РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6129 посетителей онлайн
Новости Война
4 592 40

Наладить жизнь в Мариуполе можно через два года, но у РФ нет ресурсов, - Андрющенко

мариуполь,маріуполь

Заблокированный российскими войсками Мариуполь невозможно восстановить силами оккупантов в ближайшее время.

Об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, наладить "нормальную жизнь" в городе в ближайшие несколько лет невозможно.

"Сейчас за жилищный комплекс отвечает бывший тамада, и мы понимаем, что оно все так там происходит... Даже если предположить, что там появятся какие-нибудь специалисты, то наладить жизнь в Мариуполе в ближайшие два года невозможно", - пояснил он.

Андрющенко отметил, что в городе уничтожены коммуникации, в частности газ придется прокладывать заново.

"То есть, ни одна котельная не заработает. И уже осенью, зимой у нас будут проблемы с отоплением... И что делать? Никто этим не занимается... Восстановить город можно при условии отсутствия боевых действий, но для этого нужно иметь план, специалистов, ресурсы и, самое главное, время. И ничего из этого нет у оккупационных властей. То есть, все это большой обман людей, которые там остаются", - добавил советник мэра.

Читайте также: Россияне создают "добровольные дружины" для патрулирования Мариуполя, - Андрющенко

Автор: 

Мариуполь (5706)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Это что за капитулятивные вбросы? Мы что два года будем молча наблюдать как окупанты строят новые военные базы в наших городах? То же самое говорили что рашисты не восстановят ж/д в Дебальцево, не построят крымский мост, не кинут енергокабель в крым, не пустят воду по крымскому каналу. Как то уже надоел этот ура-патриотизм которым нам замыливают глаза. Почему наша арта не наносит удары по захваченным окупантами городам? Или будем ждать пока рашисты проведут *референдум* а потом *присоеденят* к рашке,
показать весь комментарий
22.05.2022 11:54
+16
Тобто,ми вже переймаємося,чи зможуть кацапи за два роки відновити Маріуполь,чи їм потрібна допомога з американських грошей? Це нас так до «даґаваріцца пасєрєдінє» готують?
показать весь комментарий
22.05.2022 11:51
+13
Типо наша власть намекает что так просто даст окупантам хозяйничать в окупированном Мариуполе, а мы будем наблюдать как наблюдали за донецком и луганском?
показать весь комментарий
22.05.2022 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рф буде шось налагоджувати??? вони вміють тільки розвалювати..
показать весь комментарий
22.05.2022 11:40 Ответить
Та буде там пустка і все.
Поки Україна не відбудує, якщо взагалі почне.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:42 Ответить
Таке кажуть..
Во временно оккупированном Энергодаре в воскресенье утром неизвестные взорвали двери подъезда, где в то время находился местный российский гауляйтер, «глава военной администрации» Андрей Шевчик. По данным местного издания https://t.me/entime2022/394 «Энергодар сегодня» , коллаборант получил ранения.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:43 Ответить
так шибко обісравсь, що пукан розірвавсі.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:49 Ответить
Він вже визначив, що оркм там будуть мінімум два роки?
А сам він де? Нехай їде і разом з орками відновлює = він уже давно не мер.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:44 Ответить
ні, він пише що на відновлення повноцінного життя міста знадобиться мінімум два роки якщо добре вкластися, але рашка немає на це ресурсів, а ще рашка не має бажання, та й вміння теж не має. Люди, які можливо б хотіли розраховувати що багата рашка все відбудує, краще би вже у ведмедики Гаммі вірили, ніж в рашку.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:52 Ответить
Так может никто и не собирается налаживать жизнь в Мариуполе? Раздолбали в хлам и пусть так и стоит. Один район возможно и восстановят для картинки и хорош, главное Украину оставили без части металлургии и порта. Может в этом задумка была, пока наши рулевые сопли жевали о "не видим создания ударных группировок" и пытались заглянуть в глаза бункерному и мински подписывали?...
показать весь комментарий
22.05.2022 11:45 Ответить
Прочитавши, зрозумів, що ЗЕлена влада повертати Маріуполь не збирається...
показать весь комментарий
22.05.2022 11:45 Ответить
Типо наша власть намекает что так просто даст окупантам хозяйничать в окупированном Мариуполе, а мы будем наблюдать как наблюдали за донецком и луганском?
показать весь комментарий
22.05.2022 11:46 Ответить
це не просто обман людей, русскіє обрікають їх на голодну смерть.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:46 Ответить
опять "немає ресурсів". Загонят под дулами автоматов мариупольцев которые там остались и они будут что надо восстанавливать время еще есть
показать весь комментарий
22.05.2022 11:46 Ответить
крім дармової робочої сили там і інших ресурсів треба до дідька. Не будуть русскіє нічого відновлювати. Багато вони відновлювали на всіх окупованих територіях в інших країнах? тільки військова інфраструктура.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:54 Ответить
Тобто,ми вже переймаємося,чи зможуть кацапи за два роки відновити Маріуполь,чи їм потрібна допомога з американських грошей? Це нас так до «даґаваріцца пасєрєдінє» готують?
показать весь комментарий
22.05.2022 11:51 Ответить
схоже на це..Шольци можливо,тому не надають зброю..Макрони визвонюють )(уйлу..Берлусконі зоговорив про здачу захопленої території рашистам...та ще якась паскуда, в нью йорк таймс статтю наклепала ,що пора дагаварівацца
показать весь комментарий
22.05.2022 11:56 Ответить
я теж написав бо ***, якийсь ...іздец з ротів чинуш летить.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:58 Ответить
У нас же других забот нет,просрем ещё
пару областей. В итоге Запад будет кацапов оплачивать и прийдет к выводу,что Украины не существует.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:14 Ответить
Это что за капитулятивные вбросы? Мы что два года будем молча наблюдать как окупанты строят новые военные базы в наших городах? То же самое говорили что рашисты не восстановят ж/д в Дебальцево, не построят крымский мост, не кинут енергокабель в крым, не пустят воду по крымскому каналу. Как то уже надоел этот ура-патриотизм которым нам замыливают глаза. Почему наша арта не наносит удары по захваченным окупантами городам? Или будем ждать пока рашисты проведут *референдум* а потом *присоеденят* к рашке,
показать весь комментарий
22.05.2022 11:54 Ответить
рашисти вже облаштовують сух.коридор до Криму,будують фортифікаційні укріплення,тощо
показать весь комментарий
22.05.2022 12:01 Ответить
тому що народ не підйомний. А треба було цих гнид ще до війни гнати!!
показать весь комментарий
22.05.2022 13:54 Ответить
Воїни 115 бригади у Сєвєродонецьку звернулися до побратимів."Все в нас є. Ті, хто пішов - дизертири"https://youtu.be/mc3ll5w_FJk
показать весь комментарий
22.05.2022 11:56 Ответить
Что это за заявление такое? Какая ***** расия
показать весь комментарий
22.05.2022 11:56 Ответить
я дивуюся таким висирам як би тільки щось ляпнути...
радник мера переживає, коли орки налагодять норм. життя в маріуполі???
чи за те що в бідних орків нема грошей???
про що думає людина, коли вона думає саме про це???
Українана тут де, млять?????
показать весь комментарий
22.05.2022 11:56 Ответить
Какой-то дурацкий заголовок. Что значит, "наладить за 2 года"? Кому нужно это налаживание?. Восстановление города возможно только после деоккупации. Она же возможна только после поставок союзниками авиации, танков, дальнобойной артиллерии и соответственно обучения личного состава. Естественно город подвергнется еще большему разрушению. Кацапы укрепятся по максимуму: окопаются, заминируют все что можно, поставят ПВО. Фактически город этот уже никому не нужен. Если эрэфия там окопается надолго, а Зеленский поставит старую пластинку, мол военного решения нет и будем возвращать дипломатическим путем, то никто из адекватных туда не вернется. С брошенными квартирами придется расстаться. Их национализируют и туда вселятся вчерашние маргиналы и мародеры с полученными паспортами рф
показать весь комментарий
22.05.2022 12:01 Ответить
а по мільярду в день на війну є. Якась нестиковочка?
показать весь комментарий
22.05.2022 12:05 Ответить
Тю,та Украина всё пришлёт, не свои конечно. Щас Верещук расскажет про
наших людей и как американские деньги здесь нужны.
Донецкие 8 лет с Украины ржали,получая 3 пенсии
показать весь комментарий
22.05.2022 12:11 Ответить
зелені падлюки вже не збираються повертати Маріуполь.....падли
показать весь комментарий
22.05.2022 12:23 Ответить
Що це за риторика?....Звільняти не будемо намагатись?
показать весь комментарий
22.05.2022 12:25 Ответить
Мені не подобається вислови чиновників України про довгострокові плани окупантів, не мотивуючи і не додає оптимізму. ЗСУ воює,а ці пишуть. Про ресурс, ми уже рахували ресурси по арестовичу
показать весь комментарий
22.05.2022 12:30 Ответить
Нічого особистого.Дивно працює система держапарату в Україні.Місто захоплено ворогом,а якась міська адміністрація цього працює й гроші отримують з бюджету.А чим займається такий апарат?Заявами?Дуже дивно.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:40 Ответить
Я два месяца писал,что никто ничего
освобождать и никого наказывать не собирается,меня банили за это.
Окупант отвечает за оккупированных.
Украина за 3 месяца туда ничего не платила(пенсии,пособия,минималки)?
Будет и дальше платить,окупанта поддерживать.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:48 Ответить
Янел0х бонЕвтік і какаяразніца їм же потрібно була піденно-східна частина України.
ЗеРадникі допомагають як можуть, дають доцільні поради та їздют на пєрєгавори.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:52 Ответить
Не вперше заявляють про якогось тамаду... Да у нас клоун президент!
показать весь комментарий
22.05.2022 13:09 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2022 13:42 Ответить
может сперва освободить
а потом уже налаживать
показать весь комментарий
22.05.2022 13:43 Ответить
Какая умная мысль,но в правительстве пока до такого не додумались.Они ж не свои деньги туда
слать будут,а сколько мертвых душ можно там оплачивать годами.
Это золотая жила.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:59 Ответить
тобто Маріуполь здали ці продажні зелені гниди,не дивлячись скільки там люду вбили!!
показать весь комментарий
22.05.2022 13:50 Ответить
Сначала восстановят порт, что бы резать на металлолом Азовсталь и вывозить лом в рф.
А так больше ничего.
Ну еще могут побелить деревья и бровки для пропаганды "жизнь налаживается".
показать весь комментарий
22.05.2022 14:30 Ответить
Чого це Андрущенко так переймається ресурсами окупаційної влади?Він вважає що вона там назавжди?Спочатку деокупація потім відновлення
показать весь комментарий
22.05.2022 17:23 Ответить
 
 