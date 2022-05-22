За сутки 245 человек вывезли из фильтрационных лагерей под Мариуполем в Россию, депортация набирает обороты, - Андрющенко

Депортация украинцев из Мариуполя и расположенных поблизости фильтрационных лагерей набирает обороты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Депортация. Вчера из Мариуполя в фильтрационный лагерь в Безымянное было депортировано 313 человек, в том числе 55 детей.

Из фильтрационного пункта в с.Никольское было депортировано в Россию 70 человек, в том числе 12 детей.

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Из фильтрационного пункта с.Безымянное было депортировано в Россию 175 человек, в том числе 17 детей.

Депортация набирает обороты. Фиксируем прямую депортацию из Никольского в Россию, чего раньше не происходило. Считаем, что это связано с фактическим закрытием пути эвакуации в сторону Запорожья", - отметил Андрющенко.

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