Путин – разжигатель войны. Наша цель не допустить победы РФ в Украине, - МИД Франции

Франция считает российского президента Владимира Путина разжигателем войны. Поэтому будет действовать так, чтобы не допустить победы РФ в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря при французском МИДе Клемана Бона в эфире "Europe1".

"Цель Франции состоит в недопущении победы РФ в Украине и в том, чтобы освободить Украину от российских войск. Разжигатель войны - это мистер Путин. Мы предоставляем Украине средства, сами не воюя, чтобы она могла сопротивляться агрессии. Они не провоцировали войну в России. Они стремятся освободиться от страны, которая их оккупирует как суверенное государство", - отметил он.

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