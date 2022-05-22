21 мая уничтожены 3 крылатые ракеты "Калибр", выпущенные рашистами из акватории Черного моря, - Воздушные силы ВСУ

21 мая силами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены 3 крылатых ракеты и 1 беспилотник врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

"Рашисты в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных сил и еще одну подразделением Зенитных ракетных войск - на Винничине.

Кроме того, подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск на Восточном направлении сбит БПЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Также в очередной раз успешно отработала ударная авиация ВСУ. Уничтожены по меньшей мере 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

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