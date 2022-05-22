Германия имеет лишние БМП Marder, но не хочет передавать их в Украину, - Bild
Министерство обороны Германии располагает более 60 боевыми машинами пехоты Marder, которые не планирует использовать и при этом не передает Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом со ссылкой на тайный документ Минобороны ФРГ сообщает немецкий таблоид Bild.
Согласно документу, бундесвер располагает "более 62 Marder конфигурации A3, которые больше не используются". Из них 32 при необходимости можно починить и использовать снова, еще 30 только использовать для запчастей.
Источник Bild отмечает, что для приведения доступных Marder в боевую готовность уйдет много времени — от девяти до двенадцати месяцев, но если привлечь немецкие оборонные предприятия, этот процесс ускорится.
Издание добавляет, что ранее официальные чиновники Германии отрицали наличие у них бронетранспортеров, о которых просила Украина. В частности, такой ответ Минобороны ФРГ предоставило изданию Focus, которое первым сообщило о Marder.
"Сами числа показывают, что не из-за технологий, а из-за политической нежелания мы не обещаем предоставить Украине Marder, по крайней мере на осень", — отмечает источник Bild.
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параша могутнішою не стане а з ринку європи піде потужна економіка
а після закінчення цього ********, потрібно виставити фашистам рахунок
за другу світову.....
вони оркам сплатили, євреям сплатили
про Україну, яка постраждала від них найбільше, забули.
а там можна ярдів 150-200 виставити нех...й делать
Сил нашим.
Австрійський військовий аналітик, спеціалізується на історії бойової авіаці
Тут лучше за пацанов Богу молиться, особенно сейчас, когда такой 3,14здорез на востоке творится
Зараз прийде черговий ватний льюбовнік Обдристовича і скаже, чому ти реєструвався 20 вересня 2014 року.
Як був він уй#бком, так і продовжує ним бути далі, навіть кураж спіймав на хвилі війни....покидьок.
Але ця аналітика не для залякування, а навпаки, для того, щоб зробити висновки, навіть оргвисновки для того, щоб перемогти рашистів.
Крім західної зброї нам потрібні і західні генерали, замість наших тупорилих совкових паркетних генералів у Генштабі.
Фронт прорваний, одна бригада б'ється а чотири бригади поруч стоять без діла!
Це не прояв дібілізма тупорилих генералів?
А взагали - кінчай срати на всю лєнту коментів своєю панікою. Бо чесно кажучі - заїбав.
Чого вони досягли, що зробили крім вилизування Зелі?
Результат їх діяльності всі знають.
Здали південь України за 3-4 дня, здали Маріуполь, здали в полон тисячи захисників Маріуполя... і зараз постійно тільки здача територій повільними темпами.
Все, докомандувалися, досить, не здатні вони стримати москалів.
А раз не справилися, то хай ідуть собі геть.
Треба молодих, рішучих, робити генералами, які мають якісь досягнення на фронті, та хай керують такі в Генштабі.
От тоді і буде перемога над рашистами.
-управления войсками нормального нет -каждое соединение по сути воююет само .
-маневренной обороны нет -есть попытки затыкания дыр в обороне мобилизантами из ТРО ,при том на статичных позициях и без соответствующего оружия,и поддержки артиллерией.
-вся надежда командования на артиллерию (пока в качестве мы превосходим,но не в количестве )
-единой вертикали командования нет
-ответственности за "маневры" и потери нет.
-инициативы нет
-снабжения нормального нет.
Еще непонятно одно-почему фактически нигде не используются мины.
просто евробл*ди
Завтра Германии скажет нам насрать на Украину и сразу конец войны.
Ежедневно новые страны будут вводить санкции Украине,признавать
Крым росийским и получать за это хорошие подарки от кацапов.
Колись на оцих землях : Запоріжжя, Донеччина - чимало німецьких колоністів було.
Зрозуміло, що половина були меноніти, яким не годилось брати зброю до рук, але ж їхніх нащадків теж треба захищати, хіба ні ? Чи всі вже повтікали ? Там під Волновахою і німецькі, і грецькі села були.
Хоч маєте уяву скільки міліардів долярів кремль влив у політичні круни Європи і ЄС коли Евросоюз вже був створений, скільки нафто грошей було вкладено у лобіювання інтересів кремля.
Європа звикла брати крощі кремля і сумління ії не гризе, ій дешевше відкупитись прийомом біженців, ніж бажати перемоги Україні
А у Тома Купера наши дела идут все хуже и мало логично. Хотя еще месяц назад он восхищался руководством и действиями ВСУ то сейчас, увы...возникло много непонятного.
ЗМІНЯТЬСЯ ПРАВИЛА ГРИ, СЩЕЗНУТЬ ПРИКОРМКИ ВІД МОСКВИ, ФІНАНСУВАННЯ
БАГАТЬОХ ПАРТІЙ І ФОНДІВ, ВСЕ ЦЕ ПІДЕ У НЕБУТТЯ, ГРОЩІ З НЕБА, НАФТО І
ГАЗОДОЛАРИ І НАРЕШТІ З ЯВИТСЯ НОВИЙ СИЛЬНИЙ І АМБІЦІЙНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ІГРОК - УКРАЇНА З ЯКИМ ТРЕБА БУДЕ РАХУВАТИСЯ
Воно ж наврочене навік.
А взагалі, за статистикою -
там саме популярне ім'я для
новонародженого - Махмед...
Нехай ідуть вони
з тим череп'ям - курці в хвуй.
Не залилишилось там Гансів,
Фріців чи Шульців.
Украина мае много земель не использованных,а передавать их Германии не собирается.