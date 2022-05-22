Вырос риск конфликта между мировыми государствами, - глава комитета начальников штабов армии США Милли
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил в субботу, что риск серьезного конфликта между крупными государствами возрос. Соединенные Штаты вступают в мир, который становится более нестабильным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.
Он подчеркнул, что мир "имеет потенциал серьезного международного конфликта между большими государствами".
"Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми государствами – Россией и Китаем. Каждая из этих стран имеет значительный военный потенциал и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах", - заявил Милли.
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може Б
А його особисте життя нехай залишається особистим, як і моє критичне бачення його актором суто криміналістичних фільмів.
Все для фронту, все для перемоги.
Да, жертви будуть колосальні.
Але інакше- загинемо всі
кто до 2014 г.против вступления в НАТО выступал?
Теперь они рассказывают,что НАТО
вместо них воевать должно,почему?
И выбрать Белорусский или Казахстанский вариант?
И пусть бы сам западный блок разбирался с Кацапией и Китаей ,ну или медленно подгнивал (если ему так больше нравится)
Что надобно сделать чтобы перевести внимание убогих рабов с их жалким состоянием?
Правильно: перенести внимание рабов на наличие какой-то зарубежной угрозы!
Если надо такой режим намного быстрее проведет мобилизацию экономики по военному типу и никаких проблем у населения не будет-жратва есть,крыша над головой тоже ,что еще особо нужно?
Сейчас Китай достроит на севере свои 220 шахт межконтинентальных ракет ,добавит еще десяток атомоходов и десяток авианосцев и вполне вероятно заговорит по советски
1. генерал виконує політичні функції і робить політичні заяви, бо не функція це генерала (любого);
2. генерал існує не для миру, а для війни (навіть щодо її запобігання), тобто його функція реалізовувати військові функції захисту/нападу від імені країни, яку від представляє.
Тому, коли починають всякі (високі і "низькі" генерали") коментувати такі речі, то потрібно запитати - генерале, а чи ти свою роботу робиш? Ти вже склав план, що робити, коли нападуть на нас, чи коли ми нападемо на них, там все добре і зрозуміло, в тому плані? Склав? тоді готуйся, а не коментуй, якщо ні, то складай і організовуй.
А раз його випустили, то це означає, що потрібну тезу має озвучити цілий генерал. Думаю, що там без Саллівана не обійшлось.
Своей Шойге будешь рассказывать что ему делать, набутылочник украиномовный
Чесно кажучи, стільки в світі розвелося маніпулятивної балаканини, розрахованої на пересічних 80% з слабенько розвинутим механізмом розуміння причинно-наслідкових дій, що вже просто диву даєшся. і ведуться ж і продовжують вестись... вівці, як колись говорили про рівень професіоналізму футболістів "Карпат" )))
гугл-транслейту только авторские не забудь отчислить!