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Новости Агрессия России против Украины Война
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На оккупированных территориях Запорожской области россияне постоянно нарушают правила дорожного движения, - ОВА

пдд,ремень,безопасности

Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о ситуации в оккупированных районах области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Запорожская ОВА.

В сообщении отмечается: "В Михайловке российские военные вместе с коллаборантами украли медикаменты из местной аптеки, после чего анонсировали открытие так называемой "первой муниципальной аптеки" с медикаментами украинского производства.

Жители Мелитополя сообщают, что оккупанты постоянно нарушают правила дорожного движения и "развлекаются" на дороге. В результате таких развлечений захватчики переехали легковое авто, в салоне которого зажало женщину. Пострадавшая находится в местной больнице. Свою причастность к инциденту россияне, как всегда, отрицают.

В Днепрорудном подобно Мелитополю и Васильевке оккупанты начали выдавать по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные украинцев.

В Васильевке оккупационная администрация утвердила курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей. Также сообщают, что в случае отказа предпринимателей продавать товары за рубли – с ними проведут "профилактическую беседу".

Коллаборант Балицкий в Мелитополе распорядился субъектам хозяйствования с 20 мая 2022 для расчетов использовать как гривну, так и рубли, а безналичные расчеты проводить только в рублях. Предатель также утвердил курс валют: 2 рубля за 1 гривну.

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Автор: 

оккупация (10119) Запорожская область (3051)


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Топ комментарии
+8
Так ,я ж про это и кричу уже месяц , там они ведут себя по другому, предпринимателям , только, угрожают , а женщину в машине зажали . А в Буче просто , насиловали и расстреливали , и на машинах никто не ездил , все сидели ,как мыши на подвалах . Тут , явный договорняк по коридору на Крым . А Ермак ещё до сих пор работает , с Верещук и Бакановым
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22.05.2022 05:53
+7
А де поліція? Чого вони їм штрафи не виписують, чи вони тільки в мирних містах хоробрі людям руки викручувати?
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22.05.2022 03:01
+4
Яка користь від військової адміністрації населенню, яке знаходиться під окупацією?
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22.05.2022 05:39
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)))
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22.05.2022 02:50 Ответить
А де поліція? Чого вони їм штрафи не виписують, чи вони тільки в мирних містах хоробрі людям руки викручувати?
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22.05.2022 03:01 Ответить
Яка користь від військової адміністрації населенню, яке знаходиться під окупацією?
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22.05.2022 05:39 Ответить
Так ,я ж про это и кричу уже месяц , там они ведут себя по другому, предпринимателям , только, угрожают , а женщину в машине зажали . А в Буче просто , насиловали и расстреливали , и на машинах никто не ездил , все сидели ,как мыши на подвалах . Тут , явный договорняк по коридору на Крым . А Ермак ещё до сих пор работает , с Верещук и Бакановым
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22.05.2022 05:53 Ответить
Новость из разряда....- Я сходил в туалет....
Пиз-ц....
У тебя танк.. Кто же тебя остановит...
... У бегемота плохое зрение.... Но это не его проблема...
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22.05.2022 05:57 Ответить
у касабів немає дорог про які правила ти гундосишь?
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22.05.2022 06:16 Ответить
новина ппц...ще б поскаржились ,що не всі орки шахматисти
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22.05.2022 06:35 Ответить
щоб окупанти не робили, все одно виходить велика російська вигрібна яма.
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22.05.2022 07:11 Ответить
більше не має про що писати?????
то штрафуйте....
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22.05.2022 07:11 Ответить
А камери які понаставляв собаков з монастирським за наші з вами гроші шановні українці що не працюють???
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22.05.2022 07:54 Ответить
Оштрафовать нарушителей жестко!!!
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22.05.2022 08:05 Ответить
Ну так высуньте нарушителям на танках "підозру" и оштрафуйте оккупантов.
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22.05.2022 08:13 Ответить
То хай ДАІшники їх штрафують!

Зеля порахував ДАІшників у 700 тисяч, які захищають Україну?
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22.05.2022 08:34 Ответить
да-да орки прийшли, щоб дотримуватися законів, смішно.
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22.05.2022 10:50 Ответить
Вы смеётесь? Скажите ещё что сквернословят и курят в не положенных местах.
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22.05.2022 14:32 Ответить
У когось шо замість мізків спиртяга?Ви ще скажіть що вони матюкаються і не поважають старших.Хтось с кукухою не друже і не розуміє що війна?
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22.05.2022 19:19 Ответить
 
 