Среди лиц, которым Россия запретила въезд, есть три покойных сенатора США.

В списке из 963 американцев, которым Россия запретила въезд, есть также и три бывших сенатора США, которые уже умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

В списке из 963 американцев, которым Россия запретила въезд, есть и бывшие сенаторы США - сенаторы от Республиканской партии Джон Маккейн и Оррин Гэтч, а также сенатор от Демократической партии Гарри Рид. Сенатор Маккейн умер в 2018 году, сенатор Рид умер в декабре прошлого года, а сенатор Гэтч – в мае этого года.

А издание Эспрессо сообщает, что отметка "умер/ла" стоит в списке напротив пяти человек. Так, въезд запрещен также экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывший первой заместительнице директора ЦРУ Мелисси Дриско, экссудии Стивену О'Нилу, бывшему военнослужащему США Джереми Сивитсу.

Как сообщалось, сегодня в России был опубликован список американских граждан, которым запрещен въезд в РФ на постоянной основе. Официальной причиной указано "разжигание русофобии".

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