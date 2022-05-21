Среди лиц, которым Россия запретила въезд, есть три покойных сенатора США.
В списке из 963 американцев, которым Россия запретила въезд, есть также и три бывших сенатора США, которые уже умерли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
В списке из 963 американцев, которым Россия запретила въезд, есть и бывшие сенаторы США - сенаторы от Республиканской партии Джон Маккейн и Оррин Гэтч, а также сенатор от Демократической партии Гарри Рид. Сенатор Маккейн умер в 2018 году, сенатор Рид умер в декабре прошлого года, а сенатор Гэтч – в мае этого года.
А издание Эспрессо сообщает, что отметка "умер/ла" стоит в списке напротив пяти человек. Так, въезд запрещен также экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывший первой заместительнице директора ЦРУ Мелисси Дриско, экссудии Стивену О'Нилу, бывшему военнослужащему США Джереми Сивитсу.
Как сообщалось, сегодня в России был опубликован список американских граждан, которым запрещен въезд в РФ на постоянной основе. Официальной причиной указано "разжигание русофобии".
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Та я настолько лох, что на конкурсе лохов занял бы второе место!
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Чому "загинув"? Маккейн помер своєю смертю, від хвороби, - пухлини мозку.
А вообще то при написании учебников по психиатрии рашка является неисчерпаемым источником примеров психических отклонений.
... наступают на грабли, потому что грабли для россии нигде не заканчиваются.
Путіна точно будуть ненавидіти наступні покоління росіян. Усі, без винятку, і шовіністи, і умовні ліберали.
Шовіністи зненавидять його за руйнування міфу про велич росії. Вони пам'ятатимуть путіну, що той вкрав в них ілюзію. Вона компенсувала їм жалюгідну реальність. Тепер вони не лише житимуть в лайні, але й нарешті почуватимуть і визнаватимуть себе лайном.
"Ліберали" не пробачать путіну, що той зруйнув чудову можливість, коли росія могла залишатися імперією в позірній ліберальній оболонці. Усі вони могли бути імперцями, користати з цього, але називати себе лібералами. Тепер це неможливо. Вони втратять імперію і не матимуть ресурсів для західного стилю життя. Будучи нібито російськими лібералами, вони прагнули не так свободи, як західного рівня життя у своїй імперії. Саме тому так часто російський "ліберал" був великодержавником. Це абсолютно органічний стан для них. Тепер цьому прийшов кінець.
Путін зруйнував будь-яку росію у майбутньому. Ні, це буде не нове "смутноє врємя". Це буде кінець росії. Впешті-решт їм усім заслужено доведеться заплатити за все. Рано чи пізно природа руйнує протипрордну сутність і форму. Україна відновлює світову справедливість. https://gazeta.ua/blog/57130/putina-nenaviditimut-nastupni-pokolinnya-rosiyan-ce-kinec-rf
R.I.P. ...(покойтесь с миром!)
А Говоров дійсно не був і не міг бути членом партії, бо в 1919 році півроку був офіцером артилеристом у Колчака. Але його якось оминув 37.