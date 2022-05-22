На южном направлении 21 апреля уничтожены 29 россиян, 1 танк, 2 САУ и крупнокалиберная пушка "Гиацинт", - ОК "Південь"

На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области противник продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу и усовершенствование фортификационного оборудования своих позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Оперативное командование "Південь".

В сообщении отмечается: "Новых ударных группировок враг не создавал, активных наступательных действий не вел. Вместо того, проводил воздушную разведку наших позиций, но в наказание за это потерял беспилотник-разведчик "Орлан-10" точным выстрелом наших бойцов. Та же участь постигла крылатую ракету, направленную перед рассветом в Одесскую область.

Огневым налетом наших подразделений покрыт контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований противника в Херсонской области. Управление подразделениями противником утрачено.

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В целом за сутки в результате ракетно-артиллерийской активности наших подразделений при поддержке авиации, противник недосчитался 29 рашистов, потерял модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.

Но очень символично на могилку планов врага наши ребята "положили" 2 "цветка" - крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион".

Не преуспевая в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовольствия местного населения от "русского мира".

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Однако, сознательные мирные жители пытаются эвакуироваться из-под рашистской власти и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов. А те, в свою очередь, установив жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за 1000 долларов или их эквивалент. Но и тогда в след коварно открывают огонь.

В пограничной области в Одесской области усилены меры контроля за пограничным режимом, но они введены в рамках военного положения, с целью обеспечения надежной охраны государственной границы, недопущения ее нарушений. На жизнедеятельность законопослушных граждан это не повлияет.

Режимы ограничения касаются, в частности, дополнительных проверок лиц на соответствие цели поездки и пребывания в непосредственной близости границы.

В Черном море продолжается маневрирование 6 больших десантных кораблей и 2 носителей крылатых ракет – в готовности к применению более полутора десятков убийственных снарядов. Звеня оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Обнаглевшие оккупанты по открытым каналам связи и морской безопасности называют воды вокруг Змеиного своим территориальным морем, предупреждая иностранные суда об опасности приближения".