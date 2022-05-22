На оккупированных территориях Запорожской области россияне постоянно нарушают правила дорожного движения, - ОВА

Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о ситуации в оккупированных районах области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Запорожская ОВА.

В сообщении отмечается: "В Михайловке российские военные вместе с коллаборантами украли медикаменты из местной аптеки, после чего анонсировали открытие так называемой "первой муниципальной аптеки" с медикаментами украинского производства.

Жители Мелитополя сообщают, что оккупанты постоянно нарушают правила дорожного движения и "развлекаются" на дороге. В результате таких развлечений захватчики переехали легковое авто, в салоне которого зажало женщину. Пострадавшая находится в местной больнице. Свою причастность к инциденту россияне, как всегда, отрицают.

В Днепрорудном подобно Мелитополю и Васильевке оккупанты начали выдавать по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные украинцев.

В Васильевке оккупационная администрация утвердила курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей. Также сообщают, что в случае отказа предпринимателей продавать товары за рубли – с ними проведут "профилактическую беседу".

Коллаборант Балицкий в Мелитополе распорядился субъектам хозяйствования с 20 мая 2022 для расчетов использовать как гривну, так и рубли, а безналичные расчеты проводить только в рублях. Предатель также утвердил курс валют: 2 рубля за 1 гривну.

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