Россия, вероятно, перебросила единственную группу БМПТ "Терминатор" в Северодонецк, - разведка Великобритании

Россия, вероятно, перебросила на Северодонецкое направление единственную действующую группу танков БМП-Т "Терминатор".

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Их присутствие свидетельствует о том, что к этой атаке причастна центральная группа войск (ЦГВ), являющаяся единственным соединением, выставившим эту машину", - сообщили в разведке.

Отмечается, что Россия разработала "Терминатор" после осознания необходимости обеспечения специальной защиты основных боевых танков, которые использовались во время военных действий в Афганистане и Чечне.

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