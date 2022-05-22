Блокирование торгового флота РФ и поставка противокорабельных вооружений для ВСУ, - Порошенко предложил шаги по разблокированию украинского экспорта
Путин хочет поставить мир на колени через создание глобального продовольственного кризиса и для этого блокирует все украинские морские порты.
Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
В часности, Порошенко предложил четыре варианта для деблокады экспорта украинского зерна и продовольственных товаров на мировые рынки.
"Вариант первый: позиция ООН о встречном блокировании торгового флота России, если не будет разблокирована Украина. Второй: безопасность торгового флота должна быть гарантирована конвоями НАТО с ответными ударами. Третий: поставка противовоздушных, противокорабельных вооружений для украинских Вооруженных сил, и они сами разблокируют. И четвертый: сухие порты на западной границе", - пояснил лидер "ЕС", добавив, что эти варианты могут быть объединены.
По словам пятого президента, возобновление поставок на мировые рынки украинского зерна, экспорта пищевых продуктов является вопросом национальной безопасности.
"Потому что это один из главных источников поступлений валюты в украинский бюджет, в том числе и для финансирования армии. И это один из источников пищевой продукции для мира. Экспорт более 22 миллионов тонн украинского зерна принесет миллиарды долларов валютных поступлений", - отметил он.
Порошенко подчеркнул, что пятая часть населения мира оказалась перед угрозой голода, это Африка, Азия и Латинская Америка.
"Для этого Россия объявила остров Змеиный как часть своего суверенитета, а Черное море – внутренними водами, на что мы хотим обратить внимание Турции, Болгарии, Румынии, других стран НАТО. Необходимо немедленно созвать специальную сессию Генассамблеи ООН для обсуждения мирового продовольственного кризиса. Это прямое следствие российской агрессии", - отметил лидер "ЕС".
По его убеждению, разблокировка украинских портов – это сценарий, где Украина, НАТО и Европа должны победить.
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Центральна рада УНР мала дві течії- за автономію у складі Росії, і за самостійність. Автономістів було більше і вони домовились з Росією (другий універсал) бо любили заглядати в очі Керенського в пошуках миру. Самостійники ж одразу бачили що Росія то колос на глиняних ногах, і в липні 1917 року партія Самостійників Миколи Міхновського і полк ім. Полуботка який він створив, підняли повстання і захопили Київ- пошта, телеграф, арсенали... заарештували москалів.
На ранок полк ім. Хмельницького, що керувався Автономістами (усі ці Петлюри, Вінниченки і Грушевські) вдаючи з себе друзів, підступно прийшов ніби то замінити чатових полку ім. Полуботка. І на наступний день вони випустили москалів і віддали росіянам владу назад. Самостійників примусово відправили на м'ясорубку на фронт 1 світової...
Тепер дивіться хто герої у підручниках історії: - ті хто був патріотом (Самостійники), чи ті автономісти які знищили перших а потім самі перевзулись у патріотів коли вже було занадто пізно і більшовики були під Києвом...
Нічого не нагадує? Отож...
Тобі.туди , заивідверту брехню і наклеп
Докерувалися .... ))
"В апреле отметим Пасху. В мае, как всегда - солнце, выходные, шашлык, День Победы. А дальше - лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять свадьбу. А дальше - осень. Когда, надеюсь, будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше - зима. И будем готовиться к новогодним праздникам", - добавил глава государства.
Порошенко запропонував чотири варіанти для деблокади експорту українського зерна і продовольчих товарів на світові ринки.
"Варіант перший - позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту росії, якщо не буде розблокована Україна.
Другий - безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь.
Третій - постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних Сил, і вони самі розблокують.
І четвертий - сухі порти на західному кордоні" 😠
Дуже розумна і виважена пропозиція людини , яка в політиці знає толк 👍🏼👍🏼👍🏼
Не вірю ...Ігорь Валєрьович не ворюга в не Розбійник...якого Зеля вигоняв із Зали...
да еще и за какое то зерно,которое нужно только Африке.
ВСУ делает больше сейчас во время войны,чем вся эта воровская
корумпированная зеленая мразь.
Згадай слоган" Армія+Мова+Віра" - і це не просто слова; це вся його коротка програма дій на протязі останніх 8-ми років.
І тут являється нам свіже щось таке зареєстроване буквально сьогодні і починає впарювати, що сухогрузи (зерновози тобто) безперешкодно ходять із одеських портів в Румунію чи Болгарію. Мовляв, це не є проблемою. Тоді як не відвантажити зерно елеваторів з неокупованої території - дуже велика проблема для аграріїв. Я пам'ятаю якийсь рік при юлі здається, коли з популістською метою, аби не піднімалися ціни на продовольство, обмежили експорт зерна. І новий урожай просто не було куди здавати. В кого були прихватизовані чи орендовані майданчики колгоспів, то ті якось викрутилися. А хто не мав приміщень, критих токів то те зерно хоч викинь. Це ще було до великого будівництва від НІБУЛОНу.
Якщо це мається на увазі під терміном "сухі порти", хай буде так.