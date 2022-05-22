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Новости Война
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Партизаны помогли ВСУ уничтожить артиллерийские системы оккупантов в Запорожской области, - ОВА

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Украинские защитники вместе с партизанами уничтожили несколько вражеских артиллерийских систем в Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря слаженным действиям с партизанами, украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии.

На эти поражения захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд оккупантов

Запорожская область (3051) партизаны (179) ВСУ (6548)


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Топ комментарии
+16
Українським партизанам-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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22.05.2022 08:33
+2
Оце так феєрверк.. вперше на війні знищено таку техніку https://youtu.be/fqn_OBFvKoE
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22.05.2022 08:35
+2
Розігнали мирні мітинги отримали партизанський рух.
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22.05.2022 09:05
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Українським партизанам-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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22.05.2022 08:33 Ответить
Оце так феєрверк.. вперше на війні знищено таку техніку https://youtu.be/fqn_OBFvKoE
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22.05.2022 08:35 Ответить
громадського транспорту у Мелітополі , а в Ірпені, не працював в час окупації, ЧОМУ ?
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22.05.2022 08:55 Ответить
Це ж риторичне питання, правда?
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22.05.2022 09:03 Ответить
В Мелитополе не было таких боевых действий как в Ирпене .Город практически без боя захватили и оккупировали соответственно и инфраструктура почти не пострадала
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22.05.2022 09:28 Ответить
Розігнали мирні мітинги отримали партизанський рух.
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22.05.2022 09:05 Ответить
Ладно ,задам вопро, другой стороны, почему Мелитополь и Херсон, пали сразу, а Марик держался больше двух месяцев?
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22.05.2022 09:36 Ответить
Під Маріком з 2014 року стояли боєздатні підрозділи, які роками стримували сепарів з боку днр. Ось вони 24 лютого і вступили в бої.

А в Мелітополі, Бердянську, Новій Каховці фактично нікого не було.

З Херсоном взагалі окрема історія. Замість того, аби перевести наші підрозділи на правий берег і підірвати за собою Антонівський міст, хтось вирішив провести лобову контратаку з Херсона на Олешки. Орки накрили цю контратаку авіацією з Крима, після чого наших підрозділів під Херсоном не залишилось.

Якщо залишимось живі, будемо розбиратись, який політичний чи військовий геній *****..ав Південь.
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22.05.2022 09:47 Ответить
Ще важливо: наших підрозділів у Мелітополі, Бердянську фактично не було, бо передбачалось, що орків затримають на Чонгарі, і у наших буде час провести передислокацію військ.

Отже, ключове питання цієї війни для українського суспільства - хто здав Чонгар!
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22.05.2022 09:55 Ответить
https://www.facebook.com/groups/veteranmvs/posts/2120035144822974/?comment_id=2120782584748230
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22.05.2022 13:13 Ответить
Спасибо всем тем,кто не смотря на оккупацию, продолжает делать возможное и невозможное для скорейшей победы Украины
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22.05.2022 10:04 Ответить
добре, але чому людей використовували для виправлення вогню, а не дронів? Не вистачає дронів чи росіяни знайшли спосіб швидко їх збити?
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22.05.2022 10:13 Ответить
А ПАРТИЗАНАМ ЗАРПЛАТУ ПЛАТЯТ !!!???
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22.05.2022 10:35 Ответить
У нас в Сумській області звичайні люди допомогали ЗСУ виявляти колони техніки, місця дислокації орків, давали координати нашій арті.
Зараз вони ходять по вулицях, стоять в чергах на заправках, пораються на городах чи працюють у своїх перукарнях, кафешках та СТО.
Ніхто їх партизанами тоді не називав, і зараз ніхто особливо про них не згадує. Та вони і не претендують на щось.

Ну якщо у Запорізькій області це партизани, то хай будуть партизанами...
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22.05.2022 10:54 Ответить
рузьге ифан, сдафайся
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22.05.2022 11:56 Ответить
 
 