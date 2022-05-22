РФ может осуществлять подготовку к захвату части Херсонской области и продвижению к Запорожью - вашингтонский Институт изучения войны
Российские войска могут готовиться к наступлению, чтобы захватить остальную часть северной Херсонской области и продвигаться к Запорожью, несмотря на то, что 21 мая не было никаких подтвержденных наступлений на южном направлении.
Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
В Херсонской ОГА заявили, что оккупанты пополняют свою группировку в Высокополье из Архангельска на севере области в ожидании усиления боевой активности в районе границы Херсон-Николаевская область.
Отмечена высокая концентрация российских войск в Инженерном, что на юге от Гуляйполя, что указывает на то, что россияне потенциально готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе, считают аналитики.
В Мелитополе оккупанты вывешивают флаги в честь 220-летия Таврической губернии, что может свидетельствовать о намерении российских войск превратить оккупированные территории в Херсоне и Запорожье в квазиреспублику, как "ЛНР" или "ДНР", но также подчеркивает отсутствие последовательности в решении вопросов Украине.
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підтопиться міст у херсоні, не буде води у північно-кримський канал, виникне аварійна ситуація на запорізькій аес...тобто ні через греблю ні через міст переправитись на північ херсонської області не буде можливості
забив і пішов далі, без емоцій...
захід це зрозуміє папіздже....
не все так бистро.
зачем людям давать надежду?
Я можу трьома мовами написати і те, що пишу, можу обгрунтувати, щоб не виглядати балаболом.
Чого і тобі бажаю
А по здачі.
8 років не змогли звільнити Донецьк та Луганськ, попри перевагу.
Судячи з цього, не маючи переваги на інших втрачених територіях, повернути їх можна буде тільки коли всіх зрадників у владі та армії ліквідують, чого не буде найближчими роками.
палити кацапню вже стало традіціею
Хуже точно не будет!
А потом совковые гавноеды типа тебя выбрали зелёное гавно - и получили войну