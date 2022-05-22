Делегации США, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии покинули зал заседаний АТЭС в знак протеста против вторжения России в Украину
Представители Соединенных Штатов, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии оставили 21 мая встречу министров торговли организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке в знак протеста против вторжения России в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Делегации этих стран покинули зал заседаний, когда на открытии начал выступать с речью представитель Российской Федерации.
Более семисот участников форума АТЭС съехались в столицу Тайланда, чтобы обсудить общие для них экономические проблемы – впервые за два года это делается очно, а не видеосвязи.
Всего в конференции приняли участие представители 21 страны.
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Это и есть ваши "санкции", которые РФ обходит и компенсирует.
Речь идёт о бабле.