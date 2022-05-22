Враг пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на админграницу Луганской области, - Генштаб ВСУ

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Враг совершил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут", - говорится в сообщении.

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