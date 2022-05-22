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Зеленский внесет в Раду законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине, - Совгиря

польща

Президент Владимир Зеленский вскоре внесет в Верховную Раду законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине!" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Польши Дуда приехал в Украину

законопроект (3219) Зеленский Владимир (20246) Польша (8403) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+53


Отож, за цім малим "розумником' треба стежити постійно. А краще розігнати у ОПУ оце все проросійське кубло на чолі з Єрмаком. Бо вони вже заїпали, тварюки кончені.
Оцей ФСБешний "Козир" вже висловлює незадоволення тим, що нам не надають швидко наступальну зброю. Починає висловлювати сумніви щодо наших перспектив в ЄС та НАТО. При чому, це все відбувається в унісон з інформаційною кампанією Кремля, яка з такими ж тезами працює в західних ЗМІ.
От яким же ж треба бути тупим президентом, щоб тримати поруч з собою агентів впливу противника й не слухати попереджень західних партнерів. Це просто жах!
Мабуть треба вже припиняти ці поїздки, а призначити постійного спостерігача, який буде регулярно стукати у потилицю, цього найвеличнішого політика **********.
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22.05.2022 12:45
+26
Взагалі, при найогиднішому лідорі ********** і його законодавчих ініціативах, промальовується картина, де українці в Україні - це якась лишня нація. То він приймає закон про ксенофобію, при цьому забув прийняти подібний закон щодо українців, тепер поляки матимуть спеціальний статус. Курва, а коли українці в Україні будуть пріоритетом? Чому в польщі поляки в пріоритеті, чому в чехії чехи в пріоритеті, чому в швейцарії швейцарці в пріоритеті?!!! Чи в Україні титульна нація - понаїхавші маланці, а українці - їхня обслуга?!
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22.05.2022 13:02
+13
Введуть війська для допомоги у захисті й оборони України.
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22.05.2022 12:44
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не веритЬся?
Ти просто тупий.
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22.05.2022 12:45 Ответить
«Ви - не біженці. Ви - наші гості».
Що сказав президент Польщі Анджей Дуда у Верховній Раді

🤝 Польський народ дякує вам за ваш спротив, відвагу та захист Батьківщини.

😡 Після Бучі, Бородяни та Маріуполя з рф не можна мати ніяких справ.

🇺🇦 Ви - українці. Ви - не біженці. Ви - наші гості. Ми зробимо усе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.

😁 Ніхто не зможе порушити нашу єдність. Ні вороже налаштовані політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні.

https://t.me/spravdi/8862

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22.05.2022 13:51 Ответить
Річ Посполита - 2
федеративна польсько-україно-литовсько-білоруська Держава -
кацапська смерть та запорука безпеки
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22.05.2022 14:35 Ответить
Налогом обложит?
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22.05.2022 12:40 Ответить
Безкоштовний проїзд в трамваї
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22.05.2022 12:45 Ответить
Смогут кацапов на бутылки насаживать без разрешения местных властей
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22.05.2022 14:05 Ответить
дозвіл відстрілювати вас, свинрсобак зайвохромосомних, в Україні.
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22.05.2022 14:23 Ответить
Введуть війська для допомоги у захисті й оборони України.
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22.05.2022 12:44 Ответить
не обов'язково вiйська вводити. Можна ж просто дозволити НАТОвським солдатам добровiльно ходити в Украiну у вiдпустку.
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22.05.2022 14:30 Ответить
Если на фронт то это хорошо.
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22.05.2022 15:54 Ответить


Отож, за цім малим "розумником' треба стежити постійно. А краще розігнати у ОПУ оце все проросійське кубло на чолі з Єрмаком. Бо вони вже заїпали, тварюки кончені.
Оцей ФСБешний "Козир" вже висловлює незадоволення тим, що нам не надають швидко наступальну зброю. Починає висловлювати сумніви щодо наших перспектив в ЄС та НАТО. При чому, це все відбувається в унісон з інформаційною кампанією Кремля, яка з такими ж тезами працює в західних ЗМІ.
От яким же ж треба бути тупим президентом, щоб тримати поруч з собою агентів впливу противника й не слухати попереджень західних партнерів. Це просто жах!
Мабуть треба вже припиняти ці поїздки, а призначити постійного спостерігача, який буде регулярно стукати у потилицю, цього найвеличнішого політика **********.
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22.05.2022 12:45 Ответить
Це буде цікаво, якщо виявиться, що це було так...
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22.05.2022 13:23 Ответить
а можно подробнее - как именно они ему на дали втекти? вертолетную площадку подорвали?

на встречу с ним даже генералов разоружают - и по углам стоят бенины охранники с автоматами а вы верите в каких то "військових, які не дали йому втекти, за ним приглядають"
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22.05.2022 14:07 Ответить
Так они и не дали! Еслиб втик - Беню могли отдать США,а пока В.А.З на должности - Беня в безопасности.
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22.05.2022 18:23 Ответить
Ключове питання: накуя той особливий статус?!
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22.05.2022 12:48 Ответить
а як же євгеї? Невже зельцман забув надати своїм соплемінникам такий статус?!
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22.05.2022 12:55 Ответить
Взагалі, при найогиднішому лідорі ********** і його законодавчих ініціативах, промальовується картина, де українці в Україні - це якась лишня нація. То він приймає закон про ксенофобію, при цьому забув прийняти подібний закон щодо українців, тепер поляки матимуть спеціальний статус. Курва, а коли українці в Україні будуть пріоритетом? Чому в польщі поляки в пріоритеті, чому в чехії чехи в пріоритеті, чому в швейцарії швейцарці в пріоритеті?!!! Чи в Україні титульна нація - понаїхавші маланці, а українці - їхня обслуга?!
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22.05.2022 13:02 Ответить
Знаешь что такое гои?…Гугл в помощь
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22.05.2022 13:50 Ответить
Непонятно, в чем суть и смысл этого особого статуса
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22.05.2022 12:49 Ответить
Раніше ВР погоджувала знаходження любих збройних формувань іноземних країн на території країни, навіть для навчання.Можливо це якось спростить формальності.
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22.05.2022 12:58 Ответить
Зараз він вже діктатор і нічого погоджувати не треба.
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22.05.2022 13:07 Ответить
Скоро узнаем, но новость настораживающая.
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22.05.2022 12:58 Ответить
Ты о том что Польша может ввести войска в Украину?
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22.05.2022 13:40 Ответить
Головне щоб забули швиденько про зраду в Чонгарі та Маріуполі.
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22.05.2022 13:06 Ответить
На північ від Київа - теж!
І ще багато чого!
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22.05.2022 18:26 Ответить
сейчас кацапы себе нафантазируют скажут опять что поляки хотят отобрать западную Украину
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22.05.2022 12:50 Ответить
Та срати на кацапів!
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22.05.2022 13:24 Ответить
Чи навпаки...
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22.05.2022 13:25 Ответить
"Кожен пОляк є укронацистом, та має право застососувати зброю проти отої москальскої гидоти, на території України"
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22.05.2022 12:54 Ответить
ядерную
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22.05.2022 12:57 Ответить
САРМАТ ЩЕ НАПИШИ
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22.05.2022 13:12 Ответить
шо трофейною ?
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22.05.2022 13:29 Ответить
У цього коміка і його команди також повинен бути особливий статус: високо підвішені особи.
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22.05.2022 12:56 Ответить
статус: завхоз окремої 95-ої шампурно-шашличной асфальтной бригади
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22.05.2022 12:58 Ответить
Then the winged hussars arrived
Coming down the mountainside
Then the winged hussars arrived
Coming down they turned the tide
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22.05.2022 12:56 Ответить
вже мають
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22.05.2022 12:59 Ответить
Замість того, щоб боротися зі зрадниками, він їх покриває і всяку муйню передбачає, щоб відвернути населення від цього.
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22.05.2022 13:03 Ответить
Річ Посполита
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22.05.2022 13:08 Ответить
Латиною Res Publika
Справа Громад українською)
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22.05.2022 13:13 Ответить
не тільки "справа", але й "майно" - взагалі все, що не є приватною справою, чи майном
тобто цей вираз означав не тільки державні інституції, але й народну самооборону і навіть публічні сортири
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22.05.2022 13:35 Ответить
Як кацапня на сайті почала дристати))) а чому?(питання риторичне)
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22.05.2022 13:28 Ответить
Він сподівається що з Польщі заїдуть в Україну тільки євреї. Потім він зробить такий статус для Ізраїля. І буде у нас Новий Їєрусалим под гарантіями Московії.
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22.05.2022 13:28 Ответить
Новоиерусалимский монастырь - это одна из самых известных и почитаемых обителей центральной части России

Источник: https://www.msk-guide.ru/page_19875.htm
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22.05.2022 13:36 Ответить
А вот это мне уже совсем не нравится и наталкивает на очень нехорошие мысли...Какой смысл особого статуса поляков в Украине
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22.05.2022 13:28 Ответить
Совгиря.
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22.05.2022 13:31 Ответить
Поляки - Polonia- поляни...бажаючі можуть навіть притягти до цього латинське rus, що може означати земля, поле...
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22.05.2022 13:31 Ответить
А если серьезно, наxрена этот особый статус. Кацапы что-то там пистели про то, что Польша нацелена на западные регионы Украины. Почему украинцам снова ничего не объясняют? К чему этот особый статус?
что происходит, але!!!
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22.05.2022 13:37 Ответить
А у громадян України є особливий статус в Польщі?!
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22.05.2022 13:38 Ответить
https://www.gov.pl/web/udsc/weszla-w-zycie-ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa#UA
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22.05.2022 13:59 Ответить
Легче польским гражданам будет передавать западное оружие на территорию Украины, заходя в нее.
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22.05.2022 13:50 Ответить
вот это аргумент, класс...логика железная....прям без входа граждан Польши с особым статусом переправка оружия через границу практически невозможна...Браво!
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22.05.2022 14:52 Ответить
Возможна. Только Польша - член НАТО. И доставка оружия натовцами прямо на территорию Украины без особого их статуса в Украине кое-кто расценит как военный вызов НАТО. А так НАТО, как организация, тут будет не причем. Впрочем, я могу и ошибаться. Дело тонкое.
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22.05.2022 16:50 Ответить
Просто перестань красти на ліках,як і твій попередник.Деж таке видано щоб одні і ті ж самі ліки коштували в Україні в десять раз дорожче ніж в европі?
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22.05.2022 14:10 Ответить
Треба уточнювати! " Просто перестань красти на ліках,як і твій попередник,що здриснув на Ростов!"
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22.05.2022 18:30 Ответить
запрошуйте в Украiну солдатiв НАТО на вiдпустку.
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22.05.2022 14:33 Ответить
"Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, в Украине по инициативе президента будет принят, скажем так, похожий закон", - отметил он.

По словам Никифорова, о каких-то конкретных положениях законопроекта говорить пока рано, потому что он все еще разрабатывается Министерством иностранных дел.
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22.05.2022 15:58 Ответить
Нам нужны польские специалисты ПВО и систем залпового огня.
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22.05.2022 16:09 Ответить
 
 