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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на админграницу Луганской области, - Генштаб ВСУ

рф

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Враг совершил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты развернули "Искандеры" в Белгородской области, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19079) Генштаб ВС (6202) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+14
В первую очередь, надо ликвидировать, угрозу с Банковой. Такие индевидумы как, Ермак , Татаров , Вережук , Гетьманцев , Боканов, должны, покинуть правительственный квартал . Потому что , беспрепятственный проход Орков с Крыма (это не *****, ) ,это либо преступная халатность при исполнении своих функциональных обязанностей, либо предательство В любом случае с таким якорем войну против Орков не выиграть
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22.05.2022 09:14
+12
https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU

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22.05.2022 08:09
+11
енергія і вода на крим...
все це в кацапів вже є....
з цього мав би і якись контрудар зліпитися - ні... нема контрудару
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22.05.2022 08:57
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https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU

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22.05.2022 08:09 Ответить
фіга се вас на філософію понесло.
всі все бачать, навіть сліпі...
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22.05.2022 08:16 Ответить
Заткнувся тоді скрипін, все зрозумів про себе.
Але діяльність не припинив.
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22.05.2022 08:18 Ответить
"нарід, вибираючі клована ґоловнокомадуючім - не хоче існувати,
він хоче шоб його перемогли"
Лесь в зерненько дивиться і все бачить..
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22.05.2022 09:13 Ответить
Не даремно його називають Маестро.
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22.05.2022 09:22 Ответить
Була. Міста не обстрілювали і повномасштабного вторгнення вдалось уникнути.
Натомість ми нарощували армію та економіку. Але раптом дехто втомився від війни і почав шукати миру в очку путінга. Ну шо, віднайшли ?
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22.05.2022 09:44 Ответить
Була б Армія якісна і сильна.
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22.05.2022 09:46 Ответить
Це ж ти війська із зеленським розводив. .
І як тобі ефект ?
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22.05.2022 10:14 Ответить
але ще є злі хлопці які не згодні....
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22.05.2022 09:28 Ответить
дякую за посилання...
Лесь Подерв'янський дійсно неординарне талановите явище...
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22.05.2022 08:28 Ответить
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22.05.2022 11:40 Ответить
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22.05.2022 11:36 Ответить
Дуже "оптимістичне" повідомлення ! А що ГШ робить щоб цьому запобігти ?
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22.05.2022 08:11 Ответить
хлопці на місцях роблять все шо треба - жодних претезій нема..
буба рапортує, бо командувач головняний-рапортувач.....
скажіть ще дякую шо кіндюк стріли на мапі не малює - ********-наполеонов зазвичай пре на це....
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22.05.2022 08:36 Ответить
Генштаб у нас просто капитан очевидность
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22.05.2022 08:28 Ответить
А інколи - геть адміраал *******
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22.05.2022 10:50 Ответить
Для кожної перемоги ми, мабуть, повинні думати про те, як росіяни пристосовуються і реагують. Спробуйте зробити так, щоб вони не могли реагувати/адаптуватися.

+ коли росіяни намагалися кинутися, Україна знищила російські лінії постачання. Це було дуже ефективно.
- росіяни засвоїли урок і почали атакувати українські нафтові та транспортні об'єкти. Зараз газу не вистачає навіть для військових.

+ Україна використовувала багато дронів, щоб отримати тактичну перевагу для артилерії
- Росія почала робити те саме

+ Україна мала певний успіх у контратаці Харкова
- Росія потихеньку будує свій котел, у них з одного боку Попасна, а з іншого боку сподіваються перетнути річку, тоді можуть зробити кліщі.
- Росія намагається відбити звільнені території.
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22.05.2022 08:37 Ответить
Мабуть треба відходити з Сіверськодонецька за річку, щоб не було повторення Маріуполя. Ех, зрізати б той ізюмський виступ...
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22.05.2022 08:51 Ответить
Стовідсотково, орки вже біля Бахмута.
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22.05.2022 10:39 Ответить
енергія і вода на крим...
все це в кацапів вже є....
з цього мав би і якись контрудар зліпитися - ні... нема контрудару
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22.05.2022 08:57 Ответить
Да вообде непонятно, где поставки оружия от запада? Видимо отсюда и все проблемы. Даже вчера Бутусов об этом на ютубе говорил. Странные какие-то партнеры, плть.
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22.05.2022 12:33 Ответить
В первую очередь, надо ликвидировать, угрозу с Банковой. Такие индевидумы как, Ермак , Татаров , Вережук , Гетьманцев , Боканов, должны, покинуть правительственный квартал . Потому что , беспрепятственный проход Орков с Крыма (это не *****, ) ,это либо преступная халатность при исполнении своих функциональных обязанностей, либо предательство В любом случае с таким якорем войну против Орков не выиграть
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22.05.2022 09:14 Ответить
Предлагаю компромисс - орде тупой Лугондон, Украине - Херсон и Запорожье
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22.05.2022 09:31 Ответить
Ермак , Татаров , Вережук , Гетьманцев , Боканов пока эти фамилии не исчезнут в небытие. Не будет ни каких побед. Из бесстрашной нации делают сейчас нацию терпил.
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22.05.2022 09:33 Ответить
Верещук
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22.05.2022 09:38 Ответить
Цензор, конкретні фамілії публікуйте хто в генштабі висери робе, бо воняє ***********. Будьте журналістами.
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22.05.2022 09:39 Ответить
А новости про "намагаеться ворог", "ворог вдарив", "удар по школи" уже надоели и ничего нового.

Нужны только новости про достижения ВСУ в смысле освобождения Украины.

Кстати, новости про пустые переговоры ЗЕ! и шоблы тоже надоели.
Это как ППР - посидели, пописдели, разошлись
Нужно про реальные результаты, есть ли польза от этих переговоров
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22.05.2022 09:41 Ответить
Ага, сейчас тебе тут Генштаб все планы и схемы нарисует
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22.05.2022 09:44 Ответить
Ты думаешь он у них есть. Плывут по течению, где-нибудь выплывут.
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22.05.2022 10:10 Ответить
На Херсонском мосту можно было положить играючись , уничтожить 1-2 бтрг, ,но очки были на 100% уверенны ,что мосты не взорвётся. Опять же враг на админ. Границе с Крымом накопил войска , почему не мониторили, чтобы рзсо выйти на боевые позиции нужно время
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22.05.2022 09:59 Ответить
А как писали в январе, повели учения РСЗО, враг не пройдет на Херсонщине, бла-бла-бла.
"А оно вон как оказалось Михалыч,кругом π|дары засели".
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22.05.2022 10:15 Ответить
так и "положили "на антоновском мосту и дальше до олешек почти 2 бригады ВСУ,кто то дал приказ на контратаку ,не обеспечив прикрытие с воздуха -вот и попала колонна под ударные вертолеты ,что побросали технику
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22.05.2022 21:26 Ответить
діду Джо +.
прийде якесь трампівсьске ***** в нас - *** Україна якусь поміч побачить.
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22.05.2022 10:04 Ответить
А ***** ПДР ***** В РОТ ВЫЙТИ БОИТСЯ !)
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22.05.2022 10:10 Ответить
Не з того боку виходять до адмінкордону!
шойга, кацап ти смердячий, що ж ти робиш? Швецію та Фінляндію до НАТО женеш, а потім будеш рохкати: "Я здєзь нє прі чьом!", зайвехромосом кацапорилий!
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22.05.2022 10:10 Ответить
Я ,очень боюсь , что сейчас может , случится окружение . И Зеленский, скажет. Что нет альтернативы , надо идти на капитуляцию, . Дай Бог ,чтобы это было не так . ?
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22.05.2022 10:11 Ответить
Я ещё месяц назад друзьям об этом говорил. Что возможно так и будет ,к этому все идёт.
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22.05.2022 10:23 Ответить
Ну 40 ярдов дед Джо вряд ли выделял если бы не знал куда и как они будут потрачены и есть определенный оптимизм что должно быть всё под контролем партнёров
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22.05.2022 10:26 Ответить
Ну они и в Афганистан с оптимизмом смотрели. Но местная власть и коррупция развалили и это начинание.
А умение наших коррупционеров похерить любое начинание , я смотрю с оптимизмом.
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22.05.2022 10:59 Ответить
мы не афганистан, придурок
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22.05.2022 14:02 Ответить
Поживем подольше,увидим побольше.
Я хочу ошибаться ,и думать что все будет хорошо. Все будет Украина.
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22.05.2022 18:04 Ответить
внимательно посмотрите на те 40 млрд.-там реальной военной помощи 15 процентов от суммы
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22.05.2022 21:28 Ответить
Ну не нужно тут сидя в британской эмиграции (или в рашке под VPN) сравнивать армии Афганистана и Украины. Кстати армий США и НАТО в Украине еще не было в отличие от Афгана - они нам сдачу за 72 часа прогнозировали. Также не нужно тут пи...ть про коррупцию - про нее лучше шредеру или орбану расскажи (светочам честности и не коррупционерам).
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22.05.2022 11:08 Ответить
Посмотри правде в глаза. Ну так рашка и так взяла за шесть часов то что хотела взять. Юг , АЭС , ГЭС , корридор в Крым . Теперь берет ЖД коридор в Крым Купянск- Лиман-Славянск-Пологи. Или я ошибаюсь? И отдайте себе отчёт как так смогло произойти, Орбан со Шредером про€бал юг? Или нам кто-то водит за нос.
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22.05.2022 18:11 Ответить
Якщо не байдуже свобода слова в Україні підпышіть петицію:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163?fbclid=IwAR1RUGXAegX2KjPrqzxPgOL1AN2lWtWCNOq8qpUURKup2eMvOp0bTD8ulTw Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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22.05.2022 12:02 Ответить
сьогодні я дивився об'єктивний телеканал з ведучими, яким потрібно повністю довіряти; і в них по скайпу були співрозмовники, які воюють в тій агломерації.
Подивіться самі ці два сюжети, вони короткі, разом - 5 хвилин.
1. https://www.youtube.com/watch?v=NMW-tY5qli8&list=PLCPC7CzMu8otBYmW5kHxWB2MLthEDDwsR&index=14 Рубіжного немає як міста: росіяни не змогли захопити, тому оскаженіли й знищили, - Петро Кузик, командир роти добробату Во "Свобода"
2. https://www.youtube.com/watch?v=aXBiOFbiR48&list=PLCPC7CzMu8otBYmW5kHxWB2MLthEDDwsR&index=16 Ворог поставив за мету зробити котел у Лисичанську та Сєвєродонецьку, - Сергій Шакун, боєць тероборони Сіверськодонецька
Може, хтось і зрозуміє, що там, справді - критичні дні оборони, але не "котельні". В самих бійців - жодної паніки
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23.05.2022 01:16 Ответить
 
 