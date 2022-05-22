Вырос риск конфликта между мировыми государствами, - глава комитета начальников штабов армии США Милли

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил в субботу, что риск серьезного конфликта между крупными государствами возрос. Соединенные Штаты вступают в мир, который становится более нестабильным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

Он подчеркнул, что мир "имеет потенциал серьезного международного конфликта между большими государствами".

"Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми государствами – Россией и Китаем. Каждая из этих стран имеет значительный военный потенциал и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах", - заявил Милли.

Также читайте: Из-за больших потерь авиации Россия перешла к тактике использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22, - Залужный