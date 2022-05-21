Рим и дальше будет поддерживать украинцев в их защите своей страны и европейской демократии, - в ОП провели встречу делегацией парламента Италии

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с главой депутатской группы межпарламентских связей с Украиной в парламенте Италии Уго Каппеллаччи и членом комиссии по иностранным делам Маттео Перего ди Кремнаго, в ходе которой обсудили недавние евроинтеграционные шаги Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

"Украина оперативно выполнила свою часть работы по получению статуса кандидата на вступление в ЕС, теперь мяч находится в поле Евросоюза", – сказал Жовква.

Участники встречи согласились, что единогласная позиция государств-членов ЕС по предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года стала бы важным символическим и политическим шагом в признании европейских перспектив украинского народа.

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Жовква поблагодарил руководство Итальянской Республики, парламентариев и весь итальянский народ за четкую и однозначную поддержку Украины после начала вооруженной агрессии России, которая была подкреплена не только политическими заявлениями, но и конкретными действиями, в частности значительными объемами оказанной помощи.

"Высоко ценим заботу и поддержку, которые Италия обеспечила украинским гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения агрессора", - добавил он.

Уго Каппеллаччи подтвердил, что Италия и дальше будет поддерживать украинцев в их защите своей страны и европейской демократии в целом. Значительное впечатление на парламентскую делегацию произвели ужасные последствия войны в городе Буча, который парламентарии посетили во время визита.

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Жовква проинформировал собеседников об инициативе Президента Зеленского о патронате над пострадавшими украинскими городами и регионами. В этой связи было отмечено, что правительство Италии предметно рассматривает возможность приобщения к восстановлению Украины.

Заместитель руководителя Офиса Президента выразил ожидания по поводу четкой поддержки со стороны Италии шестого пакета санкций ЕС, прежде всего по нефтяному эмбарго и отключению всех российских банков от SWIFT.

Парламентарии проинформировали, что Италия продолжает активно искать и налаживать альтернативные пути поставок энергоносителей в страну для укрепления своей энергонезависимости.

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