Поляки и украинцы объединяются в трудные периоды, Россия разрушила все противоречия между нашими странами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля 2022 года все прошлые противоречия между Украиной и Польшей не имеют силы.

Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент подчеркнул, что "сама того не осознавая, 24 февраля Россия разрушила своеобразное "хранилище" прошлых противоречий между Украиной и Польшей".

"24 февраля изменило все. Изменило наши народы. Изменило наши страны. Хотя это и не случайно. Не знаю, исследовали ли это явление наши астрономы – Дрогобыч, Коперник – но звезды всегда стают так, что в самые трудные периоды затмения украинцы и поляки объединяются крепко и становятся бок о бок, несмотря на прошлые ссоры и "туманности", - отметил Зеленский.

"Мы начали писать новый том нашей истории. Важно – нашей общей истории. Единство наших народов должно продолжаться вечность. Его никогда больше не может бесславить вражда", - добавил глава государства.

Он напомнил, что "Польша является одним из лидеров не только в поддержке нашего государства, но и в защите и продвижении очень необходимых санкций".

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