Для восстановления жилищного фонда Чернигову понадобится не менее 14 млрд грн, - Атрошенко
Чернигову для восстановления жилищного фонда после нанесенных оккупантами ударов потребуется по меньшей мере 14 млрд грн.
Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко, передает Цензор.НЕТ.
"У нас (в Чернигове. – Ред.) уничтожено 10 тысяч квартир, если считать 50 кв. м квартира по 16 тысяч грн один кв. м, это 800 тысяч грн одна квартира, или 8 млрд грн на восстановление всего жилья. Кроме того, 135 домов повреждены прямыми попаданиями мин, а частично повреждены - 635. Также есть 40 тысяч квартир, которые нужно ремонтировать. Общая сумма превышает 10 млрд грн. Частные дома - это еще минимум 4 млрд грн", - отметил городской голова.
Кроме того, по словам мэра, на многие миллиарды гривен нанесен ущерб коммунальной инфраструктуре города.
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І за нього не забувайте. Спершу безпека, потім дороги.
будівництво в Україні перевищує по прибутку торгівлю наркотою в рази.
їм срати на війну, на все і вся.
дай бабла, а вони його ОСВОЯТЬ!!!! з кошторисом 250-300%
Итого на полное восстановление Чернигова (т.е. сделать "конфетку") потребуется не более 0,5 млрд.$
А теперь вспоминаем те сотни млрд.$, которые озвучивают "зеленые" ...