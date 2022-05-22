Российские оккупанты повредили 627 медучреждений в Украине, 105 из них восстановлению не подлежат, - Ляшко

Рашисты повредили 627 медицинских учреждений в Украине. Из них 105 восстановления уже не подлежат.

Об этом сообщил во время пресс-брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Пострадали и аптеки. Разрушения претерпели 396 аптечных заведений, из них 27 - уничтожены до основания.

Враг расстрелял или захватил более 200 автомобилей экстренной медицинской помощи.

235 заведений здравоохранения оказались на временно оккупированных территориях. В заложниках - более двухсот бригад "экстренки". Большинство – в Херсонской области.

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