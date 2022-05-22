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Новости Война
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Поляки и украинцы объединяются в трудные периоды, Россия разрушила все противоречия между нашими странами, - Зеленский

дуда,зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля 2022 года все прошлые противоречия между Украиной и Польшей не имеют силы.

Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент подчеркнул, что "сама того не осознавая, 24 февраля Россия разрушила своеобразное "хранилище" прошлых противоречий между Украиной и Польшей".

"24 февраля изменило все. Изменило наши народы. Изменило наши страны. Хотя это и не случайно. Не знаю, исследовали ли это явление наши астрономы – Дрогобыч, Коперник – но звезды всегда стают так, что в самые трудные периоды затмения украинцы и поляки объединяются крепко и становятся бок о бок, несмотря на прошлые ссоры и "туманности", - отметил Зеленский.

"Мы начали писать новый том нашей истории. Важно – нашей общей истории. Единство наших народов должно продолжаться вечность. Его никогда больше не может бесславить вражда", - добавил глава государства.

Он напомнил, что "Польша является одним из лидеров не только в поддержке нашего государства, но и в защите и продвижении очень необходимых санкций".

Читайте также: Польша сделает все, чтобы помочь Украине стать членом ЕС, - Дуда

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Польша (8404)


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Топ комментарии
+12
В Тернопільській області двоє братів з ріднею присвоїли близько 8 млн волонтерської допомоги.
Ці двоє братів - це зелений пропагандон Андрій Козак і його брат
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22.05.2022 15:44
+9
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22.05.2022 15:56
+8
Перед лицем сьогоднішніх загроз, країни Балтійсько-Чорноморсько-Адріатичного Міжмор'я повинні задуматися над створенням основ сильного реґіонального геополітичного союзу. Жодна з країн Центрально-Східної Європи не може сама протиставитися ворожій діяльності Москви. Треба об'єднати зусилля. Польща, Литва і Україна можуть виступити з ініціативою утворення реґіональної унії, на зразок історичної спадщини І Речі Посполитої. Міжмор'я, як міцний союз держав Центрально-Східної Європи, може стати щитом європейської цивілізації
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22.05.2022 15:50
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...Украинский вопрос пока еще вяло, но уже заметно перетекает в плоскость склонить нас к миру на каких-то компромисных условиях. Которые ВСЕГДА окажутся потерей НАШИХ территорий.

Цитата из итальянского плана для мира в Украине:
"Третий пункт касается определения двустороннего соглашения между Россией и Украиной по территориальным вопросам Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, опять же при международном посредничестве."

Вчитайтесь в формулировку " Соглашение между РФ и Укараиной по вопросам Донбасса и Крыма".

Соглашение означает согласие. Вопрос Донбасса и Крыма в момент, когда Крым оккупирован полностью, а Донбасс - почти, означает то, что сильная позиция в этом соглашении будет не у нас, это вроде очевидно. Повторяю, я не аналитик, я просто читаю слова в прямом их словарном смысле.
Т.е. нас склоняют и будут продолжать склонять к некоему соглашению под соусом новых договоров о безопасности, но по факту на сегодняшний момент нам придется уступить часть территорий, причем подтвердив это подписями. Иначе о каком соглашении вообще идёт речь? Если б рф была согласна не оккупировать наши территории, войны не было бы вообще.
И в дальнейшем подобные договора сильно усложнят получение какой-либо международной поддержки в случае, если Украина захочет силовым методом вернуть свою землю.

Таких маленьких посылов всё больше и больше: очевидно, что от войны в Украине Европа устаёт само собой, но большую роль в этой преждевременной усталости играет рф, которая давно и плотно проросла в европейские элиты, пустила там корни, живя в европейском уюте на деньги Газпрома. https://t.me/tanya_adams/2902 https://t.me/tanya_adams/2902

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22.05.2022 15:41 Ответить
Європі ніхто не заважає завалити Україну зброєю , щоб нарешті покінчити з війною в центрі Європи , і кацапським терором всієї Європи . . Все в їхніх руках .
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22.05.2022 15:50 Ответить
В Тернопільській області двоє братів з ріднею присвоїли близько 8 млн волонтерської допомоги.
Ці двоє братів - це зелений пропагандон Андрій Козак і його брат
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22.05.2022 15:44 Ответить
типовий виборець яневтік
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22.05.2022 15:48 Ответить
якщо так (а не містечкові розбірки) то за грати з конфіскаціею майна
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22.05.2022 15:57 Ответить
А что, у Украины с Польшей были противоречия? В 2014 году Польша напала на Украину? Почему у тебя, зеленёного идиота, еще ни одно обращение к иностранным партнерам не проходит без дебильных квартальных приколов. А с путлером, гундосик, ты общаешься исключительно вежливо.
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22.05.2022 15:48 Ответить
противоречий с польшей было очень много в столь недалеком прошлом-или никто об этом не слышал или забыл ?Так сами поляки все время вспоминают резню польского населения
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22.05.2022 20:10 Ответить
Перед лицем сьогоднішніх загроз, країни Балтійсько-Чорноморсько-Адріатичного Міжмор'я повинні задуматися над створенням основ сильного реґіонального геополітичного союзу. Жодна з країн Центрально-Східної Європи не може сама протиставитися ворожій діяльності Москви. Треба об'єднати зусилля. Польща, Литва і Україна можуть виступити з ініціативою утворення реґіональної унії, на зразок історичної спадщини І Речі Посполитої. Міжмор'я, як міцний союз держав Центрально-Східної Європи, може стати щитом європейської цивілізації
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22.05.2022 15:50 Ответить
Декілька місяців тому, на британському радіо bbc слухав передачу про польську судову реформу. Польські активісти казали, що сьогодні, польща займає перше місце за дотаціями із бюджету Євросоюзу і вихід із цієї структури буде катастрофою для польскої економіки. Ти перед тим як молоти хєрню про річ посполиту подумав би своєю тупою макітрою, що такий союз ні польщі, ні литві не потрібен.
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22.05.2022 16:35 Ответить
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22.05.2022 15:56 Ответить
Якщо вже між нами вже нема ніякого протиріччя, то як тоді будемо...ммм...юдеїв називати?
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22.05.2022 16:02 Ответить
по польски,как и называем сейчас
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22.05.2022 20:11 Ответить
Зашийте йому писок,нехай киває та кланяється.
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22.05.2022 16:03 Ответить
Краще б це дурне зелене чудо просто мовчало. Які у нього були протиріччя з польщею? Приватбанк у Варшаві не дали відкрити?
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22.05.2022 16:34 Ответить
100%
Я впевнений , що воно ще навіть 3 місяці тому не знав про існування якихось протиріч не те що з Польщею , а взагалі будь яких
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22.05.2022 17:25 Ответить
А щас даже "узнал" об астрономе Дрогобыче.) Прогресс налицо,так и поумнеет,читая тексты умного человека.хотоелось бы знать фамилию его спичрайтера
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22.05.2022 23:36 Ответить
1618г. Можем поторить.
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22.05.2022 18:14 Ответить
(Можем поторить.)Можем по>?<торить.
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22.05.2022 20:00 Ответить
Як тільки Зе заявить якусь херню (позавчора про те, що вихід на кордони і лінію фронту станом 23.02 був би вже перемогою; і що "не треба бути жадібними щодо українських територій"), так одразу хтось із офіційних осіб Кабміну/МЗС завуальовує ці маячливості; а в Україну одразу мчить яструб (сьогодні це був Дуда, до того був Джонсон, ще раніше - представники Балтії). Просто цікаво, як вони толкують ЄрЗе прописні істини: матом, чи підзатильниками?

(переказ месаги блогера Олега Пономаря)
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22.05.2022 18:18 Ответить
Пишуть же йому розумні люди навіщо у виступі щось добавляти від Ермака з 95 кв незадумуючись читай як Брежнев Леонід і все буде ок Були ж звернення нормольні в парламенті Европи, США, Англії, Німеччині. Ізраїлю і інших країн а в нашій ВР відійшов від тексту вподобав пуціну в став істориком якось незручно вийшло але зійде.
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22.05.2022 18:20 Ответить
Балто-Черноморский Союз Польши, Украины и стран Балтии! От моря до моря.
МЫ ВМЕСТЕ!
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22.05.2022 18:46 Ответить
незнання украiнськоi мови. слова протирiччя[русiзм суржик] не мае.
треба казати суперечностi!
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22.05.2022 18:55 Ответить
незнання мови та правопису. [русiзм] .
 потрібно писати ігор соляник
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22.05.2022 19:46 Ответить
ИДЕТ ВОЙНА .
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22.05.2022 19:49 Ответить
 
 