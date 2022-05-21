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Новости Агрессия России против Украины Война
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Рим и дальше будет поддерживать украинцев в их защите своей страны и европейской демократии, - в ОП провели встречу делегацией парламента Италии

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с главой депутатской группы межпарламентских связей с Украиной в парламенте Италии Уго Каппеллаччи и членом комиссии по иностранным делам Маттео Перего ди Кремнаго, в ходе которой обсудили недавние евроинтеграционные шаги Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

"Украина оперативно выполнила свою часть работы по получению статуса кандидата на вступление в ЕС, теперь мяч находится в поле Евросоюза", – сказал Жовква.

Участники встречи согласились, что единогласная позиция государств-членов ЕС по предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года стала бы важным символическим и политическим шагом в признании европейских перспектив украинского народа.

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Жовква поблагодарил руководство Итальянской Республики, парламентариев и весь итальянский народ за четкую и однозначную поддержку Украины после начала вооруженной агрессии России, которая была подкреплена не только политическими заявлениями, но и конкретными действиями, в частности значительными объемами оказанной помощи.

"Высоко ценим заботу и поддержку, которые Италия обеспечила украинским гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения агрессора", - добавил он.

Уго Каппеллаччи подтвердил, что Италия и дальше будет поддерживать украинцев в их защите своей страны и европейской демократии в целом. Значительное впечатление на парламентскую делегацию произвели ужасные последствия войны в городе Буча, который парламентарии посетили во время визита.

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Жовква проинформировал собеседников об инициативе Президента Зеленского о патронате над пострадавшими украинскими городами и регионами. В этой связи было отмечено, что правительство Италии предметно рассматривает возможность приобщения к восстановлению Украины.

Заместитель руководителя Офиса Президента выразил ожидания по поводу четкой поддержки со стороны Италии шестого пакета санкций ЕС, прежде всего по нефтяному эмбарго и отключению всех российских банков от SWIFT.

Парламентарии проинформировали, что Италия продолжает активно искать и налаживать альтернативные пути поставок энергоносителей в страну для укрепления своей энергонезависимости.

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Рим и дальше будет поддерживать украинцев в их защите своей страны и европейской демократии, - в ОП провели встречу делегацией парламента Италии 01

Италия (1640) Евросоюз (17067) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+10
А Берлусконі - 3,14дарас!
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21.05.2022 22:38
+5
Один день кажуть одне, другий день кажуть інше. То йдіть на переговори з Путіним і здавайте свої території, які він встиг окупувати, наступного дня кажуть будемо вас підтримувати. Одна балаканина.
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21.05.2022 22:42
+3
А Коломойский - 6,28! *)
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21.05.2022 22:42
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А Берлусконі - 3,14дарас!
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21.05.2022 22:38 Ответить
А Коломойский - 6,28! *)
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21.05.2022 22:42 Ответить
No estáis sólos!!!
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21.05.2022 22:41 Ответить
Пусть своего кони успокоят, а то поедет к Кобзону и жирику, делегация муда@@в будет ещё та
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21.05.2022 22:41 Ответить
Один день кажуть одне, другий день кажуть інше. То йдіть на переговори з Путіним і здавайте свої території, які він встиг окупувати, наступного дня кажуть будемо вас підтримувати. Одна балаканина.
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21.05.2022 22:42 Ответить
Зеленский -- скользкая фигура. ...но представитель Народа Украины. Мутная тема, короче...
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21.05.2022 22:45 Ответить
Полiтика вона така. А взагалi, чула таку думку, що усi цi й вашим, й нашим роблять подiбнi заяви, щоб заспокоiти свiй електорат, бо життя в Эвропi стаэ гiрше та дорожче. А так виходить, що допомогaють вiйськовими засобами та санкцiями, проте, своiм можуть сказати: "Ми перемовини теж пропонували". I Вовки ситi, i вiвцi цiлi.
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21.05.2022 23:46 Ответить
на *** йдіть - нема Риму є ніяка італія
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21.05.2022 22:44 Ответить
А Адриано Челентано? *)
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21.05.2022 22:47 Ответить
возглавляе колонну ніяких
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21.05.2022 22:49 Ответить
Мабуть, не дуже розумно усiх за росiйським кораблем, враховуючи, що санкцii (та й спiльну допомогу)ЭС мають пpиймати разом, з "нiякою" Iталiэю у тому числi
.
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21.05.2022 23:52 Ответить
То нехай не пропонують плани на мирне урегулювання в ООН! А то така підтримка, як мотивація капітуляції не дуже потрібна
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21.05.2022 22:46 Ответить
Каждый хочет мира на своих личных условиях.
...но никому не понятно, каких условий хочет Зеленский?
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21.05.2022 22:50 Ответить
Приструните свои берлускони привередливые!
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21.05.2022 23:14 Ответить
Берлусконей на переправе не меняют. Хотя, если это переправа через Северский Донец...
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22.05.2022 00:10 Ответить
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22.05.2022 00:52 Ответить
 
 