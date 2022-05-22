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Новости Война
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Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины, - Дуда

дуда,зеленський

Не может быть никаких переговоров за спиной Украины и никаких уступок требованиям России.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пленарном заседании Верховной Рады в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, в Европе в последнее время появлялись голоса, призывающие, чтобы Украина уступила требованиям Путина. Я хочу сказать четко: только Украина имеет право решать свое будущее, только Украина должна сама за себя решать. Мир, международное сообщество должны требовать от России закончить агрессию и полностью покинуть территорию Украины, прекратить топтать международное право. Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины. Ничего о вас без вас. Абсолютно! Это железный принцип! Его нужно придерживаться", - сказал Дуда.

По его словам, сегодня западный мир, а не Украина сдает экзамен на значимость своих ценностей.

"Если для своего успокоения, экономических интересов или политических амбиций пожертвуют Украиной, хотя бы сантиметром ее территории и кусочком ее суверенитета – это будет огромный удар не только для украинского народа, а для всего западного сообщества", – подчеркнул Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После Бучи, Бородянки и Мариуполя с Россией нельзя иметь никаких дел, - Дуда

Он отметил, что за преступления на украинской земле Россия должна ответить в Международном трибунале.

переговоры (4920) путин владимир (31217) россия (95388) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+34
Я навіть в Україні знаю таких ,які готові гдєта пасрєдінє сайтісь і наприклад дислокація орків до 24 лютого вже буде перемогою.
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22.05.2022 16:09
+20
повезло полякам із президентом
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22.05.2022 16:19
+19
Дуда завжди поряд коли зе заносить з наполеонівськими планами,така собі Євроняня
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22.05.2022 16:20
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Я навіть в Україні знаю таких ,які готові гдєта пасрєдінє сайтісь і наприклад дислокація орків до 24 лютого вже буде перемогою.
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22.05.2022 16:09 Ответить
Дуда завжди поряд коли зе заносить з наполеонівськими планами,така собі Євроняня
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22.05.2022 16:20 Ответить
Кажись он его за шкирки держит?
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22.05.2022 16:51 Ответить
Берлусконі це не Європа,а пенсіонер
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22.05.2022 16:11 Ответить
так и зеленский тоже не Украана ..
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22.05.2022 19:13 Ответить
Як і що не було б, поляки стали нашими братами. По крові слов"ян. І на крові орків.
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22.05.2022 16:16 Ответить
Отрывок из заявления Зеленского, в котором он пошутил о том, что наше единство с Польшей не смогут нарушить "ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении"

надо проверить все жюри на связи с кацапами ведь не могли они за просто так взять и нанести такой удар в такое время по украино-польским отношениям в свете того что ***** задействовал все сили на всех направлениях-проверить и выяснить разоблачить мразь продажную
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22.05.2022 16:17 Ответить
повезло полякам із президентом
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22.05.2022 16:19 Ответить
Мабуть тому що вони не такі "мудрі" як 73% нарід !!!)))
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22.05.2022 16:23 Ответить
Скажіть Дуді, українці також бояться, що деякі єрмаки вкладуть з рашистами мир за нашими спинами.
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22.05.2022 16:22 Ответить
Якщо не проведемо дезінфекцію України від кремлівських гнид,Україні гаплик !!!)))
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22.05.2022 16:27 Ответить
нужно это делать на выборах а не тупить - что бы никакая зеленая кремлевская гнида потом не брехала что "мы ничего не знали о вайне "
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22.05.2022 19:15 Ответить
Хорошо,передадим Дуде
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22.05.2022 23:29 Ответить
"...Отам-то весело жилось!

Братались з вольними ляхами,

Пишались вольними степами..." (Т.Г.Шевченко - Полякам)
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22.05.2022 16:23 Ответить
Валити треба орків, і не слухати срану нечисть з європ, де добре пригрілися. Головне не забути тих скотів які "просили поступитися гвалтівникові, розслабится самостійно та прийняти участь"
От так виглядають їх прохання. Тому, як будете якось бачити, що когось гвалтують та кричать про допомогу, станьте на бік насильника і порекомендуйте жертві піти насильнику на поступки.
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22.05.2022 16:25 Ответить
не мучай мову ..
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22.05.2022 19:16 Ответить
Вы, Анджей Дуда, покрепче прижмите эту... "бороду в футболке хаки" ( можно даже кулаком в ребра, чтоб никто не видел) ибо только так можно попридержать его маниакальное желание "******************"...
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22.05.2022 16:26 Ответить
Пане Анджей...
Єрмак...злива всю інфу рабZee по санкціям та відмазує від них не тільки Абрамовича та Дерипаску з Усмановим...
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22.05.2022 16:27 Ответить
Он тебя услышал
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22.05.2022 23:28 Ответить
Слава Україні! https://fix.kiev.ua/product-category/tonuvalni-plivki/ .
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22.05.2022 16:28 Ответить
Є 2 країни, назв не буду говорит, але ось тільки уявіть. Східна Європа, 2 великі країни. 2 великих народи. так з складною суперечливою історією взаємин. так завжди поміж сусідами... І ось вам загадка, в Якій з двох Країн президент Бандерівець і для всіх це класно (хоча це їх ідологічні супротивники в минулому) , а у іншій - де повинен бути такий же бандерівець, а може й навіть ще крутіше, а замість цього онук стукачів комісарів червоних..

наобирали дауни
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22.05.2022 16:31 Ответить
🇵🇱🇺🇦 Сильні слова. Складні часи показали, які держави реально плекають демократичні та гуманістичні цінності.
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22.05.2022 16:35 Ответить
Як тільки Зе заявить якусь херню (позавчора про те, що вихід на кордони і лінію фронту станом 23.02 був би вже перемогою; і що "не треба бути жадібними щодо українських територій"), так одразу хтось із офіційних осіб Кабміну/МЗС завуальовує ці маячливості; а в Україну одразу мчить яструб (сьогодні це був Дуда, до того був Джонсон, ще раніше - представники Балтії). Просто цікаво, як вони толкують ЄрЗе прописні істини: матом, чи підзатильниками?

(переказ месаги блогера Олега Пономаря)
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22.05.2022 18:28 Ответить
так на хрена тогда они этого балабола так раскручивают на западе?
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22.05.2022 19:18 Ответить
Як тільки боневтік починає нести чергову дічь про «нє нада жаднічать», приїздить серйозний політичний гравець і тикає його носом в сказане, як паршиве котеня.
І слава богу!
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22.05.2022 19:16 Ответить
Насправді Дуда сказав, що більше жодних договорів і переговорів з парашею після Бучі та Ірпеня. Аж уся зешобла мусіла була встати і підтримувати оплесками таку заяву польського президента
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22.05.2022 19:27 Ответить
Дай боже полякам сил та терпіння щоб перемогти з нами кацапів, вони перші з литовцями, руки протянули
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22.05.2022 19:52 Ответить
 
 