РФ может осуществлять подготовку к захвату части Херсонской области и продвижению к Запорожью - вашингтонский Институт изучения войны

Российские войска могут готовиться к наступлению, чтобы захватить остальную часть северной Херсонской области и продвигаться к Запорожью, несмотря на то, что 21 мая не было никаких подтвержденных наступлений на южном направлении.

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

В Херсонской ОГА заявили, что оккупанты пополняют свою группировку в Высокополье из Архангельска на севере области в ожидании усиления боевой активности в районе границы Херсон-Николаевская область.

Отмечена высокая концентрация российских войск в Инженерном, что на юге от Гуляйполя, что указывает на то, что россияне потенциально готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе, считают аналитики.

В Мелитополе оккупанты вывешивают флаги в честь 220-летия Таврической губернии, что может свидетельствовать о намерении российских войск превратить оккупированные территории в Херсоне и Запорожье в квазиреспублику, как "ЛНР" или "ДНР", но также подчеркивает отсутствие последовательности в решении вопросов Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис, блокируют доставку лекарств и продуктов