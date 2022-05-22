Турция должна помочь разблокировать украинские порты, ведь война Путина создает кризис голода, - Порошенко
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал власти Турции помочь разблокировать украинские морские порты, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Состоялось специальное заседание Совета безопасности ООН, которое было посвящено продовольственной безопасности. Хотел бы напомнить о странах Африки, Северной Африки, Латинской Америки, Азии, где имеет место настоящая угроза голода. Говорят, что это касается почти 300 миллионов человек".
В этих условиях мы рассчитываем на Турцию как на регионального лидера и лидера Черноморского региона и призываем помочь разблокировать украинские морские порты. Турецкие военно-морские силы могли бы обеспечить сопровождение коммерческих судов, перевозящих украинское зерно, украинскую пшеницу, в том числе для тех, кто страдает от голода", - подчеркнул Порошенко.
По словам лидера "ЕС", сегодня Путин создает кризис голода и новый кризис беженцев.
"Ведь те, кто проживает в странах, охваченных голодом, будут хотеть переехать в Европу, где они по меньшей мере могли бы спасти свои семьи. А потому мы не должны позволить Путину разыграть этот его сценарий. Мы должны спасти мир, ведь война, которую Путин развязал в Украине, превращается в глобальную. Она начинает трансформироваться в Третью мировую войну. Мы должны оставаться объединенными с тем, чтобы защитить будущее нашего мира", - подытожил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль