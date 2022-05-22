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На южном направлении 21 апреля уничтожены 29 россиян, 1 танк, 2 САУ и крупнокалиберная пушка "Гиацинт", - ОК "Південь"

танк,рф

На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области противник продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу и усовершенствование фортификационного оборудования своих позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Оперативное командование "Південь".

В сообщении отмечается: "Новых ударных группировок враг не создавал, активных наступательных действий не вел. Вместо того, проводил воздушную разведку наших позиций, но в наказание за это потерял беспилотник-разведчик "Орлан-10" точным выстрелом наших бойцов. Та же участь постигла крылатую ракету, направленную перед рассветом в Одесскую область.

Огневым налетом наших подразделений покрыт контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований противника в Херсонской области. Управление подразделениями противником утрачено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

В целом за сутки в результате ракетно-артиллерийской активности наших подразделений при поддержке авиации, противник недосчитался 29 рашистов, потерял модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.

Но очень символично на могилку планов врага наши ребята "положили" 2 "цветка" - крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион".

Не преуспевая в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовольствия местного населения от "русского мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 19 травня на Південному напрямку знищено до 40 окупантів, 2 танки, САУ, 2 "Гради", 1 ЗРК "ТОР", - ОК "Південь"

Однако, сознательные мирные жители пытаются эвакуироваться из-под рашистской власти и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов. А те, в свою очередь, установив жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за 1000 долларов или их эквивалент. Но и тогда в след коварно открывают огонь.

В пограничной области в Одесской области усилены меры контроля за пограничным режимом, но они введены в рамках военного положения, с целью обеспечения надежной охраны государственной границы, недопущения ее нарушений. На жизнедеятельность законопослушных граждан это не повлияет.

Режимы ограничения касаются, в частности, дополнительных проверок лиц на соответствие цели поездки и пребывания в непосредственной близости границы.

В Черном море продолжается маневрирование 6 больших десантных кораблей и 2 носителей крылатых ракет – в готовности к применению более полутора десятков убийственных снарядов. Звеня оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Обнаглевшие оккупанты по открытым каналам связи и морской безопасности называют воды вокруг Змеиного своим территориальным морем, предупреждая иностранные суда об опасности приближения".

Николаевская область (2111) Одесская область (3547) ВСУ (6548) Херсонская область (4724)


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Это хорошо но интересно кто ни будь ответил за те гиацинты , что оставили у нас в городе кацапам , даже не повредив хотя бы символически . Все выполняли беспрекословно странный приказ уе# ть с города оставив целыми орудия, катера на базе ,
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22.05.2022 01:56 Ответить
После разгрома переправы в Белогоровке, где кацапы потеряли более 70 единиц бронетехники, а количество утонувших уже никто и не сможет узнать, ими был сделан позавчера дубль в Дроновке - https://www.youtube.com/watch?v=FcKQA6LhK2o&feature=emb_imp_woyt
масштабы меньше, но тоже эпично. После этого они метнулись назад в сторону Белогоровки, и решили навести понтонную переправу в районе Серебрянки. Но уже в третий раз бойцы 30-й ОМБр нанесли удар по оккупантам: в результате кацапы потеряли по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков человек личного состава.
Теперь типа совершенно "незаметно" пытаются подготовить понтонную переправу в Яремевке, и совершенно "незаметно" переправить десяток танков 1-го танкового полка 20-ой армии. Ожидаем очередной зрелищный массовый суицид орков.
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22.05.2022 02:24 Ответить
Зеля вирішив "не все так однозначно" і рішив що перемогою для України є стан на 24 лютого.
Тобто Розбили інфраструктуру на трільйон долларів. Вбили десятки тисяч людей і це ПРЕМОГА.
Типу на получилося як з Чечнею с першої спроби, вернетесь як Чечню з другої спроби і вбєте третину населеня.

Доля Маріуполя и Алепо показує що вони роблять з містами. Потім філтрацієя і виселення в Сибір.
Щось мені підказує щ, я ж не лох, я не втік- хоче як з вагнеровцями замяти втечу 12 зелених генералів, чонгар і не підірвані у мости на Херсонщині.

Борис Джонсон навіть не хотів їхати в Київ -коли Зеленський начав кружляти - там безблоковість- відложим питання Донбасу і Криму на 15 років.
Щось рано вони вже начали ділити гроші для відновлення України- крадівництво2 в 10-кратному розмірі.

Он ведь уже смотрел в глаза Путина видел там мир
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22.05.2022 03:44 Ответить
 
 