РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14770 посетителей онлайн
Новости
6 024 1

В Запорожье прорвалась часть машин из автоколонны беженцев, заблокированная оккупантами под Васильевкой, - ОВА

евакуація,василівка

В Запорожье прорвалась часть машин из колонны автомобилей, заблокированной военными РФ под Васильевкой.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Запорожской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе Васильевки после длительной блокировки россиянами проезда переселенцев, желающих покинуть временно оккупированные территории Запорожской области, наконец-то началось движение машин. За трое суток ожидания там собралось около тысячи автомобилей из разных населенных пунктов Запорожской области. Сейчас прорваться в Запорожье удалось только части машин", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты безжалостно бьют по святыням - в Донецкой области правоохранители эвакуировали монахов из скита Святогорской Лавры. ВИДЕО

беженцы (1638) эвакуация (2065) Запорожская область (3051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Впевнені, що в них не переодягнуті окупанти?
показать весь комментарий
22.05.2022 00:38 Ответить
 
 