Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 050 человек, 204 самолета, 170 вертолетов, 1285 танков и 3141 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 мая потери личного состава противника составляют около 29 050 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 29050 (+200) человек ликвидировано,
танков – 1285 (+7) ед.,
боевых бронированных машин - 3141 (+25) ед.,
артиллерийских систем - 599 (+3) ед.,
РСЗО/MLRS - 201 (+0) ед.,
средства ПВО - 93 (+0) ед.,
самолетов - 204 (+0) ед.,
вертолетов - 170 (+1) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 470 (+8),
крылатые ракеты - 107 (+3),
корабли /катера - 13 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 2194 (+16) ед.,
специальная техника – 43 (+0).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.
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