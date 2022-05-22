Блокирование торгового флота РФ и поставка противокорабельных вооружений для ВСУ, - Порошенко предложил шаги по разблокированию украинского экспорта

Путин хочет поставить мир на колени через создание глобального продовольственного кризиса и для этого блокирует все украинские морские порты.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В часности, Порошенко предложил четыре варианта для деблокады экспорта украинского зерна и продовольственных товаров на мировые рынки.

"Вариант первый: позиция ООН о встречном блокировании торгового флота России, если не будет разблокирована Украина. Второй: безопасность торгового флота должна быть гарантирована конвоями НАТО с ответными ударами. Третий: поставка противовоздушных, противокорабельных вооружений для украинских Вооруженных сил, и они сами разблокируют. И четвертый: сухие порты на западной границе", - пояснил лидер "ЕС", добавив, что эти варианты могут быть объединены.

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По словам пятого президента, возобновление поставок на мировые рынки украинского зерна, экспорта пищевых продуктов является вопросом национальной безопасности.

"Потому что это один из главных источников поступлений валюты в украинский бюджет, в том числе и для финансирования армии. И это один из источников пищевой продукции для мира. Экспорт более 22 миллионов тонн украинского зерна принесет миллиарды долларов валютных поступлений", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что пятая часть населения мира оказалась перед угрозой голода, это Африка, Азия и Латинская Америка.

"Для этого Россия объявила остров Змеиный как часть своего суверенитета, а Черное море – внутренними водами, на что мы хотим обратить внимание Турции, Болгарии, Румынии, других стран НАТО. Необходимо немедленно созвать специальную сессию Генассамблеи ООН для обсуждения мирового продовольственного кризиса. Это прямое следствие российской агрессии", - отметил лидер "ЕС".

По его убеждению, разблокировка украинских портов – это сценарий, где Украина, НАТО и Европа должны победить.

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