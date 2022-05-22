После Бучи, Бородянки и Мариуполя с Россией нельзя иметь никаких дел, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что после военных преступлений российских оккупантов в Украине с Российской Федерацией нельзя иметь никаких дел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязь.

Дуда подчеркнул, что после Бучи, Бородянки и Мариуполя с Россией нельзя иметь никаких дел.

По словам президента Польши, украинские граждане, которые в результате военных действий в Украине оказались в Польше, являются гостями его страны.

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