РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11537 посетителей онлайн
Новости Война
6 995 21

21 мая уничтожены 3 крылатые ракеты "Калибр", выпущенные рашистами из акватории Черного моря, - Воздушные силы ВСУ

ппо

21 мая силами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены 3 крылатых ракеты и 1 беспилотник врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

"Рашисты в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных сил и еще одну подразделением Зенитных ракетных войск - на Винничине.

Кроме того, подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск на Восточном направлении сбит БПЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Также в очередной раз успешно отработала ударная авиация ВСУ. Уничтожены по меньшей мере 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

Смотрите также: От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Автор: 

крылатые ракеты (878) ПВО (2713) Воздушные силы (2259)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Все чаще появляются новости про работу авиации ВСУ. Видимо, самолетиков и подвеса к ним становится все больше.
показать весь комментарий
21.05.2022 23:41
+18
Я бачу що наші приловчилися збивати їх ракети літаками. А це є зер гут. Розповідав мені день тому один знайомий що бачив картину, коли летіла ракета а за нею гналися два винищувачі. Значить це вже технологія.
показать весь комментарий
21.05.2022 23:57
+7
когда уже будут новости про что-то разбомбленное в Курске ?
показать весь комментарий
21.05.2022 23:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все чаще появляются новости про работу авиации ВСУ. Видимо, самолетиков и подвеса к ним становится все больше.
показать весь комментарий
21.05.2022 23:41 Ответить
зараз їх ночами не так відімо, як слишимо
показать весь комментарий
21.05.2022 23:49 Ответить
Супер! най русскіє зуби на поличку покладуть.
показать весь комментарий
21.05.2022 23:43 Ответить
когда уже будут новости про что-то разбомбленное в Курске ?
показать весь комментарий
21.05.2022 23:44 Ответить
Молодцi хлопцi. Так тримати.
показать весь комментарий
21.05.2022 23:45 Ответить
нужно топить корыта,з якых стартують калибры...
показать весь комментарий
21.05.2022 23:47 Ответить
Джо нужна наша победа к выборам в США. Думаю в середине лета мы потопили флот кацапский
показать весь комментарий
21.05.2022 23:59 Ответить
Я бачу що наші приловчилися збивати їх ракети літаками. А це є зер гут. Розповідав мені день тому один знайомий що бачив картину, коли летіла ракета а за нею гналися два винищувачі. Значить це вже технологія.
показать весь комментарий
21.05.2022 23:57 Ответить
...да и ПРО начинает наблюдаться... Ахти! *)
показать весь комментарий
21.05.2022 23:58 Ответить
Я ніразу не чув про роботу С-125. А їхне тільки по повітряним цілям випробовували.
І по наземним, і надводним...
А комплексів С-125 було дофіга і тррішки.
Якось навіть контрабанду ракет перехопили.
С-200 зняли з бойового чергування якраз восени 2013 року...
показать весь комментарий
21.05.2022 23:58 Ответить
порезаны Яныком на металлолом и С-200 и С-125 .Хотя ракет к ним было около 10000 штук.
показать весь комментарий
22.05.2022 00:20 Ответить
Три збито а запущено було скільки? Може так як кілька днів тому. Збили одну, а запущено було 118.
показать весь комментарий
22.05.2022 00:06 Ответить
118 калибров? ты в своем уме?
показать весь комментарий
22.05.2022 00:13 Ответить
118 Калибров - у меня аж глаз задёргался
показать весь комментарий
22.05.2022 08:09 Ответить
Літаків точно стало більше, з польських ремкомплектів насклалали. Як за совка з "кузова первой комплектности" - став двигун, кпп , колеса і поіхав (полетів)
показать весь комментарий
22.05.2022 00:20 Ответить
 
 