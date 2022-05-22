Российские оккупанты повредили 627 медучреждений в Украине, 105 из них восстановлению не подлежат, - Ляшко
Рашисты повредили 627 медицинских учреждений в Украине. Из них 105 восстановления уже не подлежат.
Об этом сообщил во время пресс-брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Пострадали и аптеки. Разрушения претерпели 396 аптечных заведений, из них 27 - уничтожены до основания.
Враг расстрелял или захватил более 200 автомобилей экстренной медицинской помощи.
235 заведений здравоохранения оказались на временно оккупированных территориях. В заложниках - более двухсот бригад "экстренки". Большинство – в Херсонской области.
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Ksenia VB
показать весь комментарий22.05.2022 09:42 Ответить Мне нравится 3
irenka ko
показать весь комментарий22.05.2022 10:11 Ответить Мне нравится 2
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