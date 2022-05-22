Наладить жизнь в Мариуполе можно через два года, но у РФ нет ресурсов, - Андрющенко

Заблокированный российскими войсками Мариуполь невозможно восстановить силами оккупантов в ближайшее время.

Об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, наладить "нормальную жизнь" в городе в ближайшие несколько лет невозможно.

"Сейчас за жилищный комплекс отвечает бывший тамада, и мы понимаем, что оно все так там происходит... Даже если предположить, что там появятся какие-нибудь специалисты, то наладить жизнь в Мариуполе в ближайшие два года невозможно", - пояснил он.

Андрющенко отметил, что в городе уничтожены коммуникации, в частности газ придется прокладывать заново.

"То есть, ни одна котельная не заработает. И уже осенью, зимой у нас будут проблемы с отоплением... И что делать? Никто этим не занимается... Восстановить город можно при условии отсутствия боевых действий, но для этого нужно иметь план, специалистов, ресурсы и, самое главное, время. И ничего из этого нет у оккупационных властей. То есть, все это большой обман людей, которые там остаются", - добавил советник мэра.

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