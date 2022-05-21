Киевлян при посещении парков просят не подходить к фортификационным сооружениям и их остаткам, - КГГА

Вследствие боевых действий во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводились минирования местности как украинскими военными, так и противником. Также в результате применения авиации и артиллерии противника остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

В сообщении отмечается: "Самыми загрязненными оказались окрестности города, где были боевые столкновения – в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства, автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода".

Совершено 30 выездов для выполнения работ по обследованию зданий, сооружений и территорий на наличие взрывоопасных предметов в Пущу-Водицу, Святошинский район, Деснянский район. Выявлено 25 остатков взрывоопасных предметов.

В настоящее время взвод пиротехнических работ продолжает работать в Пуще-Водице.

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Напомним, что в Киеве действует запрет посещать и въезжать на территорию лесохозяйств столицы транспортными средствами, за исключением тех, которые используются для лесохозяйственной цели.

Также продолжаются работы по уборке от взрывоопасных предметов некоторых зеленых зон столицы. Поэтому жителей столицы просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в следующих парках и скверах:

– Дарницкий район: сквер Привокзальный, сквер Григоренко 36-38;

– Днепровский район: парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей), парк Попудренко;

– Деснянский район: парк Киото (западная часть), парк Деснянский (южная часть), парк им. Шухевича (западная часть), парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть), парк Муромец (южная часть);

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– Оболонский район: сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть), сквер А. Архипенко, 5 (восточная часть), сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть), сквер на Минской площади (западная часть);

– Подольский район: сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской), сквер на просп. Правды, 70-76, парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко);

- Шевченковский район: сквер "Мюнхенский", парк "Нивки" (западная часть, метро "Берестейская"), Воздухофлотский путепровод, сквер на Подольском спуске, парк на склонах Смородинского спуска, парк Бабий Яр, парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко), сквер Довнар-Запольского, улица Гаврилишина (распределитель), проспект Победы, 78;

- Соломенский район: парк Защитников Украины;

– Святошинский район: парк Юность (со стороны ул. Покотила), парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы), бульвар Академика Вернадского (западная часть), сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы);

– Голосеевский район: лесопарк по ул. Кайсерово".

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