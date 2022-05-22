Для восстановления жилищного фонда Чернигову понадобится не менее 14 млрд грн, - Атрошенко

Чернигову для восстановления жилищного фонда после нанесенных оккупантами ударов потребуется по меньшей мере 14 млрд грн.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас (в Чернигове. – Ред.) уничтожено 10 тысяч квартир, если считать 50 кв. м квартира по 16 тысяч грн один кв. м, это 800 тысяч грн одна квартира, или 8 млрд грн на восстановление всего жилья. Кроме того, 135 домов повреждены прямыми попаданиями мин, а частично повреждены - 635. Также есть 40 тысяч квартир, которые нужно ремонтировать. Общая сумма превышает 10 млрд грн. Частные дома - это еще минимум 4 млрд грн", - отметил городской голова.

Кроме того, по словам мэра, на многие миллиарды гривен нанесен ущерб коммунальной инфраструктуре города.

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