Поляки и украинцы объединяются в трудные периоды, Россия разрушила все противоречия между нашими странами, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля 2022 года все прошлые противоречия между Украиной и Польшей не имеют силы.
Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Президент подчеркнул, что "сама того не осознавая, 24 февраля Россия разрушила своеобразное "хранилище" прошлых противоречий между Украиной и Польшей".
"24 февраля изменило все. Изменило наши народы. Изменило наши страны. Хотя это и не случайно. Не знаю, исследовали ли это явление наши астрономы – Дрогобыч, Коперник – но звезды всегда стают так, что в самые трудные периоды затмения украинцы и поляки объединяются крепко и становятся бок о бок, несмотря на прошлые ссоры и "туманности", - отметил Зеленский.
"Мы начали писать новый том нашей истории. Важно – нашей общей истории. Единство наших народов должно продолжаться вечность. Его никогда больше не может бесславить вражда", - добавил глава государства.
Он напомнил, что "Польша является одним из лидеров не только в поддержке нашего государства, но и в защите и продвижении очень необходимых санкций".
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Цитата из итальянского плана для мира в Украине:
"Третий пункт касается определения двустороннего соглашения между Россией и Украиной по территориальным вопросам Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, опять же при международном посредничестве."
Вчитайтесь в формулировку " Соглашение между РФ и Укараиной по вопросам Донбасса и Крыма".
Соглашение означает согласие. Вопрос Донбасса и Крыма в момент, когда Крым оккупирован полностью, а Донбасс - почти, означает то, что сильная позиция в этом соглашении будет не у нас, это вроде очевидно. Повторяю, я не аналитик, я просто читаю слова в прямом их словарном смысле.
Т.е. нас склоняют и будут продолжать склонять к некоему соглашению под соусом новых договоров о безопасности, но по факту на сегодняшний момент нам придется уступить часть территорий, причем подтвердив это подписями. Иначе о каком соглашении вообще идёт речь? Если б рф была согласна не оккупировать наши территории, войны не было бы вообще.
И в дальнейшем подобные договора сильно усложнят получение какой-либо международной поддержки в случае, если Украина захочет силовым методом вернуть свою землю.
Таких маленьких посылов всё больше и больше: очевидно, что от войны в Украине Европа устаёт само собой, но большую роль в этой преждевременной усталости играет рф, которая давно и плотно проросла в европейские элиты, пустила там корни, живя в европейском уюте на деньги Газпрома. https://t.me/tanya_adams/2902 https://t.me/tanya_adams/2902
Ці двоє братів - це зелений пропагандон Андрій Козак і його брат
Я впевнений , що воно ще навіть 3 місяці тому не знав про існування якихось протиріч не те що з Польщею , а взагалі будь яких
(переказ месаги блогера Олега Пономаря)
МЫ ВМЕСТЕ!
треба казати суперечностi!
потрібно писати ігор соляник