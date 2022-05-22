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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ может осуществлять подготовку к захвату части Херсонской области и продвижению к Запорожью - вашингтонский Институт изучения войны

рф

Российские войска могут готовиться к наступлению, чтобы захватить остальную часть северной Херсонской области и продвигаться к Запорожью, несмотря на то, что 21 мая не было никаких подтвержденных наступлений на южном направлении.

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

В Херсонской ОГА заявили, что оккупанты пополняют свою группировку в Высокополье из Архангельска на севере области в ожидании усиления боевой активности в районе границы Херсон-Николаевская область.

Отмечена высокая концентрация российских войск в Инженерном, что на юге от Гуляйполя, что указывает на то, что россияне потенциально готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе, считают аналитики.

В Мелитополе оккупанты вывешивают флаги в честь 220-летия Таврической губернии, что может свидетельствовать о намерении российских войск превратить оккупированные территории в Херсоне и Запорожье в квазиреспублику, как "ЛНР" или "ДНР", но также подчеркивает отсутствие последовательности в решении вопросов Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис, блокируют доставку лекарств и продуктов

Автор: 

россия (95381) Запорожская область (3051) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+35
кацапня не вгомониться ніколи, тут тільки ніщення.
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22.05.2022 07:21
+23
без сліз і жалю, побачів хто прийшов в твою країну з автоматом?
забив і пішов далі, без емоцій...
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22.05.2022 07:34
+22
У Запоріжжі їх уже чекають, тероборонi в перші дні війни роздали всю зброю що була на складах, там люди озброєні, рашисти там так просто не пройдуть.
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22.05.2022 07:31
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кацапня не вгомониться ніколи, тут тільки ніщення.
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22.05.2022 07:21 Ответить
подібно до руйнувань греблі київського водосховищи, вже давно пишуть про часткове руйнування греблі каховської гес...
підтопиться міст у херсоні, не буде води у північно-кримський канал, виникне аварійна ситуація на запорізькій аес...тобто ні через греблю ні через міст переправитись на північ херсонської області не буде можливості
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22.05.2022 17:20 Ответить
На російському TV па раша 24 був відеорепортаж як по херсонських полях ходить кацапський кореспондент і радіє українському врожаю який вже будуть купляти "купцы із Растова", а потім будуть продавати як своє...? У "солов'їному помйоті", так як і в скабєєєвих вимагають компенсувати матеріальні витрати які несе росія в Україні по" спеціальні операції захисту народу донбасу" зерном нового та і старого врожаю..? І отак ця наволоч віками грабувала, гвалтувала, знищувала українців ...!
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23.05.2022 07:26 Ответить
На російському TV па раша 24 був відеорепортаж як по херсонських полях ходить кацапський кореспондент і радіє українському врожаю який вже будуть купляти "купцы із Растова", а потім будуть продавати як своє...? У "солов'їному помйоті", так як і в скабєєєвих вимагають компенсувати матеріальні витрати які несе росія в Україні по" спеціальні операції захисту народу донбасу" зерном нового та і старого врожаю..? І отак ця наволоч віками грабувала, гвалтувала, знищувала українців ...!
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23.05.2022 07:26 Ответить
На російському TV па раша 24 був відеорепортаж як по херсонських полях ходить кацапський кореспондент і радіє українському врожаю який вже будуть купляти "купцы із Растова", а потім будуть продавати як своє...? У "солов'їному помйоті", так як і в скабєєєвих вимагають компенсувати матеріальні витрати які несе росія в Україні по" спеціальні операції захисту народу донбасу" зерном нового та і старого врожаю..? І отак ця наволоч віками грабувала, гвалтувала, знищувала українців ...!
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23.05.2022 07:27 Ответить
У Запоріжжі їх уже чекають, тероборонi в перші дні війни роздали всю зброю що була на складах, там люди озброєні, рашисти там так просто не пройдуть.
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22.05.2022 07:31 Ответить
В Києві прям у дворах калаші роздавали ..І кацапня не змогла піхотою пролізти
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22.05.2022 11:19 Ответить
Терроборона с автоматами-это хорошо. но думаю русня сначала жесткими артобстрелами будет ровнять а уже потом пехотой зачищать. Тоесть нужны нормальные доты,окопы закрытые сверху,поддержка артилерией ВСУ. Успехи парашки с 24 числа только благодаря многократному превосходству в тяжелых вооружениях и боеприпасов-которые они не жалеют и контролю с воздуха. Тут еще США мес с лендлизом и тяжелой техникой тянули
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22.05.2022 12:15 Ответить
США виновато, ага! Джавелинами накачивали за месяц до войны - то такое Кричали о вторжении, а зелибобики и крыли матом "не нагнетайте"!
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22.05.2022 16:03 Ответить
Я не обвиняю США,я говорю что они могли-бы и пошустрее тяжелое вооружение давать. Учитывая то что их безопасности ничего не угрожает(Канада и Мексика и не думают нападать на США) и они могли-бы раньше предоставить хотя-бы тяжелую артилерию-которой у них есть много и которая простаивает. Я не снимаю ответствености с властей Украины за 3 летний ****** в сфере военного производства и обороны за открытый фронт на севере и юге Украины. Ну и Европа тоже упиралась и не хотела давать реальное оружие. А Джавелинами и ПТРК ты не победишь дальнобойную российскую артилерию которая на 20 км а реактивные системы-на 80 км стреляют,не победишь их авиацию которая на 10 км высоте летает(стингер только до 4 км добивает) и не перехватишь российские крылатые ракеты которых у Параши ТЫСЯЧИ. Американцы и Запад изначально давали оружие только для партизанмкой войны-как будто Украина это Афганистан. А В Украине это не сработает-равнинная степная территория и партизанам прятатся негде. Да еще против тепловизоров которые Европа продала России-тепловизоры видят людей сквозь деревья и ночью
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22.05.2022 17:05 Ответить
У россии длинная армия, но это поправимо..
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22.05.2022 07:35 Ответить
без сліз і жалю, побачів хто прийшов в твою країну з автоматом?
забив і пішов далі, без емоцій...
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22.05.2022 07:34 Ответить
так, без ненависті та інших деконструктивних емоцій.
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22.05.2022 10:39 Ответить
зеля здав все шо можна було сдати.
захід це зрозуміє папіздже....
не все так бистро.
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22.05.2022 08:20 Ответить
********** под американским флагом , иди нах..й троляра ольгинский
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22.05.2022 11:25 Ответить
А що неправда? Азовці з обмеженими можливостями нищили переважаючі сили супротивника, а ВСУ фактично знаходячись в тилу росіян - 2 місяці нічого не робили, буквально віддавши Маріуполь. Тобто не робили нічого крім бла-бла. Влада робила ВСЕ, щоб ЗДАТИ майже третину України. Це не зрада? Бо навіть ідіотом треба мати не аби який талант, щоб так про...
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22.05.2022 12:15 Ответить
А как же всякие заявления типа «Херсон держитесь мы вас освободим»
зачем людям давать надежду?
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22.05.2022 08:28 Ответить
Шоб не сказали, шо зрадив
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22.05.2022 09:47 Ответить
а навіщо людям надію відбирати? Херсон український, оркам ніхто нічого не даруватиме.
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22.05.2022 10:40 Ответить
Херсонская область полностью и давно захвачена, пару сел на границе области в районе Высокополья и Нововоронцовки нельзя называть "частью" области это откровенная манипуляция. Похоже наши верхи собрались опять немного сдать територий так же как Херсон в первые дни. Зачем они это делают понятно, вместе с пленными азовцами это усилит переговорные позиции РФ. А нам будут талдычить про героизм и т.д., хотя понятно что у ЗСУ достаточно рессурсов чтобы ничегр не сдавать, а вот что политики мутят скоро узнаем, "переговоры" не за горами, увы( Это всестр освобрждения Юга.
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22.05.2022 08:30 Ответить
Більше того, як на мене, коли у квітні, після Стамбулу наші переговорники сказали, що "все в руках наших військових", насправді відбулось банальне перекладання відповідальності з влади на ЗСУ за подальші територіальні питання. Типу, "ми вмиваємо руки", далі всі претензії до армії - що їхніми жертвами вдасться відстояти, те й буде наше. Оце і була реальна причина відмови від подальших перемовин ЗЕ-обранцями, вони просто бояться відповідати за просрані Херсон, Мелітополь, Бердянськ та ймовірну втрату всього Донбасу.
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22.05.2022 10:20 Ответить
арестович сказав що все вирішує Президент і ОП
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22.05.2022 10:42 Ответить
тільки ідіоту було до не часі зрозуміти, шо рано чи піздно ***** буде рубати колідор на Крим.
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22.05.2022 08:44 Ответить
Я сейчас в Зеленодольске и уверяю тебя, паскуда, никто и ничего сдавать не собирается, так что заглохни нечто и ползи в военкомат "стратег диванньІй ".
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22.05.2022 09:56 Ответить
- это кацапский ублюдок, который здесь и на всех ветках цезора срет. Оно даже не умеет нормально по-украински писать. В спам его всегда и постоянно. Это чмо потом вылезет под другим ником
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22.05.2022 11:31 Ответить
Шановний, якщо ти ображаєш іншого, то обгрунтуй, бо інакше все можеш до себе віднести. До речі, ти теж пишеш російською, та до тебе ніхто не чіпляється.
Я можу трьома мовами написати і те, що пишу, можу обгрунтувати, щоб не виглядати балаболом.
Чого і тобі бажаю
А по здачі.
8 років не змогли звільнити Донецьк та Луганськ, попри перевагу.
Судячи з цього, не маючи переваги на інших втрачених територіях, повернути їх можна буде тільки коли всіх зрадників у владі та армії ліквідують, чого не буде найближчими роками.
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22.05.2022 12:47 Ответить
русский, как там "сваты" на твоей стране-помойке продаются?
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22.05.2022 18:48 Ответить
Маxim, кто такие "сваты"?
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23.05.2022 01:22 Ответить
слава всім хто палить кацапню..
палити кацапню вже стало традіціею
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22.05.2022 09:37 Ответить
Интересно, Зеленский понимает, шо если он полностью сдаст юго-восток кацапне, сядет с ними за стол переговорв и заключит сепарный мир, то он труп? И не какой-то там гипотетический, а самый натуральный, холодный, синий и с вываленным языком
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22.05.2022 09:53 Ответить
может тебя президентом посадить и тогда расскажешь как надо действовать чувак под погонялом
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22.05.2022 11:35 Ответить
Может ее и посадить президентом, а тебя насадить на бутылку!

Хуже точно не будет!
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22.05.2022 16:07 Ответить
Потому что восстановил армию и создал планетарную антипутинскую коалицию.

А потом совковые гавноеды типа тебя выбрали зелёное гавно - и получили войну
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22.05.2022 16:08 Ответить
Они эту х...ню с первого дня вторжения здійснюють. Тема этого открытия (институтом) не полностью раскрыта.
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22.05.2022 10:07 Ответить
вашингтонский Институт изучения войны
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22.05.2022 10:15 Ответить
как бы цинично не звучало ..но без риска ..без наступления ..без потерь больших свои земли не то что освободить а сохранить сложно будет..когда они лезут со всех сторон ..а ты только ждешь в обороне..они будут просачиваться если не получилось учтут ошибки и дальше..может мясом закидывать не надо как Жуков и заградотряды ..но какие то рискованные моменты нужны будут..те кто хотят рискнуть..отдать жизнь за Родину ..надо дерзость показать и ихним территориям отрабатывать где только можно..мобилизовать как можно больше и из них выбрать кто готов до конца рисковать за страну добровольно..можно под под патриотические лозунги песни и даже спирт выдавать..это реальность..культурно ..чисто .по правилам не получиться ..если только запад не даст супер оружия без ограничений.
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22.05.2022 11:49 Ответить
Не все понял, но мудрый коммент. Кто воевал или внимателно читал и пропускал через душу редкие искренние тексты о войне это понимают, в честных белых перчатках войны не выигрывают. Но в Украине сдача Херсона изначально стала символом "нечестной игры политиков" это другое , это ощушение изначально заданной манипуляции в этой войне. Просто как и на Майдане народ оказался смелей и мудрей политиков и свое не отдает и не отдаст.
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22.05.2022 21:49 Ответить
Согласен на счет вашего народа ..только народ и держит ваших лидеров от слива..и у вас реально уже работает общественное мнение ..что то скажут власти и ждут смотрят на комменты и дальше корректируют свои решения.это я заметил.На счет мнения которое я недавно прочитал что результативно воюет диктатор я соглашусь.в том смысле диктаторы не смотрят на потери ..всех подчиняют под свою волю.я не могу критиковать вашу власть..но даже со стороны Зеленский не тот полковедец за которым хочеться стоять до конца ..он сам неуверен в том что делает..Даже гад Лукашенко намного предпочтительней в этом смысле ..может взять автомат..крикнуть ..за собой позвать..настроить..Зеленский в мирное время думаю не плох был бы.
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23.05.2022 12:19 Ответить
Жан, еще только 3-й месяц войны не закончился со 2-й армией мира а ты хочешь уже чтоб ЗСУ под москвой стояли ?? Терпение ))
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22.05.2022 11:52 Ответить
соглашусь..просто хочется чтоб быстрее ваш народ освободился от этого ужаса.
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22.05.2022 12:53 Ответить
мы как хотим!!!!!!!
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22.05.2022 14:06 Ответить
Хорошая попытка, набутылочник
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22.05.2022 16:10 Ответить
Долго за этим дело не станет.
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22.05.2022 19:12 Ответить
У всіх містах і селищах які знаходяться в 20 км зоні до бойових дій повинні бути євакуйовані люди .Без хочу не хочу,всі.Також всі чоловіки призовного віку с тих місць повинні бути не евакуйовані ,а поповнити лави захісників або тероборони.А то багато таких розумників потікали на захід по селищах і бухають днями і ночами.Інакше так діло не буде.Потім багато загиблих по прильотах а такж всі хто залишається поповнюють лави срашки під дулом автомата.
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22.05.2022 19:16 Ответить
Гарний кацап мертвий.
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23.05.2022 02:30 Ответить
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23.05.2022 02:33 Ответить
Поки що не задіяні мацковський та підерський військові округи, мабуть пуйло планує і третю хвилю навали - "мажорними" військами, що досить небезпечно, бо вони ідейні, шовіністи кончені та на ікорці від'їлися, тіпа елітні війська.
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23.05.2022 04:47 Ответить
Поки що не задіяні мацковський та підерський військові округи, мабуть пуйло планує і третю хвилю навали - "мажорними" військами, що досить небезпечно, бо вони ідейні, шовіністи кончені та на ікорці від'їлися, тіпа елітні війська.
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23.05.2022 04:47 Ответить
 
 