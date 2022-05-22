Таких операций никогда в истории человечества не было, - Билецкий о поддержке гарнизона в Мариуполе

Командир полка "Азов" Андрей Билецкий отметил исключительный героизм экипажей вертолетов, доставлявших подкрепление, вооружение, лекарства и прочее необходимое защитникам заблокированного РФ Мариуполя.

Об этом заявил Билецкий в интервью "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

По словам командира полка, попыток опрокидывания помощи защитникам "Азовстали" было более 5 и абсолютное большинство, кроме двух последних, были успешными.

Билецкий рассказал несколько эпизодов героического авиапрорыва российской блокады Мариуполя, отметив, что такого не увидишь даже в кино.

"То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках нужно в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких "падениях черного ястреба" (британско-американская историческая военная драма режиссера Ридли Скотта, -ред.) никогда американцы не позволяли себе входить на более сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было", - отметил Билецкий.

По его словам, спецоперация была спланирована и проводилась под эгидой ГУР Минобороны.

Билецкий говорит, что его роль была организовывать десант. По словам командира, 72 бойца "Азова" были переправлены вертолетами для усиления обороны города.

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Одним из первых, переброшенным вертолетом в Мариуполь, был азовец "Кельт", он, к сожалению, погиб на следующий день.

"Погиб так, как и хотел, кстати. Он многим друзьям говорил: "хочу дома умереть". И погиб он на соседней улице от дома, где он родился и вырос. Погиб прямо в сердце своей малой родины", - отметил Билецкий.

Отдельно командир "Азова" отметил медиков. "В последний вылет в вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга - всего 5 представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из города Днепра. Я думаю, что раньше или позже можно будет говорить фамилии этих людей. Это действительно для меня герои", - рассказал Билецкий.

По его словам, всем было тяжело лететь, но тяжелее всего первому и тем, кто уже знал, что россияне вычислили трассу полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.

"Они летели, четко понимая, что вероятность (погибнуть) просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши", - подчеркнул командир "Азова".

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Относительно же истории командира первого экипажа вертолетов Билецкий отмечает следующее: "Возможно, после войны или даже во время войны она будет экранизирована. Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это уже должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров".