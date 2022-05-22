Коллаборант Харченко, сотрудничавший с российскими оккупантами в городе Дымер, арестован
В Украине арестован Александр Харченко, назначенный российскими военными во время оккупации мэром поселка Дымер Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Александр Харченко – 39-летний бизнесмен. СБУ подозревает его в том, что он передал оккупантам информацию о ветеранах войны на Донбассе и членах ТРО.
Во время оккупации Харченко участвовал в записи роликов, в которых призвал местных жителей выходить из подвалов и не бояться российских военных. Затем это видео публиковало минобороны РФ.
В начале мая оккупанты покинули Дымер. Харченко при этом остался в деревне. По данным WSJ, он едва выжил после обстрела машины украинскими войсками. Теперь он предстал перед судом по делу о сотрудничестве с военными России.
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У мене одне єдине запитання: а ***** він вижив ???
А вже потім - на гілляку!
Не розумію.. Якщо на початку травня покинули, так київська область все ще під окупацією? Чи була аж до початку травня?
З якого року цей чувак у Чистилищі?
- Правильно, з 2014 року
А знали ви про нього?
- Від нас,звісно, Так, знали
А що ви зробили,знаючи,що він працює на російських загарбників і створені ним терористичні організації?
- Правильно, ніфіга ви не зробили
І от тепер цей пєдофіл буде в окупованому Маріупооі "займатися" та "опікуватися" дітьми та промивати їм мізки.
Онацкий Валерий Анатольевич
Пособник российско-фашистских захватчиков и террористов. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Т.н. «начальник отдела по делам семьи и детей» оккупационной администрации захваченного Мариуполя.
Организатор массовых беспорядков в Мариуполе, активный участник всеукраинской акции неповиновения, опытный организатор акций протеста совместно с анархистами, организатор «антифашистских» (антиукраинских) митингов в Мариуполе, поставщик «титушек»
Официальное место работы- ОАО Комбинат Ильича, «каменщик»
Под вывеской общественной организации «Искренность» имеет доступ к детям из детдомов и неблагополучных семей, привлекая их к участию в массовых беспорядках.
Тренер боксерской секции ДКЖ «Глобус» (те же цели).
https://24tv.ua/ru/parad-kollaborantov-kto-poshel-na-sotrudnichestvo-s-okkupantami-v-mariupole_n1959647 Депутат от ОПЗЖ в г. Мариуполь, в 2022 поддержал оккупацию Мариуполя россией.