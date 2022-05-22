Зеленский внесет в Раду законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине, - Совгиря

Президент Владимир Зеленский вскоре внесет в Верховную Раду законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине!" – говорится в сообщении.

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