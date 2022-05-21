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Среди лиц, которым Россия запретила въезд, есть три покойных сенатора США.

диаспора,библиотека,маккейн

В списке из 963 американцев, которым Россия запретила въезд, есть также и три бывших сенатора США, которые уже умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

В списке из 963 американцев, которым Россия запретила въезд, есть и бывшие сенаторы США - сенаторы от Республиканской партии Джон Маккейн и Оррин Гэтч, а также сенатор от Демократической партии Гарри Рид. Сенатор Маккейн умер в 2018 году, сенатор Рид умер в декабре прошлого года, а сенатор Гэтч – в мае этого года.

А издание Эспрессо сообщает, что отметка "умер/ла" стоит в списке напротив пяти человек. Так, въезд запрещен также экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывший первой заместительнице директора ЦРУ Мелисси Дриско, экссудии Стивену О'Нилу, бывшему военнослужащему США Джереми Сивитсу.

Как сообщалось, сегодня в России был опубликован список американских граждан, которым запрещен въезд в РФ на постоянной основе. Официальной причиной указано "разжигание русофобии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия запретила въезд Байдену, Блинкену и более 950 гражданам США

запрет (1705) россия (95381) США (26439)


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Топ комментарии
+42
"Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті вороги боялися тебе ще кілька поколінь"
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21.05.2022 22:22
+23
Памяти Маккейна, старина был бы польщён. Зная его, он бы сейчас рвал и метал за нас. Покойся с миром, мужик!
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21.05.2022 22:44
+18
На дикой русне хорошо изучать эффект Даннинга-Крюгера. Эти дебилы на Олимпиаде для дебилов заняли бы последнее место...бо дебилы!
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21.05.2022 22:25
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"Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті вороги боялися тебе ще кілька поколінь"
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21.05.2022 22:22 Ответить
Как Степан Бандера и наш лучший друг Маккейн ‼️Как жаль , что его нет с нами и ,что не он был президентом ,а жалкий трус Обама
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22.05.2022 00:18 Ответить
У Обами был комплекс неполноценности , потому он и трус. ( а может он просто не любил европейскую расу)
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22.05.2022 04:34 Ответить
Первый пошёл. Следующий выступающий - Шольц. Тема доклада: Калининградская область. Приготовиться Зеленскому: Кубань. Оттащите китайского представителя. Он что, ****, очередь не видит?
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22.05.2022 04:18 Ответить
Це тіпа щоб вони на концерт кабзона не змогли потрапити...
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21.05.2022 22:24 Ответить
пу и тут всех обыграл).
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21.05.2022 22:24 Ответить
Бідні кладовища
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21.05.2022 22:25 Ответить
На дикой русне хорошо изучать эффект Даннинга-Крюгера. Эти дебилы на Олимпиаде для дебилов заняли бы последнее место...бо дебилы!
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21.05.2022 22:25 Ответить
Это как прикол:

Та я настолько лох, что на конкурсе лохов занял бы второе место!
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22.05.2022 03:09 Ответить
Подскажите,что насчёт Дж.Ф.Кеннеди?Ему в Барнаул можно?
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21.05.2022 22:32 Ответить
И Линкольну тоже нельзя.
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21.05.2022 22:57 Ответить
Сенатор Маккейн загинув у 2018 році Джерело:
*******
Чому "загинув"? Маккейн помер своєю смертю, від хвороби, - пухлини мозку.
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21.05.2022 22:32 Ответить
Русофобия и на том свете в почёте !!!
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21.05.2022 22:34 Ответить
Це Жирик з Кобзоном перелік складали
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21.05.2022 22:34 Ответить
Покойные очень расстроились, что теперь не смогут попасть в вяликую!
А вообще то при написании учебников по психиатрии рашка является неисчерпаемым источником примеров психических отклонений.
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21.05.2022 22:38 Ответить
И не только , путлер - педофил -извращенец ,такие же ,дикие СЕКСУАЛЬНЫЕ зверства вытворяет его ОРДА , НАД ДЕТЬМИ И ПОЖИЛЫМИ ! Рашисты -моральные выродки -нелюди , крепостные ******** недосцаря
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22.05.2022 00:26 Ответить
Пусть Америка организует для росиян, проживающих в Штатах - резервации, подобно тем , как для японцев в 1942году.
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21.05.2022 22:39 Ответить
Элси Гастингс это чёрный мужик, конгрессмен от Бровард каунти, который действительно умер в апреле 2021 года, лысый чёрный мужик, хотя может до этого он и был лысой чёрной бабой из Флориды
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21.05.2022 22:42 Ответить
Кеннеди, Никсон и Вашингтон?
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21.05.2022 22:43 Ответить
Памяти Маккейна, старина был бы польщён. Зная его, он бы сейчас рвал и метал за нас. Покойся с миром, мужик!
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21.05.2022 22:44 Ответить
Правильно кажуть мудрі люди, що всьому на цьому світі є межі, кордонів немає тільки в російській тупості. Вона безмежна.
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21.05.2022 22:54 Ответить
І саме тому вони наступають на весь світ. Вони не розуміють, що замість того усього лише на...

... наступают на грабли, потому что грабли для россии нигде не заканчиваются.
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21.05.2022 23:38 Ответить
...так само як і великодержавницька пиха

Путіна точно будуть ненавидіти наступні покоління росіян. Усі, без винятку, і шовіністи, і умовні ліберали.

Шовіністи зненавидять його за руйнування міфу про велич росії. Вони пам'ятатимуть путіну, що той вкрав в них ілюзію. Вона компенсувала їм жалюгідну реальність. Тепер вони не лише житимуть в лайні, але й нарешті почуватимуть і визнаватимуть себе лайном.

"Ліберали" не пробачать путіну, що той зруйнув чудову можливість, коли росія могла залишатися імперією в позірній ліберальній оболонці. Усі вони могли бути імперцями, користати з цього, але називати себе лібералами. Тепер це неможливо. Вони втратять імперію і не матимуть ресурсів для західного стилю життя. Будучи нібито російськими лібералами, вони прагнули не так свободи, як західного рівня життя у своїй імперії. Саме тому так часто російський "ліберал" був великодержавником. Це абсолютно органічний стан для них. Тепер цьому прийшов кінець.

Путін зруйнував будь-яку росію у майбутньому. Ні, це буде не нове "смутноє врємя". Це буде кінець росії. Впешті-решт їм усім заслужено доведеться заплатити за все. Рано чи пізно природа руйнує протипрордну сутність і форму. Україна відновлює світову справедливість. https://gazeta.ua/blog/57130/putina-nenaviditimut-nastupni-pokolinnya-rosiyan-ce-kinec-rf
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21.05.2022 23:46 Ответить
Але ніколи росіяни не зізнаються у своїх помилках. Хто завгодно для них буде винний, але вони самі - ніколи.
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22.05.2022 00:16 Ответить
🤣🤣🤣
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22.05.2022 04:36 Ответить
Да хай РОСІЯНЕ усі здохнуть - таке горе наробили в 40 млн Україні.
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22.05.2022 04:38 Ответить
о, Джон Маккейн, как же нам не хватало Вас все эти 4 года...
R.I.P. ...(покойтесь с миром!)
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21.05.2022 22:58 Ответить
Присоединяюсь. Макейн действительно был другом Украины.
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21.05.2022 23:19 Ответить
Треба вулиці назвати в честь Маккейна і Джонсона і Байдена
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22.05.2022 04:39 Ответить
Та вони там не висихають! Якщо хтось думає що пьють тільки простолюдини то це не так. Чого вартує та ************ Захарова яка пьяна, курва, кожен раз коли виступає зі своїми "брифінгами", здається з телевізора перегар несе! А подивіться на цього начштаба Герасимова - цей не тільки бухає а ще 100% ще й щось нюхає. Так зване лице, якщо це можно назвати цим словом, не бачило тверезості мабуть декілька років. І після цього хтось сподівається на якусь компетентнисть так званої еліти, рашистів марна справа. Одним словом - ДЕБІЛИ!
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21.05.2022 23:44 Ответить
Вот настоящий цирк, нахрен вообще сдалась проклятая всем миром россия американцам? Ну точно дурдом, какого хрена им там делать???
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21.05.2022 23:55 Ответить
Когда увидел этот заголовок- то же самое в голове. Сплю и вижу,как тот же Байден, в эту жопу с названием рассея решил приехать)
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22.05.2022 04:37 Ответить
А Степану Андрійовичу не заборонили...
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22.05.2022 00:08 Ответить
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22.05.2022 00:39 Ответить
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22.05.2022 06:28 Ответить
Макейн нам зараз би дуже б допоміг. Шкода.
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22.05.2022 01:16 Ответить
.... а проверять документы у приезжающих, дабы не пустить данных сенаторов, будут наверно Кобзон, Захарченко и прочие, проверенные и отфармалиненные товарищи
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22.05.2022 01:38 Ответить
Скрепы забыли добавить Христофора Колумба и Чарли Чаплина, который своими антифашистскими фильмами нагло разжигает русофобию
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22.05.2022 02:08 Ответить
Історія схожа на анекдот, але таки була. На останньому зїзді КПРС Сталін вирішив закінчити військову реформу. Відповідальним вирішив зробити маршала Говорова. Для значимості фігури вирішив зробити його членом ЦК. Всі проголосували. ввечері зібрались всі члени, Говорова не було. Сталін спитав чому. маленков почервонівши відповів, що Говоров навіть не член КПРС. На другий день у Правді була коротка замітка, що по недогляду машиністки трапилась помилка, і Говорова включили в члени ЦК. Всі переживали, кого Сталін визначить машиністкою.
А Говоров дійсно не був і не міг бути членом партії, бо в 1919 році півроку був офіцером артилеристом у Колчака. Але його якось оминув 37.
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22.05.2022 03:20 Ответить
Видимо, кому-то ночью являлись
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22.05.2022 08:46 Ответить
 
 