Наладить жизнь в Мариуполе можно через два года, но у РФ нет ресурсов, - Андрющенко
Заблокированный российскими войсками Мариуполь невозможно восстановить силами оккупантов в ближайшее время.
Об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, наладить "нормальную жизнь" в городе в ближайшие несколько лет невозможно.
"Сейчас за жилищный комплекс отвечает бывший тамада, и мы понимаем, что оно все так там происходит... Даже если предположить, что там появятся какие-нибудь специалисты, то наладить жизнь в Мариуполе в ближайшие два года невозможно", - пояснил он.
Андрющенко отметил, что в городе уничтожены коммуникации, в частности газ придется прокладывать заново.
"То есть, ни одна котельная не заработает. И уже осенью, зимой у нас будут проблемы с отоплением... И что делать? Никто этим не занимается... Восстановить город можно при условии отсутствия боевых действий, но для этого нужно иметь план, специалистов, ресурсы и, самое главное, время. И ничего из этого нет у оккупационных властей. То есть, все это большой обман людей, которые там остаются", - добавил советник мэра.
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Поки Україна не відбудує, якщо взагалі почне.
Во временно оккупированном Энергодаре в воскресенье утром неизвестные взорвали двери подъезда, где в то время находился местный российский гауляйтер, «глава военной администрации» Андрей Шевчик. По данным местного издания https://t.me/entime2022/394 «Энергодар сегодня» , коллаборант получил ранения.
А сам він де? Нехай їде і разом з орками відновлює = він уже давно не мер.
пару областей. В итоге Запад будет кацапов оплачивать и прийдет к выводу,что Украины не существует.
радник мера переживає, коли орки налагодять норм. життя в маріуполі???
чи за те що в бідних орків нема грошей???
про що думає людина, коли вона думає саме про це???
Українана тут де, млять?????
наших людей и как американские деньги здесь нужны.
Донецкие 8 лет с Украины ржали,получая 3 пенсии
освобождать и никого наказывать не собирается,меня банили за это.
Окупант отвечает за оккупированных.
Украина за 3 месяца туда ничего не платила(пенсии,пособия,минималки)?
Будет и дальше платить,окупанта поддерживать.
ЗеРадникі допомагають як можуть, дають доцільні поради та їздют на пєрєгавори.
а потом уже налаживать
слать будут,а сколько мертвых душ можно там оплачивать годами.
Это золотая жила.
А так больше ничего.
Ну еще могут побелить деревья и бровки для пропаганды "жизнь налаживается".