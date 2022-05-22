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Делегации США, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии покинули зал заседаний АТЭС в знак протеста против вторжения России в Украину

атес

Представители Соединенных Штатов, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии оставили 21 мая встречу министров торговли организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке в знак протеста против вторжения России в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Делегации этих стран покинули зал заседаний, когда на открытии начал выступать с речью представитель Российской Федерации.

Более семисот участников форума АТЭС съехались в столицу Тайланда, чтобы обсудить общие для них экономические проблемы – впервые за два года это делается очно, а не видеосвязи.

Всего в конференции приняли участие представители 21 страны.

Также читайте: Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить, - Зеленский

Автор: 

Австралия (430) Канада (2073) Новая Зеландия (81) США (26439) Япония (1307)


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Топ комментарии
+17
Сам факт того, что этом форуме есть "представители РФ" в сотни раз красноречивее, чем все ваши "демонстративно вышли".
Это и есть ваши "санкции", которые РФ обходит и компенсирует.
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22.05.2022 08:56
+6
сподіваюся, представник расєї, через такий дємарш, вибіг на вулицю весь в сльозах
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22.05.2022 08:52
+4
Правильно і принципово зробили. На такому форумі це дуже серйозний знак
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22.05.2022 09:14
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сподіваюся, представник расєї, через такий дємарш, вибіг на вулицю весь в сльозах
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22.05.2022 08:52 Ответить
Та не в сльозах , а з повними штанами лайна , вискочив ваш кацап 😡
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22.05.2022 10:46 Ответить
Сам факт того, что этом форуме есть "представители РФ" в сотни раз красноречивее, чем все ваши "демонстративно вышли".
Это и есть ваши "санкции", которые РФ обходит и компенсирует.
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22.05.2022 08:56 Ответить
Обходьте що вам буде завгодно, тільки результату від санкції, це не змінить.
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22.05.2022 09:23 Ответить
Торговли?Как вы думаете что сделала бы Украина в этом случае?
Речь идёт о бабле.
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22.05.2022 09:05 Ответить
Правильно і принципово зробили. На такому форумі це дуже серйозний знак
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22.05.2022 09:14 Ответить
Правильно, принципово вчинили. На такому форумі це серйозний знак.
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22.05.2022 09:15 Ответить
надеюсь что они сделали вид что отпросились в туалет, а то путя обидится а у него бимба!
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22.05.2022 09:31 Ответить
ДА ******* РОССИЯН В ТИХОМ ОКЕАНЕ !!!
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22.05.2022 09:41 Ответить
Правильно, лучше попить кофейка, чем слушать представителя руццкой *********, один хер байки только вещают)))
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22.05.2022 10:03 Ответить
 
 