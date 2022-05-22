РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13375 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
881 2

Российские оккупанты повредили 627 медучреждений в Украине, 105 из них восстановлению не подлежат, - Ляшко

лікарня

Рашисты повредили 627 медицинских учреждений в Украине. Из них 105 восстановления уже не подлежат.

Об этом сообщил во время пресс-брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Пострадали и аптеки. Разрушения претерпели 396 аптечных заведений, из них 27 - уничтожены до основания.

Враг расстрелял или захватил более 200 автомобилей экстренной медицинской помощи.

235 заведений здравоохранения оказались на временно оккупированных территориях. В заложниках - более двухсот бригад "экстренки". Большинство – в Херсонской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце. ФОТО

больница (1437) аптека (128) Ляшко Виктор (1364)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Набудували ...
показать весь комментарий
22.05.2022 09:42 Ответить
Асвабаділі
показать весь комментарий
22.05.2022 10:11 Ответить
 
 