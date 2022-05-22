Партизаны помогли ВСУ уничтожить артиллерийские системы оккупантов в Запорожской области, - ОВА
Украинские защитники вместе с партизанами уничтожили несколько вражеских артиллерийских систем в Запорожской области.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря слаженным действиям с партизанами, украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии.
На эти поражения захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе", - говорится в сообщении.
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+16 Александр Чуднивец #474549
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А в Мелітополі, Бердянську, Новій Каховці фактично нікого не було.
З Херсоном взагалі окрема історія. Замість того, аби перевести наші підрозділи на правий берег і підірвати за собою Антонівський міст, хтось вирішив провести лобову контратаку з Херсона на Олешки. Орки накрили цю контратаку авіацією з Крима, після чого наших підрозділів під Херсоном не залишилось.
Якщо залишимось живі, будемо розбиратись, який політичний чи військовий геній *****..ав Південь.
Отже, ключове питання цієї війни для українського суспільства - хто здав Чонгар!
Зараз вони ходять по вулицях, стоять в чергах на заправках, пораються на городах чи працюють у своїх перукарнях, кафешках та СТО.
Ніхто їх партизанами тоді не називав, і зараз ніхто особливо про них не згадує. Та вони і не претендують на щось.
Ну якщо у Запорізькій області це партизани, то хай будуть партизанами...