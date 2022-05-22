За сутки 245 человек вывезли из фильтрационных лагерей под Мариуполем в Россию, депортация набирает обороты, - Андрющенко
Депортация украинцев из Мариуполя и расположенных поблизости фильтрационных лагерей набирает обороты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Мариуполь. Депортация. Вчера из Мариуполя в фильтрационный лагерь в Безымянное было депортировано 313 человек, в том числе 55 детей.
Из фильтрационного пункта в с.Никольское было депортировано в Россию 70 человек, в том числе 12 детей.
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Из фильтрационного пункта с.Безымянное было депортировано в Россию 175 человек, в том числе 17 детей.
Депортация набирает обороты. Фиксируем прямую депортацию из Никольского в Россию, чего раньше не происходило. Считаем, что это связано с фактическим закрытием пути эвакуации в сторону Запорожья", - отметил Андрющенко.
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Щоб не нудьгувати.
А в цей час, зеленський з єрмаком, обривали телефони, та благали не проводити розмінування!
даже пердеть,там же Крым,ты шо.
Конечно они там свободно скапливаются,Крым то нельзя обстреливать
...Они пускают воду - она топит город. Они пытаются что-то сделать, выключают, все равно ничего не могут сделать, снова ее включают - она снова топит город. Они подключают электричество - у них возникают пожары. Они выключают электричество, тушат пожары, потом снова включают электричество.
Если брать какую-то глобальную перспективу: возможно ли сделать новый Грозный из Мариуполя? В той перспективе, если Украина проиграла войну и Мариуполь остался в России, теоретически это возможно. Но для этого надо убрать всю мразь, которая там сейчас руководит городом, ввести туда специалистов, которые, безусловно, есть в России, и начинать его отстраивать, восстанавливать. Но на это уйдут годы.
А то, что они сейчас делают... Знаете, простой вопрос: подготовка к отопительному сезону. В Украине она начинается в мае, июне - это первые месяцы, когда все города готовятся к следующему отопительному сезону. Город Мариуполь: газ восстановить невозможно, его нужно просто протягивать заново, а это значит, что ни одна котельная не заработает. Зима не за горами. https://ru.krymr.com/a/mariupol-rossiya-okkupaciya-evakuaciya-deportaciya/31862201.html
Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.
🔻У рамках «адаптації» до переходу на російські програми у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову та літературу; історію росії й математику.
🔻Загарбники також влаштували «організаційно-методичне» зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.
🔻Незгодним погрожують «негативними» наслідками - від «фільтраційних таборів» до обмеження «гуманітарної» допомоги».
https://t.me/spravdi/8874