Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины, - Дуда
Не может быть никаких переговоров за спиной Украины и никаких уступок требованиям России.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пленарном заседании Верховной Рады в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"К сожалению, в Европе в последнее время появлялись голоса, призывающие, чтобы Украина уступила требованиям Путина. Я хочу сказать четко: только Украина имеет право решать свое будущее, только Украина должна сама за себя решать. Мир, международное сообщество должны требовать от России закончить агрессию и полностью покинуть территорию Украины, прекратить топтать международное право. Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины. Ничего о вас без вас. Абсолютно! Это железный принцип! Его нужно придерживаться", - сказал Дуда.
По его словам, сегодня западный мир, а не Украина сдает экзамен на значимость своих ценностей.
"Если для своего успокоения, экономических интересов или политических амбиций пожертвуют Украиной, хотя бы сантиметром ее территории и кусочком ее суверенитета – это будет огромный удар не только для украинского народа, а для всего западного сообщества", – подчеркнул Дуда.
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Он отметил, что за преступления на украинской земле Россия должна ответить в Международном трибунале.
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надо проверить все жюри на связи с кацапами ведь не могли они за просто так взять и нанести такой удар в такое время по украино-польским отношениям в свете того что ***** задействовал все сили на всех направлениях-проверить и выяснить разоблачить мразь продажную
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами..." (Т.Г.Шевченко - Полякам)
От так виглядають їх прохання. Тому, як будете якось бачити, що когось гвалтують та кричать про допомогу, станьте на бік насильника і порекомендуйте жертві піти насильнику на поступки.
Єрмак...злива всю інфу рабZee по санкціям та відмазує від них не тільки Абрамовича та Дерипаску з Усмановим...
наобирали дауни
(переказ месаги блогера Олега Пономаря)
І слава богу!