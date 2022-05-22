Орки начали "денацификацию" украинской рыбы: вражеская ракета попала в реку Самара на Днепропетровщине

Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас "прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара. Люди не пострадали. Орки начали "денацификацию" украинской рыбы…", - отметил он.

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