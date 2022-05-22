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Новости Агрессия России против Украины Война
14 802 78

Германия имеет лишние БМП Marder, но не хочет передавать их в Украину, - Bild

marder

Министерство обороны Германии располагает более 60 боевыми машинами пехоты Marder, которые не планирует использовать и при этом не передает Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом со ссылкой на тайный документ Минобороны ФРГ сообщает немецкий таблоид Bild.

Согласно документу, бундесвер располагает "более 62 Marder конфигурации A3, которые больше не используются". Из них 32 при необходимости можно починить и использовать снова, еще 30 только использовать для запчастей.

Источник Bild отмечает, что для приведения доступных Marder в боевую готовность уйдет много времени — от девяти до двенадцати месяцев, но если привлечь немецкие оборонные предприятия, этот процесс ускорится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создается впечатление, что Шольц тянет время с поставкой тяжелого вооружения Украине, потому что не хочет этого делать, - посол Мельник

Издание добавляет, что ранее официальные чиновники Германии отрицали наличие у них бронетранспортеров, о которых просила Украина. В частности, такой ответ Минобороны ФРГ предоставило изданию Focus, которое первым сообщило о Marder.

"Сами числа показывают, что не из-за технологий, а из-за политической нежелания мы не обещаем предоставить Украине Marder, по крайней мере на осень", — отмечает источник Bild.

Читайте: Экс-генсек НАТО раскритиковал Шольца за позицию по отношению к Украине

Германия (6930) БМП (397)


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Топ комментарии
+34
Німці гнуться під *****.. тягнуть як тільки можуть
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22.05.2022 00:30
+23
ні пішки ні верхи, ні гола ні одягнена, ні з подарунком, ні без подаруночка. Тьфу!
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22.05.2022 00:29
+20
Не бажають та й не бажають. Досить в них канючити. Є країни, які нас піддержують, з ними ведіть перемовини. Німеччина та Франція себе вже показали з 2014 року, тільки дурні це не розуміють.
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22.05.2022 00:33
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Правила форума Совет форумчан
всё вы врёти, ани тутати братушкам своим помагають
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22.05.2022 00:27 Ответить
Швабы вонючие -- вашим нашим вместе спляшем ГНИДЫ
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22.05.2022 04:13 Ответить
Вони союзники раші.
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22.05.2022 18:58 Ответить
ні пішки ні верхи, ні гола ні одягнена, ні з подарунком, ні без подаруночка. Тьфу!
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22.05.2022 00:29 Ответить
Так то воно так, але чи то не литовська казка?
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22.05.2022 00:41 Ответить
Німці гнуться під *****.. тягнуть як тільки можуть
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22.05.2022 00:30 Ответить
не немцы а их купленная верхушка - а то послушать зеленского дермака или аразамию так мы тоже гнемся под переговоры рашки
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22.05.2022 00:45 Ответить
німці роблять все щоб орки виграли.
параша могутнішою не стане а з ринку європи піде потужна економіка
а після закінчення цього ********, потрібно виставити фашистам рахунок
за другу світову.....
вони оркам сплатили, євреям сплатили
про Україну, яка постраждала від них найбільше, забули.
а там можна ярдів 150-200 виставити нех...й делать
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22.05.2022 07:22 Ответить
А можа президента Германии еще раз нах.й послать,поможет чи не?
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22.05.2022 08:44 Ответить
Тут не президента надо посылать, а канцлера, президент в ФРГ - фигура чисто представительская. А вот Шольц явно пытается работать на Рашку. Его тут чуть не прогнали на волне возмущения после Бучи, а сейчас он опять за старое взялся.
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22.05.2022 10:50 Ответить
Том Купер May 21, 2022 Ситуація довкола Попасної залишається найбільш кризовою: в цьому районі росіяни прорвали лінію фронту й армія рф уже на півдорозі до того, щоб відрізати угрупування українських сил у Лисичанську й Сєвєродонецьку. Найгірше, що спільні сили 76-ої дивізії російських ВДВ і механізованих частин 57-ої мотострілецької бригади та сепаратистів продовжують наступ на захід та південь від Попасної. Після взяття Трипілля [Донецька обл., Бахмутський р-н - перекл.] 19 травня, вони зв'язали боєм українські підрозділи, що втримували укріплену висоту біля Володимирівки, потім захопили це сило й рушили далі до Нової Кам'янки. Вчора вони захопили цей пункт і перебувають десь за 1-2 км. від Соледара й Бахмутського, що загрожує критично важливій дорозі Т1302 - головній артерії постачання укріпрайону в Сєвєродонецьку-Лисичанську.
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22.05.2022 00:32 Ответить
Більше того, росіяни розширили зону свого прориву, захопивши Липове та Василівку на північ від Трипілля та на захід від Врубівки. Станом на сьогоднішній ранок вони вийшли на південні околиці цього населеного пункту. Іншими словами, російські війська просуваються на північ від Попасної, оминаючи українські сили, що закріпилися в Комишувасі, Катеринівці та Гірському; вони рухаються без пауз на перепочинок чи перегрупування, залишаючи українським підрозділам замало часу, щоб відреагувати. Українці затопили пойму ріки Луганки, проте це не вплинуло на російський наступ: натомість, росіяни підтягнули ще дві батальйонні групи - по одній із 40-ої та 336-ої бригад морської піхоти. Якась із цих БТГр розширює прорив української лінії оборони, рухаючись у південному напрямку: вчора вони захопили Вискриву.
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22.05.2022 00:34 Ответить
ужас...
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22.05.2022 00:35 Ответить
Господи.
Сил нашим.
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22.05.2022 00:36 Ответить
От чого я досі не можу зрозуміти, то це політику українського командування в питанні підкріплень. Видається, що завдання сповільнити чи й взагалі зупинити наступ росіян на захід від Попасної покладено на вже доволі стомлених у боях 24-ту мотопіхотну бригаду та батальйон «Донбас». Ну ясно, їх посилили кількома батальйонами з інших частин і, крім того, українські бригади можуть містити 4-5 і навіть 6 батальйонів, і ще підійшли кілька батальйонів із інших бригад. Проте розраховувати, що одна бригада - неважно наскільки посилена - зможе втримати такий рубіж… не певен, що це добра ідея, тим більше, що чим далі заходить російський наступ, тим протяжнішу лінію фронту має захищати та самотня українська бригада. Це мене тим більше дивує, бо в українців є дві резервні бригади десь у районі Сіверська й ще дві в самому Бахмуті. Тобто чотири бригади стоять у двох пунктах не так далеко від лінії фронту, у той час як фронт прорвано й триває ворожий наступ…? Гм…
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22.05.2022 00:37 Ответить
А можешь дать ссылку где читай, тоже хочу ознакомиться
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22.05.2022 00:40 Ответить
https://telegra.ph/V%D1%96jna-v-Ukrain%D1%96-20-21-travnya-05-21
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22.05.2022 00:57 Ответить
Том Купер

Австрійський військовий аналітик, спеціалізується на історії бойової авіаці
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22.05.2022 12:28 Ответить
потому что предатель зеленский не разрешил отводить войска из возможного полуокружения
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22.05.2022 00:47 Ответить
До чого тут боневтік? Він хіба бере участь в оперативному командуванні на фронті? Усі ж кричали на початку, що його максимально відсторонили від ГШ та можливості прийняття рішень з воєнних питань
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22.05.2022 02:11 Ответить
Схоже,ці довбні недатні керувати віськами .Зовсім. Неелатсична оборона,наступ,й заскорулий мозок. Крадіжки,й паради
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22.05.2022 01:07 Ответить
Тут каждый умеет керувати, прямо на диване...
Тут лучше за пацанов Богу молиться, особенно сейчас, когда такой 3,14здорез на востоке творится
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22.05.2022 11:35 Ответить
Такое ощущение,что восток просто сливают бункерной крысе...,увы.Над Бахмутом,Соледаром,Северском свободно без проблем работает макшанская авиация и наше ВСУ никак не реагирует(ПВО) на это в отличии скажем от Харькова и области.
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22.05.2022 02:38 Ответить
Все вірно. Я про це писав ще кілька годин тому.
Зараз прийде черговий ватний льюбовнік Обдристовича і скаже, чому ти реєструвався 20 вересня 2014 року.
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22.05.2022 00:46 Ответить
Там усі ці села в районі 10 км від Попасної. Насправді, не так і багато, але русня розповзається як таракани, обходячи наші укріплені позиції. А далі класика - зрада або перемога. Або дійсно у нас там "пройоб" і будуть серйозні неприємності, або кацапів, які відійшли від Попасної на 10 км і більше, притримають і далі їх почне кошмарити наша арта, яка має бути десь там. Питання ще в тому, що русня може спробувати знову форсувати річку десь в районі Серебрянки-Білогорівки, як тільки чорти з Попасної вийдуть на трасу. А взагалі нічого гадати на кавовій гущі - ми по суті не знаємо ні реальної ситуації, ні задумів.
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22.05.2022 01:45 Ответить
Из всей аналитики ты вырезал только самое на сегодня опасное? В статье было и хорошая информация. Не передергивай.
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22.05.2022 00:36 Ответить
дайте хорошую информацию. Иначе я опять спать не буду...
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22.05.2022 00:44 Ответить
Сьогоднішній день закінчився в черговий раз висновками про те, що зеленський класичний зрадник і тупе лайно, нічого не змінилось, навіть за останні 4 місяці.
Як був він уй#бком, так і продовжує ним бути далі, навіть кураж спіймав на хвилі війни....покидьок.
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22.05.2022 00:48 Ответить
Реєстрація 21.05.2022, задача - сіяти роздрай серед українців і "роздмухувати зраду", навіть нік - ботський. Де адмін, щоб забанити це лайно?
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22.05.2022 01:51 Ответить
З "хороших" новин - ми втратили Тернову та село Рубіжне на півночі від Харкова( а під Попасною справді ситуація максимальн критична - вже взята Врубівка і вимальовуєтся котел в районі Гірського.
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22.05.2022 00:52 Ответить
Під Харківом теж хрєново для нас...
Але ця аналітика не для залякування, а навпаки, для того, щоб зробити висновки, навіть оргвисновки для того, щоб перемогти рашистів.
Крім західної зброї нам потрібні і західні генерали, замість наших тупорилих совкових паркетних генералів у Генштабі.
Фронт прорваний, одна бригада б'ється а чотири бригади поруч стоять без діла!
Це не прояв дібілізма тупорилих генералів?
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22.05.2022 00:52 Ответить
Це ти про яких генералів? про Сирського з Наєвим??
А взагали - кінчай срати на всю лєнту коментів своєю панікою. Бо чесно кажучі - заїбав.
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22.05.2022 01:41 Ответить
Про всіх в купі, цих паркетних генералів.
Чого вони досягли, що зробили крім вилизування Зелі?
Результат їх діяльності всі знають.
Здали південь України за 3-4 дня, здали Маріуполь, здали в полон тисячи захисників Маріуполя... і зараз постійно тільки здача територій повільними темпами.
Все, докомандувалися, досить, не здатні вони стримати москалів.
А раз не справилися, то хай ідуть собі геть.
Треба молодих, рішучих, робити генералами, які мають якісь досягнення на фронті, та хай керують такі в Генштабі.
От тоді і буде перемога над рашистами.
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22.05.2022 02:07 Ответить
в тылу лазит куча военных. Что они делают тут в таком кол-ве??! почему не на фронте?
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22.05.2022 13:31 Ответить
можно уже давно сделать выводы по ООС:
-управления войсками нормального нет -каждое соединение по сути воююет само .
-маневренной обороны нет -есть попытки затыкания дыр в обороне мобилизантами из ТРО ,при том на статичных позициях и без соответствующего оружия,и поддержки артиллерией.
-вся надежда командования на артиллерию (пока в качестве мы превосходим,но не в количестве )
-единой вертикали командования нет
-ответственности за "маневры" и потери нет.
-инициативы нет
-снабжения нормального нет.
Еще непонятно одно-почему фактически нигде не используются мины.
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22.05.2022 22:16 Ответить
Ну что вам сказать. И бабла меркель, шольц и вообще верхушка немцев получила дохера. И компромата на них из за этого полно у *****. А бабка меркель еще и отсасывала по молодости неплохо в гдр, что запротоколировано. Да плюньте на них. Макайте мордой в дерьмо, как урок другим и ничего не просите.
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22.05.2022 00:33 Ответить
Не бажають та й не бажають. Досить в них канючити. Є країни, які нас піддержують, з ними ведіть перемовини. Німеччина та Франція себе вже показали з 2014 року, тільки дурні це не розуміють.
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22.05.2022 00:33 Ответить
сволочи
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22.05.2022 00:34 Ответить
Ці бл*ді теж будуть гарантами нашої безпеки?
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22.05.2022 00:35 Ответить
может всей страной тогда выехать и сесть немцам на социал? сидеть и принципиально ничего не делать...имеем моральное право.
просто евробл*ди
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22.05.2022 00:37 Ответить
Не нічого неробити,а ще,й ******* повсякчасно й срати наголову
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22.05.2022 01:00 Ответить
Певно Шольц спить і бачить, як би то передати ті БМП до кацапстану, а не нам. От же ж упороте.
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22.05.2022 00:40 Ответить
О, гавно эмигрантское прорезалось. Ты здрыснуло отсюда - вот и усохни, строить оно еще кого-то вздумало. У тебя, мудака, понятия нет того, что тут происходит, козлина!
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22.05.2022 02:01 Ответить
совки это те кто живет в твоей рашке
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22.05.2022 02:10 Ответить
Шо ты кацаподебилью объясняешь.
Завтра Германии скажет нам насрать на Украину и сразу конец войны.
Ежедневно новые страны будут вводить санкции Украине,признавать
Крым росийским и получать за это хорошие подарки от кацапов.
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22.05.2022 07:57 Ответить
фу-фу в будку рузке нацик.
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22.05.2022 08:09 Ответить
Как говаривал один персонаж "это жжж не спроста!".Вполне очевидно за 3 месяца, что правительство ФРГ делает все, что бы "не". Не дать Украине тяжелую технику, не сильно обидеть медведа, а то вдруг Украина победит, песец, что с этим делать? Вот и ЗСУ Гепард(15шт) "возможно" в июле прибудут.
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22.05.2022 00:49 Ответить
только не вдруг - а когда, Украина победит !
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22.05.2022 02:11 Ответить
Ось,так шольця й за яйця. хлівський холуй,рабб!!
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22.05.2022 00:53 Ответить
Невже в Україні вже не залишилось німців, щоб закликали історичну Батьківщину мати сумління?
Колись на оцих землях : Запоріжжя, Донеччина - чимало німецьких колоністів було.
Зрозуміло, що половина були меноніти, яким не годилось брати зброю до рук, але ж їхніх нащадків теж треба захищати, хіба ні ? Чи всі вже повтікали ? Там під Волновахою і німецькі, і грецькі села були.
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22.05.2022 00:57 Ответить
Ви не враховуєте багаторічне зрощування еліт кремля з європейськими політичними лідерами.
Хоч маєте уяву скільки міліардів долярів кремль влив у політичні круни Європи і ЄС коли Евросоюз вже був створений, скільки нафто грошей було вкладено у лобіювання інтересів кремля.
Європа звикла брати крощі кремля і сумління ії не гризе, ій дешевше відкупитись прийомом біженців, ніж бажати перемоги Україні
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22.05.2022 01:22 Ответить
Том Купер новости - набрать и будет его аналитика. А наш Генштаб сказки нам рассказывает как мы чудесно мотолыгу нещасную подбили.И вся русня это алкаши, нарики, деморализованы и все сбежали с поля боя.
А у Тома Купера наши дела идут все хуже и мало логично. Хотя еще месяц назад он восхищался руководством и действиями ВСУ то сейчас, увы...возникло много непонятного.
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22.05.2022 00:58 Ответить
том купер - австрийский писатель-иллюстратор, поклонник советской авиации, такой же подозрительно-пахнущий типок, как и юра швец.
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22.05.2022 01:49 Ответить
Ох, а газу то хочеться... мда.
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22.05.2022 01:08 Ответить
если бы не украинские парни - вы бы могли оказаться с газовыми балонами в своих тупых немецких анусах
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22.05.2022 02:33 Ответить
Ratibor Swet - российский провокатор баните его!
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22.05.2022 08:11 Ответить
Том Купер - австрійський письменник, аналітик, журналіст-розслідувач та ілюстратор, що спеціалізується на військовій авіації. Військовий аналітик типа Люськи Арестовича
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22.05.2022 01:12 Ответить
любитель совка - значит ************
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22.05.2022 02:34 Ответить
Я вже давно підозрюю, що Німеччина хоче щоб ми програли цю війну.
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22.05.2022 01:12 Ответить
Це не новина. План Штангенцтркуля яскраво це демонстрував.
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22.05.2022 01:17 Ответить
ЕЛІТИ НІМЕЧЧИНИ, ІТАЛІЇ, ФРАНЦІЇ БОЯТЬСЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ У ЦІЙ ВІЙНІ -

ЗМІНЯТЬСЯ ПРАВИЛА ГРИ, СЩЕЗНУТЬ ПРИКОРМКИ ВІД МОСКВИ, ФІНАНСУВАННЯ

БАГАТЬОХ ПАРТІЙ І ФОНДІВ, ВСЕ ЦЕ ПІДЕ У НЕБУТТЯ, ГРОЩІ З НЕБА, НАФТО І

ГАЗОДОЛАРИ І НАРЕШТІ З ЯВИТСЯ НОВИЙ СИЛЬНИЙ І АМБІЦІЙНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ІГРОК - УКРАЇНА З ЯКИМ ТРЕБА БУДЕ РАХУВАТИСЯ
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22.05.2022 01:15 Ответить
Boją się tego co będzie Ukraina + Polsk
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22.05.2022 04:56 Ответить
Влада Німеччини ще ті передасти.
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22.05.2022 01:17 Ответить
Та й нафіг нада те бадилля?
Воно ж наврочене навік.

А взагалі, за статистикою -
там саме популярне ім'я для
новонародженого - Махмед...

Нехай ідуть вони
з тим череп'ям - курці в хвуй.

Не залилишилось там Гансів,
Фріців чи Шульців.
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22.05.2022 01:28 Ответить
чим вони це пояснюють? Чим вiдмову пояснюють самi нiмцi?
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22.05.2022 02:18 Ответить
Шольц это такой же питарас как и публичная фрау меркль!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.05.2022 02:48 Ответить
німетчина+ франція + італія - кацапцьки анклави - - забудьте за підарасів.
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22.05.2022 03:20 Ответить
Може вам нагадати про про посилання Зеленським нах... президента Німеччини Штайнмайєра? Чому я, звичайний громадянин, ще кілька тижднів тому писав, що тепер ми отримаємо від Німеччини великий х... (той самий на який послали саму Німеччину), чому я про це пишу а "Цензор" "губиться в догадках"? Нахабно "послати" найсильнішу країну Європи, і потім, ні не просити, а ВИМАГАТИ, зброю? Ні хлопці, доведеться вибачатись і каятись, притому, публічно. Бо як я писав, мова не тільки про зброю, без згоди Німеччини нас не буде ні в ЄС, ні в НАТО, і саме цього добивався той, хто підбивав Зеленського "бикувати". Сьогодні знову починається бекання на НАТО, завтра почнеться на ЄС, бо для головного "рішали" в Україні, Коломойського, вступ України у ці структури означає екстрадицію до США ітюрму там, і втрату усього вкраденого тут.
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22.05.2022 06:16 Ответить
ферфлюхтер чмоль.. ферффлюхтер чмеркель..
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22.05.2022 06:21 Ответить
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22.05.2022 06:42 Ответить
Телепні поміняйте посла Німеччини за його висловлювання, німці боляче перенасять образи хоча виду не подають тому і тормозять попри заяви. Ви що надієтесь що можете хамити а вам ваші забаганки будуть задовільняти. що в 95 скінчились кадри.
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22.05.2022 07:51 Ответить
Германия много чего мае.Это вам не Италия,Франция или Польша.Поэтому и мае,потому что Германия.
Украина мае много земель не использованных,а передавать их Германии не собирается.
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22.05.2022 07:51 Ответить
Треба було своє виготовляти, щоб не чекати подачок від німчури. А то в нас один був мінськом і рошеном зайнятий, а другий дорогами. А на армію плювати хотіли. Виготовили по пару одиниць техніки і зброї для парадів на день незалежності, на тому все. А серійно так нічого і не випустили. Тепер винуваті німці, мадяри, євреї, всі, окрім нас самих. Розраховувати треба тільки на себе. А якби британія і сполучені штати не надали такої потужної допомоги, що було б?
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22.05.2022 13:27 Ответить
Тому що німці це хвойди
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22.05.2022 19:26 Ответить
 
 