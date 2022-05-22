Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины, - Дуда

Не может быть никаких переговоров за спиной Украины и никаких уступок требованиям России.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пленарном заседании Верховной Рады в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, в Европе в последнее время появлялись голоса, призывающие, чтобы Украина уступила требованиям Путина. Я хочу сказать четко: только Украина имеет право решать свое будущее, только Украина должна сама за себя решать. Мир, международное сообщество должны требовать от России закончить агрессию и полностью покинуть территорию Украины, прекратить топтать международное право. Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины. Ничего о вас без вас. Абсолютно! Это железный принцип! Его нужно придерживаться", - сказал Дуда.

По его словам, сегодня западный мир, а не Украина сдает экзамен на значимость своих ценностей.

"Если для своего успокоения, экономических интересов или политических амбиций пожертвуют Украиной, хотя бы сантиметром ее территории и кусочком ее суверенитета – это будет огромный удар не только для украинского народа, а для всего западного сообщества", – подчеркнул Дуда.

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Он отметил, что за преступления на украинской земле Россия должна ответить в Международном трибунале.