Партизаны помогли ВСУ уничтожить артиллерийские системы оккупантов в Запорожской области, - ОВА

Украинские защитники вместе с партизанами уничтожили несколько вражеских артиллерийских систем в Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря слаженным действиям с партизанами, украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии.

На эти поражения захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе", - говорится в сообщении.

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