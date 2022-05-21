На Восточном направлении уничтожены 28 оккупантов, 1 БМП, 1 артсистема, 1 миномет, - ОТГ "Схід"
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке оперативно-тактической группировки "Схід".
В сообщении отмечается: "Сегодня, 21 мая, наши воины уничтожили: личного состава – 28, БМП – 1, артиллерийских систем – 1, минометов – 1, АТТ – 1".
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