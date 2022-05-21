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Новости Война
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С начала суток на Донбассе отбиты 9 атак врага, уничтожена 21 единица техники оккупанта и 1 беспилотник типа "Орлан-10", - пресс-центр ОС

війна

По состоянию на 21:00, 21 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 9 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои с оккупантом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Отмечается, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 30 гражданских объектов из них: 13 жилых дома, 4 завода, научно-производственное учреждение, институт иностранных языков, железнодорожную станцию, музыкальную школу, две пожарно-спасательные части, участок газопровода, высоковольтную линию электросетей, кладбище и ряд хозяйственных и складских помещений. В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 7 получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.

Смотрите: За сутки враг совершил 111 обстрелов зданий на Донбассе, - МВД. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков; 4 артиллерийские системы; 10 единиц боевой бронированной техники; 2 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Ти з поля бою волаєш? Чи сидиш на унітазі?
Ти уявляєш, ШО бійці сьогодні витримали на тих напрямках?
Не Зельонський, а наші ВОЯКИ.
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21.05.2022 21:42
+7
Писати про можливе оточення северодонецька - "не на часі"!
Писати оди Зеленському - "на часі" нє?
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21.05.2022 22:00
+6
Про можливе оточення в тому районі відомо всім вже понад місяць. Критично ситуація там не змінилася, хоча і стала більш загрозливою. Велике значення має те, чи планується підвезення додаткових батарей м777 для розбивання флангів противника.
Думаю, ця інформація є тільки в Генштабі. Не думайте, що ви тут і інтернеті всі самі обізнані і самі розумні. Довіряємо Залужному і віримо в ЗСУ!
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21.05.2022 22:49
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Завдання Президента Зеленського Виконано!
Захистив Маріуполь - захистить і Северодонецьк!
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21.05.2022 21:34 Ответить
Ти з поля бою волаєш? Чи сидиш на унітазі?
Ти уявляєш, ШО бійці сьогодні витримали на тих напрямках?
Не Зельонський, а наші ВОЯКИ.
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21.05.2022 21:42 Ответить
Терміново! Знайдено джерело "неначасі"! ЗЄбот подоляка !
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21.05.2022 21:56 Ответить
Писати про можливе оточення северодонецька - "не на часі"!
Писати оди Зеленському - "на часі" нє?
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21.05.2022 22:00 Ответить
І ти спеціально сьогодні зареєструвався, щоб нам це написати?
Який би не був Зеленський, на даний час він законно обраний Президент України, верховний головнокомандувач Збройних Сил України.
Найменше, що потрібно Україні - це обурення на президента і намагання розхитати ситуацію. Цим ми просто працюємо на ворога. І ти Бот, прекрасно це розумієш.
Після нашої перемоги, кожен має відповісти за свої дії під час війни. І саме так і буде!
А зараз ми повинні об'єднатись і підтримати нашого президента, який би він не був.
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21.05.2022 22:30 Ответить
То есть даже если видно явное предательство интересов Украины ,все равно нужно поддерживать - який би він не був. Ты на оплате у зелёной жОПы ?
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21.05.2022 22:37 Ответить
І що ти можеш змінити? Він президент і ніхто його змінювати не буде. Тому твої емоції просто пшик. До того ж, він змінився. Безслідно нічого не проходить. Якщо людина щось перепустила через себе - воно точно десь зачепилося.
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21.05.2022 22:52 Ответить
Про можливе оточення в тому районі відомо всім вже понад місяць. Критично ситуація там не змінилася, хоча і стала більш загрозливою. Велике значення має те, чи планується підвезення додаткових батарей м777 для розбивання флангів противника.
Думаю, ця інформація є тільки в Генштабі. Не думайте, що ви тут і інтернеті всі самі обізнані і самі розумні. Довіряємо Залужному і віримо в ЗСУ!
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21.05.2022 22:49 Ответить
Пока агломерация еще удерживается,но орки напирают с Попасной ,я так понял их добавили с мариуполя
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21.05.2022 22:22 Ответить
Санкции - это война.
Арест резервов ЦБ - это война.
Высылка российских дипломатов - это война.
Антироссийские демонстрации в мире - это война.
А нападение на Украину и убийство там десятков тысяч мирных людей - это не война.
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21.05.2022 21:36 Ответить
А хто каже що в Україні війни немає? тільки колаборанти, зрадники та дурні.
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21.05.2022 23:55 Ответить
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21.05.2022 21:50 Ответить
 
 