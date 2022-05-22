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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 050 человек, 204 самолета, 170 вертолетов, 1285 танков и 3141 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 мая потери личного состава противника составляют около 29 050 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 29050 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1285 (+7) ед.,

боевых бронированных машин - 3141 (+25) ед.,

артиллерийских систем - 599 (+3) ед.,

РСЗО/MLRS - 201 (+0) ед.,

средства ПВО - 93 (+0) ед.,

самолетов - 204 (+0) ед.,

вертолетов - 170 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 470 (+8),

крылатые ракеты - 107 (+3),

корабли /катера - 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2194 (+16) ед.,

специальная техника – 43 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 050 человек, 204 самолета, 170 вертолетов, 1285 танков и 3141 бронированная машина 01

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.

Автор: 

армия РФ (19079) Генштаб ВС (6202) уничтожение (6837) техника (1732) потери (4371)


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Топ комментарии
+12
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22.05.2022 11:58
+11
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22.05.2022 11:13
+7
Маловато техніки при такому активному наступі на донбасі
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22.05.2022 11:13
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22.05.2022 11:13 Ответить
Маловато техніки при такому активному наступі на донбасі
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22.05.2022 11:13 Ответить
Горять орки на небі і на землі - значить перемога не за горами 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.05.2022 11:13 Ответить
орки взагалі то наступають по всіх напрямках....
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22.05.2022 11:32 Ответить
******* кацапский...
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22.05.2022 13:44 Ответить
Нравица- не нравица, а буряты будут жарица.
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22.05.2022 11:17 Ответить
шо чурка - ***** вам тут? взрывают и зажаривают вас тут Украинские Войны!
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22.05.2022 13:45 Ответить
Бєзсмєрний полк росте.Вже навіть армія.
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22.05.2022 11:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lY-QBmd4IIk&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD Відеоісторія яскравої ліквідації 240-мм самохідного міномета "Тюльпана"
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22.05.2022 11:36 Ответить
чмяк су 25 упаль- Стингер
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22.05.2022 11:47 Ответить
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22.05.2022 11:58 Ответить
завтра має бути 205-тий:
Сьогодні, 22 травня, підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 "Грач".
Броньований літак окупантів львівські десантники ліквідували розрахунком ПЗРК "Ігла".
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
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22.05.2022 15:13 Ответить
 
 