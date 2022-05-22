Таких операций никогда в истории человечества не было, - Билецкий о поддержке гарнизона в Мариуполе
Командир полка "Азов" Андрей Билецкий отметил исключительный героизм экипажей вертолетов, доставлявших подкрепление, вооружение, лекарства и прочее необходимое защитникам заблокированного РФ Мариуполя.
Об этом заявил Билецкий в интервью "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
По словам командира полка, попыток опрокидывания помощи защитникам "Азовстали" было более 5 и абсолютное большинство, кроме двух последних, были успешными.
Билецкий рассказал несколько эпизодов героического авиапрорыва российской блокады Мариуполя, отметив, что такого не увидишь даже в кино.
"То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках нужно в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких "падениях черного ястреба" (британско-американская историческая военная драма режиссера Ридли Скотта, -ред.) никогда американцы не позволяли себе входить на более сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было", - отметил Билецкий.
По его словам, спецоперация была спланирована и проводилась под эгидой ГУР Минобороны.
Билецкий говорит, что его роль была организовывать десант. По словам командира, 72 бойца "Азова" были переправлены вертолетами для усиления обороны города.
Одним из первых, переброшенным вертолетом в Мариуполь, был азовец "Кельт", он, к сожалению, погиб на следующий день.
"Погиб так, как и хотел, кстати. Он многим друзьям говорил: "хочу дома умереть". И погиб он на соседней улице от дома, где он родился и вырос. Погиб прямо в сердце своей малой родины", - отметил Билецкий.
Отдельно командир "Азова" отметил медиков. "В последний вылет в вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга - всего 5 представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из города Днепра. Я думаю, что раньше или позже можно будет говорить фамилии этих людей. Это действительно для меня герои", - рассказал Билецкий.
По его словам, всем было тяжело лететь, но тяжелее всего первому и тем, кто уже знал, что россияне вычислили трассу полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.
"Они летели, четко понимая, что вероятность (погибнуть) просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши", - подчеркнул командир "Азова".
Относительно же истории командира первого экипажа вертолетов Билецкий отмечает следующее: "Возможно, после войны или даже во время войны она будет экранизирована. Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это уже должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров".
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Ось про що треба пам'ятати.
Піарщик черговий. Розповідає нам як героїчно гинули хлопці.
А це самозванець.
УП ж намагається переписати історію. Дивуюсь "журналістам"
Що б змінилося від того, що особисто Білецький прилетів в Маріуполь? Та нічого, ****
бойцами по всей Украине во время предвыборной компании...А теперь,когда весь
мир знает о Героях Азовстали, воно выползло....😠
Тебе, наш Спасителю!
Вся предисторія з розмінуванням і зрадою на півдні, гуманізмом зрозуміла. А от саме про цей факт
Досить вже гнати на владу. Війна - це тільки правильні рішення і успіхи, а й прорахунки. Кожна операція може бути невдалою і кожний наказ може виявитися помилковим. Управління - це дуже велика відповідальність.
полонуэвакуации?
Осаду Хисань, Ки-Сань (база морпехов) нужно почитать ему. Там правда за счет превосходства в авиации морпехи выстояли, но продержались...и быт у них был просто ужасен, особенно с ранеными. Но вертушки сделали очень много
Для 2,5 тысячного гарнизона Азовстали, вертолётная авиаподдержка - капля в море. И при полном господстве ПВО и ВВС противника закономерно закончилась потерей людей и вертолётов. При всём уважении к героизму вертолётчиков и врачей, нужна было сухопутная деблокада Азовстали.
По нехватке оружия для деблокады.
Украинец служивший на складах 14 армии, рассказывал, что в паре километров от границы с Украиной, в Приднестровье, стоят подземные многоэтажные склады с вооружением 14й армии СССР и частей ЮГВ, которые затарены так, что вывозить оружие оттуда надо эшалонами в течении десятка лет.
По-друге, цим складам стільки років, що більшість того що там знаходиться взагалі не придатне для використання.
https://streamable.com/******
на наших очах... У Зе прокотило люта смерть солдата...И як слiдство-Азовталь...😰😠
Я вже давно хотiла про це написати...Причинно-наслидкови з"вязки...😠
"дефолт ето нє страшно, расія даст нам хоть десять мільярдов"
"..Мы взяли Азовсталь..ети нацики сдались..их там 2 тыс. было,прятались там в катакомбах, полно оружия было и всё иностранное.наши войска малыми силами ,сначало окружили ,а потом обложили ,со всех сторон.Их будут судить,они прикривались мирными гражданами. там только первые линии боеспособные нацики,мы их прорвем ,а те другие ,что их мобилизировали побросают оружие и убегут."
Ну і дальше там .про непереможність рашки,патріотизм рашки,про знищення"нациків" і вся така херня.
Вечерняя Сводка,Фронт Трещит .https://www.youtube.com/watch?v=k1hfftQ5hA8