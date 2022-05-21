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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении уничтожены 28 оккупантов, 1 БМП, 1 артсистема, 1 миномет, - ОТГ "Схід"

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке оперативно-тактической группировки "Схід".

В сообщении отмечается: "Сегодня, 21 мая, наши воины уничтожили: личного состава – 28, БМП – 1, артиллерийских систем – 1, минометов – 1, АТТ – 1".

Читайте также: На Восточном направлении 19 мая уничтожены до 40 оккупантов, 2 танка, 2 БТР, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техника (1732) ВСУ (6547)


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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.05.2022 21:08 Ответить
Кожен окупант знайде свою погибель на Українській Землі!
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21.05.2022 21:16 Ответить
Нашим Воїнам подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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21.05.2022 21:31 Ответить
 
 