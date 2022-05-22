В Запорожье прорвалась часть машин из автоколонны беженцев, заблокированная оккупантами под Васильевкой, - ОВА
В Запорожье прорвалась часть машин из колонны автомобилей, заблокированной военными РФ под Васильевкой.
Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Запорожской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В районе Васильевки после длительной блокировки россиянами проезда переселенцев, желающих покинуть временно оккупированные территории Запорожской области, наконец-то началось движение машин. За трое суток ожидания там собралось около тысячи автомобилей из разных населенных пунктов Запорожской области. Сейчас прорваться в Запорожье удалось только части машин", – говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий22.05.2022 00:38 Ответить Мне нравится 1
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