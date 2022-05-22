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После Бучи, Бородянки и Мариуполя с Россией нельзя иметь никаких дел, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда считает, что после военных преступлений российских оккупантов в Украине с Российской Федерацией нельзя иметь никаких дел.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязь.
Дуда подчеркнул, что после Бучи, Бородянки и Мариуполя с Россией нельзя иметь никаких дел.
По словам президента Польши, украинские граждане, которые в результате военных действий в Украине оказались в Польше, являются гостями его страны.
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+19 олег иванов #434516
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Еще один бот -новодел. Подробней про повальное путешествие русни по " курортах Европы и Азии" Откуда инфа? И про заработки русни, это они от высоких зарплат идут воевать?
"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.
Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа.
"А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html
Это называется плив-плив і на березі всравсь...
Или ЗЄ во чтобы -то ни стало хочет сохранить литсо кровавому убийце и
отмазать его от ГААГИ?
Неужели в Омане о чем-то договорились?
а то это бегает весь час хочет заглянуть то в глаза то в задницу *****
(переказ месаги блогера Олега Пономаря)