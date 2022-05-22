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Новости Война Резня в Буче
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После Бучи, Бородянки и Мариуполя с Россией нельзя иметь никаких дел, - Дуда

буча

Президент Польши Анджей Дуда считает, что после военных преступлений российских оккупантов в Украине с Российской Федерацией нельзя иметь никаких дел.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязь.

Дуда подчеркнул, что после Бучи, Бородянки и Мариуполя с Россией нельзя иметь никаких дел.

По словам президента Польши, украинские граждане, которые в результате военных действий в Украине оказались в Польше, являются гостями его страны.

Смотрите также: Обнародованы новые доказательства массовых убийств в Буче, - NYT. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Дуда Анджей (754) Буча (458)


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Топ комментарии
+19
Один хрипатий мудак все в очко ***** заглядає.Йому треба було не на юриста вчитися,а на проктолога.
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22.05.2022 14:54
+19
Нет. Это как народ Украины решит. Не думаю, что украинцев после всех потерь, горя и страданий устроит до 24 и тд. Если и будет решено сохранить лицо хутину, то только в нафталиновой банке в музее воинской славы Украины.
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22.05.2022 14:57
+17
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.

Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа.

"А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский

https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html

Это называется плив-плив і на березі всравсь...
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22.05.2022 14:53
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Це ще в 2014 році треба було зробити.
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22.05.2022 14:46 Ответить
Це вже як бородата бабуля вирвшить
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22.05.2022 14:47 Ответить
Нет. Это как народ Украины решит. Не думаю, что украинцев после всех потерь, горя и страданий устроит до 24 и тд. Если и будет решено сохранить лицо хутину, то только в нафталиновой банке в музее воинской славы Украины.
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22.05.2022 14:57 Ответить
Та нет конечно,решит Дерьмак,а туповатый Зеля сделает так как ему этот фсбшный **** скажет. А большинство ,которые сейчас превозносят этого " полководца" схавают все и не поперхнулся.
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22.05.2022 22:58 Ответить
тільки паркан по всьому кордону з руснявими!!!такий щоб заввишки метрів 20!!!хай там у своєму болоті самі бовтаються)))
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22.05.2022 14:48 Ответить
Ой-ой-ой... Це ще нема "картинки" з Маріуполя і півдня...
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22.05.2022 14:48 Ответить
як "венесуела" та "північна корея"....- на кшалт них...
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22.05.2022 14:53 Ответить
Никак! Бу-га-га!
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22.05.2022 14:53 Ответить
Нормально вони існують,судячи із кількості їхніх свинячих рил на курортах Європи та Азії,подорожують,заробляють гроші,а ми сидимо по підвалах та останній уйх доїдаємо.
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22.05.2022 15:13 Ответить


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Реєстрація:18.05.2022

Еще один бот -новодел. Подробней про повальное путешествие русни по " курортах Европы и Азии" Откуда инфа? И про заработки русни, это они от высоких зарплат идут воевать?
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22.05.2022 16:15 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.

Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа.

"А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский

https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html

Это называется плив-плив і на березі всравсь...
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22.05.2022 14:53 Ответить
Только он никуда и не плыл,а все это время в дерьме бултыхался.
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22.05.2022 23:00 Ответить
Один хрипатий мудак все в очко ***** заглядає.Йому треба було не на юриста вчитися,а на проктолога.
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22.05.2022 14:54 Ответить
нормальні - не уявляють, а хитрожопі і янчари - дуже добре це собі вже уявили
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22.05.2022 14:55 Ответить
Важко не погодитись з шановним паном Президентом!
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22.05.2022 14:57 Ответить
Ну почему Дуда и все нормальные люди понимают это, а Зю нет ?

Или ЗЄ во чтобы -то ни стало хочет сохранить литсо кровавому убийце и
отмазать его от ГААГИ?

Неужели в Омане о чем-то договорились?
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22.05.2022 14:57 Ответить
Бо манкурти, то для тебе Україна батьківщина, для них то є фірма чи щось подібне , батьківщина і віра у них інша
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22.05.2022 15:01 Ответить
При сьогоднішній шоблі це малоймовірно, але те що в інформ полі починає лунати таке вже добре , бо що ********* погано то нам добре
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22.05.2022 14:59 Ответить
Заметте, все кто нам активно помогает говорят что с Рашкой больше нельзя иметь дела и нинакакие договоры и уступки идти нельзя. Зато те кто нам не дает оружие под разными предлогами и те кто до сих пор не ввел санкции против РФ, активно навязывают нам что нужно пойти на компромисы, тоесть капитулировать
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22.05.2022 15:11 Ответить
Ну хоть Дуда в сознании - а то тут некоторые товарисчи только "переховорами" озабочены...ну не выполняют сруцкие болваны НИКАКИХ договоренностей - вспомните устав ООН,минск,будапешт,договор о дружбе с Украиной...мало?
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22.05.2022 15:28 Ответить
может выбрить Дуду президентом Украини
а то это бегает весь час хочет заглянуть то в глаза то в задницу *****
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22.05.2022 15:47 Ответить
Правильно, а то "сытая" Европа стала подзабывать про зверства орков в перечисленных Дудой населенных пунктах, и заявы официальных лиц этих стран, сделанные после визизитов в них. А наши, почему-то, не очень напоминают...
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22.05.2022 16:04 Ответить
Дуда має рацію. Але дехто все намагається заглянути ***** в очі та перемовини вести 🤬
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22.05.2022 17:35 Ответить
Як тільки Зе заявить якусь херню (позавчора про те, що вихід на кордони і лінію фронту станом 23.02 був би вже перемогою; і що "не треба бути жадібними щодо українських територій"), так одразу хтось із офіційних осіб Кабміну/МЗС завуальовує ці маячливості; а в Україну одразу мчить яструб (сьогодні це був Дуда, до того був Джонсон, ще раніше - представники Балтії). Просто цікаво, як вони толкують ЄрЗе прописні істини: матом, чи підзатильниками?

(переказ месаги блогера Олега Пономаря)
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22.05.2022 18:19 Ответить
 
 