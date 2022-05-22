Германия имеет лишние БМП Marder, но не хочет передавать их в Украину, - Bild

Министерство обороны Германии располагает более 60 боевыми машинами пехоты Marder, которые не планирует использовать и при этом не передает Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом со ссылкой на тайный документ Минобороны ФРГ сообщает немецкий таблоид Bild.

Согласно документу, бундесвер располагает "более 62 Marder конфигурации A3, которые больше не используются". Из них 32 при необходимости можно починить и использовать снова, еще 30 только использовать для запчастей.

Источник Bild отмечает, что для приведения доступных Marder в боевую готовность уйдет много времени — от девяти до двенадцати месяцев, но если привлечь немецкие оборонные предприятия, этот процесс ускорится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создается впечатление, что Шольц тянет время с поставкой тяжелого вооружения Украине, потому что не хочет этого делать, - посол Мельник

Издание добавляет, что ранее официальные чиновники Германии отрицали наличие у них бронетранспортеров, о которых просила Украина. В частности, такой ответ Минобороны ФРГ предоставило изданию Focus, которое первым сообщило о Marder.

"Сами числа показывают, что не из-за технологий, а из-за политической нежелания мы не обещаем предоставить Украине Marder, по крайней мере на осень", — отмечает источник Bild.

Читайте: Экс-генсек НАТО раскритиковал Шольца за позицию по отношению к Украине