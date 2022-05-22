С начала российского вторжения более 3600 гражданских объектов повреждены или уничтожены в Николаевской области

В Николаевской области с начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили или уничтожили более 3600 гражданских объектов. Большая часть из них – жилищный фонд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Николаевскую ОВА.

По состоянию на 22 мая в Николаевской области повреждено частично или полностью 3617 гражданских объектов, в том числе:

объекты жилого фонда – 2571;

медицинские учреждения – 33;

учебные заведения – 190;

заведения культуры – 86;

объекты промышленных предприятий – 35;

объекты жизнеобеспечения: газо – 145, электро – 284, водо – 16, теплоснабжение – 53;

другие невоенные объекты – 204.



В настоящее время без газоснабжения всего 3585 потребителей. В настоящее время электроэнергии, водоснабжения и водоотвода нет в 92 населенных пунктах области.

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