В Запорожье прорвалась часть машин из автоколонны беженцев, заблокированная оккупантами под Васильевкой, - ОВА

В Запорожье прорвалась часть машин из колонны автомобилей, заблокированной военными РФ под Васильевкой.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Запорожской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе Васильевки после длительной блокировки россиянами проезда переселенцев, желающих покинуть временно оккупированные территории Запорожской области, наконец-то началось движение машин. За трое суток ожидания там собралось около тысячи автомобилей из разных населенных пунктов Запорожской области. Сейчас прорваться в Запорожье удалось только части машин", – говорится в сообщении.

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