С начала российского вторжения более 3600 гражданских объектов повреждены или уничтожены в Николаевской области
В Николаевской области с начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили или уничтожили более 3600 гражданских объектов. Большая часть из них – жилищный фонд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Николаевскую ОВА.
По состоянию на 22 мая в Николаевской области повреждено частично или полностью 3617 гражданских объектов, в том числе:
- объекты жилого фонда – 2571;
- медицинские учреждения – 33;
- учебные заведения – 190;
- заведения культуры – 86;
- объекты промышленных предприятий – 35;
- объекты жизнеобеспечения: газо – 145, электро – 284, водо – 16, теплоснабжение – 53;
- другие невоенные объекты – 204.
В настоящее время без газоснабжения всего 3585 потребителей. В настоящее время электроэнергии, водоснабжения и водоотвода нет в 92 населенных пунктах области.
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