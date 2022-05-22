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Новости Война
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Таких операций никогда в истории человечества не было, - Билецкий о поддержке гарнизона в Мариуполе

маріуполь

Командир полка "Азов" Андрей Билецкий отметил исключительный героизм экипажей вертолетов, доставлявших подкрепление, вооружение, лекарства и прочее необходимое защитникам заблокированного РФ Мариуполя.

Об этом заявил Билецкий в интервью "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

По словам командира полка, попыток опрокидывания помощи защитникам "Азовстали" было более 5 и абсолютное большинство, кроме двух последних, были успешными.

Билецкий рассказал несколько эпизодов героического авиапрорыва российской блокады Мариуполя, отметив, что такого не увидишь даже в кино.

"То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках нужно в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких "падениях черного ястреба" (британско-американская историческая военная драма режиссера Ридли Скотта, -ред.) никогда американцы не позволяли себе входить на более сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было", - отметил Билецкий. 

По его словам, спецоперация была спланирована и проводилась под эгидой ГУР Минобороны.

Билецкий говорит, что его роль была организовывать десант. По словам командира, 72 бойца "Азова" были переправлены вертолетами для усиления обороны города.

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Одним из первых, переброшенным вертолетом в Мариуполь, был азовец "Кельт", он, к сожалению, погиб на следующий день.

"Погиб так, как и хотел, кстати. Он многим друзьям говорил: "хочу дома умереть". И погиб он на соседней улице от дома, где он родился и вырос. Погиб прямо в сердце своей малой родины", - отметил Билецкий. 

Отдельно командир "Азова" отметил медиков. "В последний вылет в вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга - всего 5 представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из города Днепра. Я думаю, что раньше или позже можно будет говорить фамилии этих людей. Это действительно для меня герои", - рассказал Билецкий.

По его словам, всем было тяжело лететь, но тяжелее всего первому и тем, кто уже знал, что россияне вычислили трассу полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.

"Они летели, четко понимая, что вероятность (погибнуть) просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши", - подчеркнул командир "Азова".

Также читайте: Сейчас главное - не навредить своими домыслами операции по эвакуации гарнизона "Азовстали", - Билецкий

Относительно же истории командира первого экипажа вертолетов Билецкий отмечает следующее: "Возможно, после войны или даже во время войны она будет экранизирована. Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это уже должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров".

Мариуполь (5706) Билецкий Андрей (239) Азов (790) 36 отдельная бригада морской пехоты (205) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+54
Саме так. "Подвиг одних - це, неодмінно, злочин інших."
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22.05.2022 09:38
+53
Героїзм породжують провали.
Ось про що треба пам'ятати.
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22.05.2022 09:34
+39
А щодо розмінування Чонгару, яке призвело до швидкого оточення Маріуполя, цей "командир полку" щось казав? Нагадайте.
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22.05.2022 09:41
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Тому що це - Україна! Слава нашим захисникам! Вічна пам'ять загиблим героям!
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22.05.2022 09:31 Ответить
Героїзм породжують провали.
Ось про що треба пам'ятати.
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22.05.2022 09:34 Ответить
Саме так. "Подвиг одних - це, неодмінно, злочин інших."
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22.05.2022 09:38 Ответить
А щодо розмінування Чонгару, яке призвело до швидкого оточення Маріуполя, цей "командир полку" щось казав? Нагадайте.
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22.05.2022 09:41 Ответить
Він про це казав у РАНДЕВУ з Я.Соколовою.
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22.05.2022 09:48 Ответить
А що? Бо я пропустив
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22.05.2022 15:39 Ответить
А яке відношення має полк Азов до размінування мостів? Це не їх зона відповідальності.
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22.05.2022 10:42 Ответить
яке призвело до швидкого оточення Маріуполя
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22.05.2022 11:50 Ответить
то була мабуть диверсія ворожа.
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22.05.2022 10:46 Ответить
То була державна політика.
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22.05.2022 10:48 Ответить
Звідки інформація про "розмінування"? Звідки ви такої дезінформації накопали?
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22.05.2022 10:53 Ответить
Не завжди!
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22.05.2022 09:42 Ответить
Приклади для обговорення наведете?
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22.05.2022 11:51 Ответить
Не завжди!
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22.05.2022 09:43 Ответить
Чого Білецького називають командиром Азову ?
Піарщик черговий. Розповідає нам як героїчно гинули хлопці.
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22.05.2022 09:36 Ответить
И почему он не со своими бойцами в Мариуполе????? вот такие они "герои" и командиры полевые... был никем а тал КЕМ???? почему не полетел в Мариуполь к своим побратимам ОН -которого они (бойцы АЗОВА а ныне ныне ГЕРОИ!!!! не только украины но и всего Демократичекого мира- они называли его БЕЛЫЙ ВОЖДЬ??? и где он сейчас?? на фронте или в бункере Киева на конче-запе*****бросить воих бойцов это как то не по украински
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22.05.2022 10:45 Ответить
Справжній командир Прокопенко там був.
А це самозванець.
УП ж намагається переписати історію. Дивуюсь "журналістам"
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22.05.2022 10:49 Ответить
Прокопенко командир мариупольского батальона Азов.
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22.05.2022 10:52 Ответить
Прокопенко- командир ПОЛКУ Азов. А білецький колишній командир
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22.05.2022 12:55 Ответить
А чому йому туди летіти, якщо він командир всього полку Азову? Йому потрібно займатися функціонуванням тих частин полку, які воюють на інших напрямках.
Що б змінилося від того, що особисто Білецький прилетів в Маріуполь? Та нічого, ****
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22.05.2022 11:04 Ответить
Быть со своими в горячей точке-это не Порошенко кошмарить, следуя со своими
бойцами по всей Украине во время предвыборной компании...А теперь,когда весь
мир знает о Героях Азовстали, воно выползло....😠
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22.05.2022 12:16 Ответить
👍🤝😠💙💛
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22.05.2022 12:12 Ответить
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22.05.2022 09:41 Ответить
Господи,спаси та збережи нашiх Героiв! Весь народ Украiни молимо
Тебе, наш Спасителю!
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22.05.2022 12:21 Ответить
А чи було в історії, щоб головнокомандувач віддавав наказ здатися в полон, прикриваючись евфемізмом "зберегти життя"?
Вся предисторія з розмінуванням і зрадою на півдні, гуманізмом зрозуміла. А от саме про цей факт
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22.05.2022 09:43 Ответить
Вспоминается диалог Штирлица с генералом в поезде. "Приказывают умирать. Нет никого приказа сохранить жизнь сдавшись врагу. Не придумали ещё". Уже придумали. Что будет с нашими в кацапском плену дальше-остается лишь гадать.
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22.05.2022 09:48 Ответить
Взятие Гонконга японской армией. 25-30 000 японцев против 15 000 гарнизона англичан. 12 000 попали в плен.
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22.05.2022 10:00 Ответить
Бресткая крепоть в 1941 г оборонялаь до ПОСЛЕДНЕГО солдата!!! немецкая армия в 1943 г-300.000 в плену
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22.05.2022 10:48 Ответить
Валька, ты дуру то не гони
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22.05.2022 12:05 Ответить
Більша половина оборонців бресткої фортеці здалась в полон, відбула 4 роки в німецьких тюрмах, а потім ще 10-15 в радянських таборах
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22.05.2022 12:57 Ответить
А ви всю історію на 100% знаєте чи просто поп..здіть захотілося? Зрозуміло, що здатися в полон - це нормально.

Досить вже гнати на владу. Війна - це тільки правильні рішення і успіхи, а й прорахунки. Кожна операція може бути невдалою і кожний наказ може виявитися помилковим. Управління - це дуже велика відповідальність.
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22.05.2022 10:52 Ответить
Як шашлички на 9 травня? Нормально пішли, двомісячний?
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22.05.2022 11:55 Ответить
Не місяцях справа, а в наявності розуму і вмінні аналізувати інформацію. І, до речі, я з 25%))
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22.05.2022 13:17 Ответить
То як шашлички?
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22.05.2022 15:41 Ответить
чому сам Билецкий с іншими азовцями не попав до полону эвакуации?
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22.05.2022 09:45 Ответить
Він був на київському напрямку.
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22.05.2022 09:51 Ответить
пану було б легше, якби він трапив до полону?
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22.05.2022 10:49 Ответить
Чому орочня так швидко підійшла до Маріуполя з заходу? Хто "героїчно" злив південь країни?
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22.05.2022 09:45 Ответить
Найвеличніший боневтік.
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22.05.2022 09:53 Ответить
да американцы для начала дронами подавили бы ППО потом артилерией подавили всякое желание кому то высовываться, потом опять повесили в небе "жнецов" и под их прикрытием уже бы использовали вертушки
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22.05.2022 09:48 Ответить
Пан Билецкий плохо знает историю, а военную так уж очень!

Осаду Хисань, Ки-Сань (база морпехов) нужно почитать ему. Там правда за счет превосходства в авиации морпехи выстояли, но продержались...и быт у них был просто ужасен, особенно с ранеными. Но вертушки сделали очень много
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22.05.2022 09:49 Ответить
Керченские каменоломни прекрасный пример чем заканчивается осада подземных схронов без сухопутной поддержки.
Для 2,5 тысячного гарнизона Азовстали, вертолётная авиаподдержка - капля в море. И при полном господстве ПВО и ВВС противника закономерно закончилась потерей людей и вертолётов. При всём уважении к героизму вертолётчиков и врачей, нужна было сухопутная деблокада Азовстали.
По нехватке оружия для деблокады.
Украинец служивший на складах 14 армии, рассказывал, что в паре километров от границы с Украиной, в Приднестровье, стоят подземные многоэтажные склады с вооружением 14й армии СССР и частей ЮГВ, которые затарены так, что вывозить оружие оттуда надо эшалонами в течении десятка лет.
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22.05.2022 10:01 Ответить
Вполне вероятно, что Приднестровский анклав формировался именно как буферная зона этих складов.
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22.05.2022 10:06 Ответить
По-перше, ці склади знаходяться на території Молдови, ми не кацапи щоб нападати на чужі країни.
По-друге, цим складам стільки років, що більшість того що там знаходиться взагалі не придатне для використання.
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22.05.2022 10:06 Ответить
По-третє взірвуть його москалі при спробі віджати.
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22.05.2022 11:36 Ответить
А при чем тут катакомбы? Там (в джунглях) американцы сидели в глине без блиндажей под постоянным минометным обстрелом. Вертушки подлетали и садились так же под минометным обстрелом. Там жесть жестяная была, что не свойственно американскому командованию
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22.05.2022 10:14 Ответить
У нас просто нет такого количества вертолётов, как у американцев. Даже если не считать пилотов, нет техники. Было в ВСУ всего пару десятков боевых вертолётов, большая часть из них уже уничтожена.
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22.05.2022 10:48 Ответить
Я не про вертолеты...я про коммент пана Билецкого
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22.05.2022 12:04 Ответить
А що цей персонаж зараз казатиме:

https://streamable.com/******
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22.05.2022 09:58 Ответить
Билецкого зеленые купили, что начали бубачку выгораживать и спасать?
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22.05.2022 10:06 Ответить
він давно куплений...
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22.05.2022 12:23 Ответить
Ми , народ, нiчого не зробили, крiм писанини на форумах, коли вмирав Журавель
на наших очах... У Зе прокотило люта смерть солдата...И як слiдство-Азовталь...😰😠
Я вже давно хотiла про це написати...Причинно-наслидкови з"вязки...😠
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22.05.2022 12:35 Ответить
Все это , полная ***** , надо было, выводить гарнизон в 6000 человек из Марика 26 февраля. Лучше погибнуть в бою , чем пройти через пытки орков и все равно погибнуть. Зная ,что Киев здал юг без боя ,надо было уходить . Эти войны принесли бы больше пользы на фроне вместе со всеми ВСУ чем в окружении . А Киев ,как всегда ******* и ******. Обидно за ребят . Я могу ошибаться в суждениях, но пока меня никто не убедил в обратном. До сих пор не понятно чем Зеленский занимался в Омане, ну кроме, того, что договаривался за инвестиции .
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22.05.2022 10:22 Ответить
Там большинство были местные солдаты. Они жили в Мариуполе и защищали свои дома и родных по сути.
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22.05.2022 10:49 Ответить
Не забываем, что именно Билецкий и его гоп. компания нац. дружины привели к власти засланных кремлевских козачков вместе с Зеленским. Все что связано с Билецким - это ФСБ.
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22.05.2022 10:26 Ответить
Герои Азовстали работают на ФСБ, точно?
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22.05.2022 10:50 Ответить
Згадайте ВО "Свобода" . Я достеменно не знаю, та можу припускати, що ФСБ було вигідно фінансувати проект націоналістів в Україні, щоб потім всьому світу кричати про нациків тут. Але це лише мої думки.
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22.05.2022 11:00 Ответить
я б не довіряв би слухам фінансуванні свободи кремлем. але одіозна хваріон робила все, аби відвернути російськомовних громадян України від української спільноти. Що тут можна думати?
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22.05.2022 13:12 Ответить
Герои Азовстали к Билецкому отношения не имеют.
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22.05.2022 12:56 Ответить
фсб не фсб , але авакяном зв'язок не заперечний. А авакян - дружок коломойського.
"дефолт ето нє страшно, расія даст нам хоть десять мільярдов"
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22.05.2022 13:08 Ответить
потрібно також говорити якою ціною це було зроблено
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22.05.2022 10:46 Ответить
"відчайдушний вчинок одного, надихає інших"
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22.05.2022 10:51 Ответить
Переказ одного орка ,того що вони пабєждают.
"..Мы взяли Азовсталь..ети нацики сдались..их там 2 тыс. было,прятались там в катакомбах, полно оружия было и всё иностранное.наши войска малыми силами ,сначало окружили ,а потом обложили ,со всех сторон.Их будут судить,они прикривались мирными гражданами. там только первые линии боеспособные нацики,мы их прорвем ,а те другие ,что их мобилизировали побросают оружие и убегут."
Ну і дальше там .про непереможність рашки,патріотизм рашки,про знищення"нациків" і вся така херня.
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22.05.2022 10:53 Ответить
Кому цікаво.можете самі подивитись.Це не реклама .а просто те як орки бачать ,щоб ми знали ,шо і як ,вони аналізують, те що ми розповідаємо в інформпросторі.
Вечерняя Сводка,Фронт Трещит .https://www.youtube.com/watch?v=k1hfftQ5hA8
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22.05.2022 10:59 Ответить
Героизм - это всегда следствие ******* руководства. И говорить надо именно об этом, а не о сути геройских поступков. Если мы не хотим всю войну войну считать жертвы подобных героизмов.
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22.05.2022 11:19 Ответить
Білецький повноцінний учасник Зеленої команди і мабуть допомагає їм рахувати гроші і готувати нові зради. Про долю полонених Азовців в українських ЗМІ змова мовчання.
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22.05.2022 12:31 Ответить
Все це дурня хлопці справжні герої, якби їм дали команду виходити зразу після того, як втратили Мелітополь, то ці герої змогли б оборонятись на Донбасі, і так само нищили ворога, так само його стримували з цією різницею що у них був би тил. Не було б проблем з ліками, водою, ************ та жителі Маріуполя менше постраждали. А так втратили 2 тисячі самих стійких бійців, які зараз дуже потрібні. А все із-за придурка Боневтіха. Відведи бійців на 70 км північніше і все. Навіть не рішився на деблокацію, хоча самі азовці просили, Муженко підштовхував, але в Боневтіка цього не було в планах, дуже боявся їх, тому і здав.
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22.05.2022 12:59 Ответить
Стопудово це гівно дерьмак здав маршрут кацапні. Розстріляти цю тварюку!
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22.05.2022 13:23 Ответить
 
 