РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9326 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 794 14

Для восстановления жилищного фонда Чернигову понадобится не менее 14 млрд грн, - Атрошенко

чернігів

Чернигову для восстановления жилищного фонда после нанесенных оккупантами ударов потребуется по меньшей мере 14 млрд грн.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас (в Чернигове. – Ред.) уничтожено 10 тысяч квартир, если считать 50 кв. м квартира по 16 тысяч грн один кв. м, это 800 тысяч грн одна квартира, или 8 млрд грн на восстановление всего жилья. Кроме того, 135 домов повреждены прямыми попаданиями мин, а частично повреждены - 635. Также есть 40 тысяч квартир, которые нужно ремонтировать. Общая сумма превышает 10 млрд грн. Частные дома - это еще минимум 4 млрд грн", - отметил городской голова.

Кроме того, по словам мэра, на многие миллиарды гривен нанесен ущерб коммунальной инфраструктуре города.

Смотрите также: "Разбитая черниговская весна", - разрушенный город с высоты птичьего полета. ВIДЕО

Автор: 

Чернигов (884) Атрошенко Владислав (78) восстановление (210)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Мда.. ППО нормальне дешевше би обійшлось .
І за нього не забувайте. Спершу безпека, потім дороги.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:36
+4
В первую очередь нужно думать о безопасности. Толку от этого обновления, если территория подвергается регулярным обстрелам.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:42
+3
Пошли виртуальные лярды туда-сюда гулять, ляпают цифры от фонаря и себя любимых в этой схеме не забывают Перед тем, как чего-то восстанавливать за непонятные деньги, надо для начала перепись населения провести, кто-то вообще будет в те квартиры возвращаться или они навсегда в Германию, Польшу или Францию десантировались с индивидуальным членством в Евросоюзе
показать весь комментарий
22.05.2022 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай Атрошенко дасть гроші у нього є їх багато, раз куртку за 900 000 носить.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:33 Ответить
Цікаво, як буде відшкодування житла проходити. Те що уже на сьогодні іде регістрація від господарів, але решта цінностей, як авто,меблі. Донори-країни це кращий варіант чим кошти українським чиновникам
показать весь комментарий
22.05.2022 12:34 Ответить
скоріш за всьго буде процвітати коррупція. Люди будуть в порядку черги отримувати кошти/квартири... Черги можуть бути на роки. І у кого буде більше зв'язків, грошей, посада - той магічним чином буде просуватися вперед черги.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:40 Ответить
Мда.. ППО нормальне дешевше би обійшлось .
І за нього не забувайте. Спершу безпека, потім дороги.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:36 Ответить
це для тебе, для мене спершу одно потім друге.
будівництво в Україні перевищує по прибутку торгівлю наркотою в рази.
їм срати на війну, на все і вся.
дай бабла, а вони його ОСВОЯТЬ!!!! з кошторисом 250-300%
показать весь комментарий
22.05.2022 13:02 Ответить
Пошли виртуальные лярды туда-сюда гулять, ляпают цифры от фонаря и себя любимых в этой схеме не забывают Перед тем, как чего-то восстанавливать за непонятные деньги, надо для начала перепись населения провести, кто-то вообще будет в те квартиры возвращаться или они навсегда в Германию, Польшу или Францию десантировались с индивидуальным членством в Евросоюзе
показать весь комментарий
22.05.2022 12:40 Ответить
В первую очередь нужно думать о безопасности. Толку от этого обновления, если территория подвергается регулярным обстрелам.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:42 Ответить
Война войной, а распил по расписанию, деньги сами себя не украдут.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:42 Ответить
буде смотрящии з Заходу шоб менше тирили
показать весь комментарий
22.05.2022 12:50 Ответить
Все правильно каже. Треба заблоковані рашистські гроші використовувати на відновлення.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:05 Ответить
К данным Атрошенко, конечно, есть вопросы, но он первый мэр, который дал более-менее адекватные цифры и адекватные цены.
Итого на полное восстановление Чернигова (т.е. сделать "конфетку") потребуется не более 0,5 млрд.$
А теперь вспоминаем те сотни млрд.$, которые озвучивают "зеленые" ...
показать весь комментарий
22.05.2022 13:22 Ответить
Аторшенко назвал сумму на восстановление жилого фонда. До полных адекватных цифр далеко
показать весь комментарий
22.05.2022 13:51 Ответить
Спарведливо города орков должны иметь такие же проблемы...
показать весь комментарий
22.05.2022 13:43 Ответить
Знаючи Аиютрона половину він *******ь
показать весь комментарий
22.05.2022 13:49 Ответить
 
 