наївними, перевіряють лише по зверненню до МЧС. Поля навіть не уявляю як можна швидко просвітити. Хіба шо бальйон саперів у ширенгу з обладнанням.
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21.05.2022 21:25 Ответить
полностью, это лет через 10
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21.05.2022 21:26 Ответить
пусть кацапы оплачивают разминирование - с будущих продаж ихних энергоносителей
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21.05.2022 22:22 Ответить
кацапів на поля на розмінування в допотопні трактори..чи тримаєте ту шваль і годуєте.поїте.
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21.05.2022 23:48 Ответить
 
 