Турция должна помочь разблокировать украинские порты, ведь война Путина создает кризис голода, - Порошенко

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал власти Турции помочь разблокировать украинские морские порты, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Состоялось специальное заседание Совета безопасности ООН, которое было посвящено продовольственной безопасности. Хотел бы напомнить о странах Африки, Северной Африки, Латинской Америки, Азии, где имеет место настоящая угроза голода. Говорят, что это касается почти 300 миллионов человек".

В этих условиях мы рассчитываем на Турцию как на регионального лидера и лидера Черноморского региона и призываем помочь разблокировать украинские морские порты. Турецкие военно-морские силы могли бы обеспечить сопровождение коммерческих судов, перевозящих украинское зерно, украинскую пшеницу, в том числе для тех, кто страдает от голода", - подчеркнул Порошенко.

По словам лидера "ЕС", сегодня Путин создает кризис голода и новый кризис беженцев.

"Ведь те, кто проживает в странах, охваченных голодом, будут хотеть переехать в Европу, где они по меньшей мере могли бы спасти свои семьи. А потому мы не должны позволить Путину разыграть этот его сценарий. Мы должны спасти мир, ведь война, которую Путин развязал в Украине, превращается в глобальную. Она начинает трансформироваться в Третью мировую войну. Мы должны оставаться объединенными с тем, чтобы защитить будущее нашего мира", - подытожил Порошенко.

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